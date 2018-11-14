ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቦም
ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ሓጺነ መጺንን ኢንጅነሪንግን ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፡ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም።
እቶም ጀኔራል፡ ምስ ካልኦት 7 ተጠርጠርቲ እዮም ናብ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ፌደራል ቀሪቦም።
"መሃያይ ውሑድ ስለዝኾነ፡ ቤት ፍርዲ ጠበቓ ክቖፅረለይ እሓትት" ክብሉ ንቤት ፍርዲ ተማሕፂኖም።
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፡ ካብ ጡረታ ዝረኽብዎ ገንዘብ 4000 ብር ከምዝኾነ ብምግላፅ እዮም ቤትፍርዲ ጠበቓ ክቖፅረሎም ሓቲቶም።
ብገበን ግዕዝይና ተጠርጢሮም ምስኦም ናብ ቤት ፍርዲ ካብ ዝቐረቡ፡ ሓው እቶም ጀኔራል ኣይተ ኢሳይያስ ዳኘውን፡ ነባር ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ፍፁም የሺጥላን ይርከብዎም።
ኣይተ ኢሳያስ ዳኘው እውን ብተመሳሳሊ፡ ብገንዘቦም ጠበቓ ክቖፅሩ ከምዘይክእሉ ብምግላፅ መንግስቲ ጠበቓ ክቖፅረሎም ሓቲቶም።
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብኸመይ ተታሒዞም?
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትማሊ ኣብ ቀይዲ ምስኣተዉ፡ ዝተኣሰርሉ መገዲ ዝገልፁ ክልተ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እዮም ዝወፁ ዘለዉ።
ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ፡ ኢቢሲን ኤፍ ቢሲን፡ እቶም ጀነራል፡ ብሑመራ ኣቢሎም ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን'ዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ክብላ ኣቃሊሐን።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣይተ ገብረገርግስ ሃይሉ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ግን፡ ናብ ሱዳን ክሃድሙ ተታሒዞም ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ይብሉ።
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሑመራ ኣብ ልምዓት ንምስታፍ ብምባል እናተዛወሩ ከምዝቐነዩ እቶም ኣመሓዳሪ ይገልፁ።
ሰኑይ ምሸት ሰዓት 3:30 ኣብ ስራሕ ውዒሎም ብናፃ እናተወሳወሱ እንከለዉ ትድለዩ ኢኹም ተባሂሎም ከምዝተትሓዙ ድማ ሓቢሮም።
ንፅባሒትኡ መኪነኦም ሒዞም ናብ መቐለ ንምምላስ ኣም ምሽብሻብ ከምዝነበሩ እውን እቶም ኣማሓዳሪ ይዛረቡ።
ኤፍቢሲ ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ጠቒሱ ከምዝፀብፀቦ ግን፡ እቶም ተጠርጣሪ ሜጀር ጀነራል ኣብ ብምዕራባዊ ዞባ ትግራይ፡ ባዕኸር ብዝተበሃለ ከባቢ ኣቢሎም ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን፡ ፍሉይ ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎምን፡ ናብ ኣባላት ፀጥታ ፌደራል ከም ዘረከቦምን ይገልፅ።
ኣይተ ገብረገርግስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ፡ እቶም ናብ ሱዳን ክሃድሙ ተታሒዞም ኢሎም ዘቕረቡ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና፡ ምንጪ ሓበሬትኦም ዘይጠቐሱን ቀጥታ ፈነወ ኣምሲሎም ብምቕራብ ነቲ ሓበሬታ ኣዛቢዖምዎን እዮም ይብሉ።