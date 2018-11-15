ኢትዮጵያ፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ነበር ኣይተ ያሬድ ዘሪሁን ተኣሲሮም
ቅድም ክብል ምክትል ሓላፊ ኣግልግሎት ድሕንነትን መረዳእታን ፌደራል ዝነበሩ ኣይተ ያሬድ ዘሪሁን፡ ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓሉ፡ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ብርሃኑ ፀጋየ ኣብ ትዊተሮም ኣፍሊጦም።
ኣይተ ያሬድ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስመፅኡ፡ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኮይኖም ተሸይሞም ዋላ እኳ እንተነበሩ፡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብምኽንያት ጥዕና ምስኣን፡ ብኣይተ ዘይኑ ጀማል ተተኪኦም።
ኣይተ ያሬድ፡ ናብ ፌደራል ፖሊስ ቅድሚ ምሻሞም፡ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ድሕንነትን መረዳእታን እታ ሃገር ዘገልገሉ እዮም።
• ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም
ንተጠርጣሪ ኣይተ ያሬድ ከምልጡ ፈቲኖም ዝተብሃሉ፡ ናይ ንስሃ ኣቡኦምን ሽፈሮምን፡ ትማሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ልደታ ዓስራይ ምድብ መገባእያ ገበን ቀሪቦም ነይሮም።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል፡ 3 ሕዳር 2011 ዓ.ም ምስ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ግዕዝይናን ተተሓሒዙ ብዘካየዶ ምርመራ መሰረት፡ ተጠርጠርቲ ዝበሎም ልዕሊ 60 ውልቀ ሰባት፡ ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር።
ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ሓለፊ ሴክዩሪቲ ዲቪዥን ዝኾኑ ኮለኔል ጉዴታ ኦላና ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓሉ፡ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸብቲ ሓፋሽ ፀብፂበን።
ኮሎኔል ጉዴታ ኦላና፡ ኣብ ሜቴክ ዝተፈፀመ ገበን ግዕዝይና ንዘፃርዩ ሰብ ሞያ ብምፍርራሕን ብምፍካርን ከምኡ እውን ስራሕ ኣቃቢ ሕጊ ብምዕንቃፍ ተግባር ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓሉ ፡ ፋና ብሮድካስቲንግ ፀብፂቡ።