ስዊድን፡ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ቅነ-መፃሕፍቲ ንህፃናት ዝሳተፍ ዘሎ ግርማይ
ግርማይ ኣረጋዊ ይበሃል። ብዙሓት 'ግርማይ ፍሮዝ' ብዝብል ይፈልጥዎ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተዳለወ ዓለማዊ ቅነ መፃሕፍቲ ንህፃናት ክሳተፍ ኣብ ስዊድን ስቶኮልም ተረኺቡ'ሎ። እቲ መድረኽ፡ ንህፃናት ዝኾኑ መፃሕፍቲ ዝፅሕፉን ስእላዊ ዛንታታት ዘዳልዉን ውልቀ-ሰባት ከምኡ'ውን ኣሕተምቲ ዘሳትፍ'ዩ። ግርማይ'ከ ብኸመይ ዕዱም ኮይኑ? ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ዕላል እነሆ
ቢቢሲ፡ ብዛዕባ እቲ ትሳተፈሉ ዘለኻ ዓለማዊ መድረኽ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
ግርማይ፡ ርእሲ እቲ መድረኽ 'ዓለም-ለኸ ቅነ መፃሕፍቲ ንህፃናት' ዝብል'ዩ። ንህፃናት ዝኾኑ መፃሕፍቲ ዝፅሕፉን ስእላዊ ዛንታታት ዘዳልዉን ተሞክሮ ዘለዎም ፀሓፍትን ኣሕተምትን፣ ሙሁራት፣ ማሕበራት ዝርከቡሉ እዩ።
ቢቢሲ፡ ነዚ መድረኽ ዘዳለወ ኣካል መን'ዩ?
ግርማይ፡ በዓል ዋና ናይቲ ምድላው 'ስቶኮልም ሲቲ ላይብረሪ' ዝበሃል ኣብ ስዊድን ዝርከብ ዓለማዊ ቤተ-መፃሕፍቲ እዩ። ኣብቲ ቤተ-መፃሕፍቲ ዘለዉ ኣባላት ድማ፡ ኣብቲ ቤተ-መፃሕፍቲ ንዝረኸብዎ መፅሓፍ ኣንቢቦም ነቶም ፀሓፍቲ ይዕድምዎም።
ቢቢሲ፡ ንስኻ ብኸመይ ዕዱም እቲ መድረኽ ክትኸውን ኪኢልካ?
ግርማይ፡ ኣነ ከም ናይ ትግርኛ ፀሓፊ'የ ወኪለ ቀሪበ ዘለኹ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ተዛረብቲ ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግርኛ'ውን ወኪለ ኣለኹ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ብፅሑፍ ዝተመረፀ ኢትዮጵያዊ ኮነ ኤርትራዊ የለን። ካብ ኣፍሪቃ'ውን ኣነ በይነይ እየ ዘለኹ። ክሳብ ሕዚ፡ ሸውዓተ ናይ ህፃናት ትርጉም መፃሕፍቲ ኣሕቲመ ኣለኹ። ሓድሽ መፅሓፍ'ውን 'ጎይታ መምህር' ብዝብል ርእሲ ፅሒፈ'የ። ኣብ ባህሊ፣ መንነት፣ ታሪኽ፣ ጠንኪርካ ምስራሕ፣ ተስፋ፣ ሓድነትን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ደሚሮም ብምርኣይ ይመስለኒ ንዓይ ዝመረፁ።
ቢቢሲ፡ ብኸመይ መስርሕ መሪፆምኻ ወይ መምዮም ወሲዶምኻ ማለት'ዩ?
ግርማይ፡ ከምቲ ዝበልኩኻ ዝሰራሕክዎም ስራሕቲ ኣለዉ። ዋላ'ውን ንዓበይቲ ዝፀሓፍክዎም መፃሕፍቲ ማለተይ'ዩ። ንህፃናት ዝሰራሕክዎም ናይ ትርጉም እውን ኣለዉ። እቶም መፃሕፍቲ ከኣ ኣብቲ ቤተ መፃሕፍቲ ('ስቶኮልም ሲቲ ላይብራሪ') ይርከቡ። ቀዲሞም ኣትዮም 'ዮም። 'መፃሕፍቲ ንህፃናት ብትግርኛ ኣበይ ይርከቡ?' ኢሎም ዳህሳስ የካይዱ'ሞ፡ ዝረኸብዎ መፅሓፍ ገዚኦም ይስንዱ። ንዓይ እውን በቲ መፃሕፍቲ እዮም ዝፈልጡኒ። መፃሕፍተይ ምስ ረኣዩ ዘለኒ ተሞክሮ ንከሕልፍ ስለዝሓሰቡ ፀዊዖምኒ።
ቢቢሲ፡ ኣብቲ መድረኽ እንታይ ትሕዝቶ ሒዝካ ቀሪብካ? ክሳብ መዓዝ'ከ ይካየድ?
ግርማይ፡ ናብ ስቶኮልም ሰንበት ንጉሆ እየ ኣትየ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ኣለዉ። ሽዑ ምስ ኣተኹ ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብቲ ዓብዪ ቤተ-መፃሕፍቲ ዝተፈላለዩ ተሳተፍትን ኣዳለውትን ተራኺብና ዘተ ኣካይድና። ኣብቲ ዋዕላ ንሃገረይ ወኪለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ፡ ባህሉ፣ ዓቕሚ ስነ-ፅሑፍ ትግርኛ ቀደምን ሎምን፣ ብዝምልከት ኣብቲ መድረኽ ኣቕሪበ። ናብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርትን መፃሕፍትን ወሲዶም፡ ምስ ኤርትራውያንን ተወለድቲ ትግራይን የራኽቡኻ። ብዛዕባ ስራሕትኻን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንኽተብረሃሎም፡ ካብ መፃሕፍትኻ ከኣ ፅውፅዋያት እናዘንተኻ መልእኽቲ ክተሕልፍ ብትኽእለሉ መልክዑ'ዩ ዝካየድ ዘሎ።
ቢቢሲ፡ ንህፃናት ዝኾኑ መፃሕፍቲ ንምንታይን ብኸመይን ኣቲኻ?
ግርማይ፡ መንነቱ፣ ባህሉን ሃገሩን ዝፈልጥ ብፅቡቕ ዝተሃነፀ፤ ሃገር ክርከብ ዝኽእል ወለዶ ንምህናፅ ዓሊመ'የ ዝሰርሕ። ንህፃናት ዝኾኑ መፃሕፍቲ ብዙሓት ብዘይምንባሮም፡ በዚ ተደፋፊአ ናብ ምፅሓፍ ኣትየ። ናይ ንባብ ባህሉ ዝዓበየ፣ ብንባብ ዝተቐረፀን ብትምህርቲ ዝበሰለ ወለዶ ንምህናፅን ንነዊሕ ተሊመ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ። ይኹን ደኣ'ምበር እቲ ውፅኢት ዝርከብ ናተይ ፃዕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት ተደሚሩ እዩ።
ቢቢሲ፡ መፃሕፍቲ ንህፃናት ክበሃል ከሎ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ስለዘሎ ይኸውን?
ግርማይ፡ ኣብ ከባቢና ፀገም ኣመለኻኽታ ኣሎ። ንህፃናት ዝኸውን መፃሕፍቲ ዝፅሕፍ ከምዚ ንኢሽተይ እዩ ዝረአ። ኣብዚ ግን ካብቲ ኣብና ዘሎ ዝተፈለየ ሓቂ እዩ ዘሎ። መፃሕፍቲ ንህፃናት ክበሃል ከሎ ድማ ብኣቀራርብኡን ትሕዝትኡን ንህፃናት ብዝምጥን ለዛ ቋንቋ ተቐሪፁን ተቓንዩን ዝቐረበ መፅሓፍ ማለት እዩ። እዚ ኣካይዳ ሃገራት ተረከብቲ ወለዶታት ይሃንፃሉ እየን። ኣብዚ ምስታፈይ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ህፃናት መፃሕፍቲ ብበዝሕን ብዓይነትን ቀሪቦም፤ ኣንበብቲ'ውን በዚሖም ውሑስ ዝኾነ ወለዶ ንምፍጣር ዝሕግዝ ተሞክሮ ንምርካብ እዩ።
ቢቢሲ፡ ግርማይ ፅቡቕ መድረኽ ክኾነልካ እናተመነና፤ ንዝሃብካና መብርሂ ነመስግን።
ግርማይ፡ ክብረት ይሃበለይ፤ ብጣዕሚ'የ ዘመስግነኩም።