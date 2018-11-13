ካሊፎርንያ፡ ባርዕ በረኻ ናይ ብዙሓት ህይወት ኣጥፊኡ
ኣብ በረኻታት ካሊፎርነያ ዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ፡ ዛጊድ 31 ሰባት እንትቐትል፤ ዝተረፉ 200 ክሳዕ ሕዚ ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን ይብሉ ሓለፍቲ መንግስቲ ስቴት [ክልል] ካሊፎርንያ።
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ስቴት፡ ኣብ ሓደ ውሽጢ መዐቆቢ ዝተወለዐ ባርዕ ድማ ካልኦት ሽድሽተ ሰባት ከምዝቐተለን መወትቲ ቁፅሪ ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ናብ 29 ክብ ከምዘበሎን ተሓቢሩ።
እዚ ናይ ሕዚ ሓደጋ ባርዕ፡ ኣብ 1933 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተብሃለ ስቴት ኣጓኒፉ ካብ ዝነበረ ቀፂሉ እቲ ዝኸፍአ እዩ ተባሂሉ።
ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ክልል ድማ ካሊእ ተወሳኺ ሓደጋ እዚ ባርዕ እናበፀሐ እንትኸውን ዛጊድ ክልተ ሰባት ብሰንኩ ህይወቶም ስኢኖም።
ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ብሰለስተ ገፅ ዝዘመተ እዩ። ዛጊድ በዚ ሓደጋ፡ ካብ 250 ሺሕ ንላዕሊ ሰባት ህይወቶም ንምትራፍ ዝነብሉ መመንበሪኦም ገዲፎም ሃዲሞምን ተመዛቢሎምን።
- ብሓደጋ ባርዕ ሓዊ ህንጻ ግሪንፈል ምስ ምሉእ ስድርኡ'ዩ ጠፊኡ
- ባርዕ መሮር ከተማ ኣቴንስ ሂወት 74 ሰባት ቀዚፉ
- ኣብ ወልዲያን ፍኖተ-ሰላምን ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ
እቲ ሃልሃልታ ባርዕ ብሓያል ኣውሎ ንፋስን ብፍጥነት ዝዛመት ዘሎ እንትኸውን፡ አመሓዳረፊ ካሊፎርንያ ጄሪ ብራውን፡ ፕረዚደንት ትራምፕ በዚ ባርዕ ዓብይ ሃገራዊ ዕንወት ይበፅሕ ከምዘሎ ክእውጁ ተማሕፂኑ። ካብ መንግስቲ ፌደራል ድማ ተወሳኺ ሓገዝ ጠሊቦም።
አመሓዳሪ ካሊፎርንያ እዚ ተማሕፅኖ ዘስመዐ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ ሓደጋ ባርዕ ዕሽሽነት ምሕደራ በረኻታት (ዱር) ካሊፎርንያ ዘስዐቦ ምዃኑ ምዝራቦምን በጀት እታ ስቴት ክንክዩ ከምዝኽእሉ መጠንቀቕታ ምሃቦምን ስዒቡ እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበር ኣድሓንቲ ባርዕ፡ ናይቶም ፕረዚደንት ዘረባ፡ 'ዘይረብሕን ፀርፍን' ክብል ኣታሒቱዎ።