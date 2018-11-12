ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ፡ መጥቃዕቲ ቦንባ 16 ሰነ፡ ብሓላፊ ድሕንነት ዝተመርሐ እዩ ኢሉ
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ብርሀኑ ጸጋዬ፡ 16 ሰነ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቦንባ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕንነትን መረዳእታን ኤጀንሲ ዝተመርሐ እዩ ኢሉ።
ካብ ጋዜጠኛታት "ብኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ድዩ? ወይስ ተስፋየ ኡርጌ?'' ተባሂሎም ዝተሓተቱ እቶም ዓቃቢ ሕጊ፡ "ሓላፊ ድሕንነትን መረዳእታን መን ከምዝኾነ ፍሉጥ እዩ" ብምባል ስም ከይፀርሑ ሓሊፎም።
ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ኮይኖም ከምዝተሸሙን ብኸመይ ናብ ሕጊ ከምዝቐርቡን እውን ሕቶ ቐሪቡ ነይሩ።
"ኣሸምባይዶ ናይ ሓደ ክልል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታስ፡ መራሒ ሃገር እውን እንተኾነ ትሕቲ ሕጊ እዩ" ክብሉ መሊሶም ኣይተ ብርሃኑ።
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓሉ 63 ተጠርጠርቲ
ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ግዕዝይናን ፈፂሞም ዝተብሃሉ 63 ተጠርጠርቲ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ እውን እቶም ሓላፊ ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም እዮም።
ዝተሓብኡን ዝተሰወሩን ተጠርጠርቲ ኣለዉ ኣለዉ ዝበሉ እንትኸውን፡ ስእልታት ናይዞም ተጠርጠርቲ ንህዝቢ ክዝርጋሕ እዩ 'ውን ኢሎም።
ነባራት ኣመራርሓን ሰብሞያን ኤጀንሲ ድሕንነትን መረዳእታን ኢትዮጵያ፡ ሓያሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ይብል እቲ መግለፂ።
ሕቡእ ቤት ማእሰርትታት
ብግብረ ራዕዲ ተጠርጢሮም ዝእሰሩ ሰባት፡ ናብ ስሩዕ ቤት ማእሰርትታት ቅድሚ ምእታዎም፡ ናብ ዘይፍለጡ ሕቡእ ቤት ማእሰርትታት ይውሰዱ ነይሮም ኢሎም ኣይተ ብርሀኑ።
እዞም ሕቡኣት ቤት ማእሰርትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ከምዝኾኑ ድሕሪ ምግላፅ "ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ፡ ሸውዓተን ልዕሊኡን [ሕቡኣት] ቤት ማእሰርትታት ኣለዉ" ኢሎም።
ኣብ ልዕሊ እሱራት፡ ኣካላዊ ጉድኣት ካብ ምብፃሕ ብተወሳኺ፡ ኣብ ከይዲ ምርመራ ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ፡ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎም እዩ ክብሉ'ውን ወሲኾም።
ጉዳይ ሜቴክ
ነዚ ምፅራይ ክገብር ሓሙሽተ ወርሒ ከምዝወደአሉ ዝተዛረበ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ፡ ኣብ ኮርፖሬሽን ሓፂንመፂንን ኢንጅነሪንግን ኢትዮጵያ (ሜቴክ) ናይ 37 ቢልዮን ብር ዕድጊት ብዘይ ጨረታ ከምዝተፈፀመ ገሊፁ።