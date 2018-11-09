ምኽንያት ምጥሓል ኣማኢት ጎባያት ኣብ ቀላይ ቦትስዋና ኣናብስ'ዩም ተባሂሉ
ኣብ ሞንጎ ዶብ ቦትስዋናን ናሚብያን ዝርከብ ገማግም ወሓዚ ኣማኢት ጎባያት (ቡፋሎ) ጥሒሎም ተረኺቦም።
እዞም ጎባያት ኣናብስ ክሃድንዎም ስለዝመጹ ናብ'ቲ ሩባ ንምህዳም እንትፍትኑ እቲ ሓደጋ ከምዘጋጠመ ተገሊፁ።
ሓደ ወናኒ ሆቴል ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ፡ እቶም ጎባያት ብጣዕሚ ሰንቢዶም ብምንባሮም፤ ናብ'ቲ ዝዓሞቐ ክፋል ናይ'ቲ ወሓዚ እናተደፋፍኡ ስለዝኣተዉ ተሓሊኾም ኢሉ።
ኣብ ሙሉእ ሂወቱ ከምዚ ብዝሒ ዘለዎም ጎባያት ክጥሕሉን ክሞቱን ሰሚዑ ከምዘይፈልጥ እውን በምግራም ገሊጹ።
ብገምጋም 400 ዝኣኽሉ ጎባያት ከም ዝሞቱ ድማ ሰበስልጣን ቦትስዋና ሓቢሮም።
ነበርቲ እቲ ከባቢ፡ ነቲ ስጋ ጎባያት እናኣረዩ ንገዝኦም ብምውሳድ ይምገብዎም ኣለው።
እዚ ሩባ ብቐጥታ ናብ ሃገራዊ ፓርክ ኮበ ዝውሕዝ ኮይኑ፡ ዝዓመረ መስሕብ በጻሕቲ ክኸውን እንከሎ፡ ብብዝሒ ሓራምዝ፡ ምጹጽላይን ጎባይን ዝርከቡሉ ቦታ'ዩ።
ሚኒሰትሪ ከባቢ ቦትስዋና፡ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ከም'ዚ ዓይነት ተርእዮ ልሙድ እዩ እኳ እንተበሉ፤ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን፡ ከምዚ ዓቢ ዕስለ ክጥሕል ሰሚዕናን ርኢናን ኣይንፈለጥን'ዮም ዝብሉ። ምኽንያቱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመን ዝዓበየ ንብሎ ናይ 50 ጎባያት ሞት'ዩ ይብሉ።
ሰበስልጣን እታ ሃገር ነበርቲ እቲ ከባቢ ነቲ ስጋ ወሲዶም ክምገብዎ ሙሉእ ፍቓድ ብምሃቦም፤ ኩሉ ሰብ ንገዝኡ ንውሳድ ይጓየ ምህላው፤ ብተዓዘብቲ ዝተሰነዱ ስእልታት ይምስክሩ።