ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ ካማሼ ኣብ 5 ወረዳታት፡ ስራሕ መንግስቲ ካብ ዝቋርፅ ክልተ ወርሒ ኣሕሊፉ
ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል፡ ኣብ ዞባ ካማሼ ኣብ ዝርከቡ ወረዳታት ብዝነበረ ጎንፂ፡ ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ናይ መንግስቲ ስራሕ ብምትእጉጓሉ ሰራሕተኛታት መሃይኦም፣ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ ግልጋሎት ይረኽቡ ከምዘየለዉ፡ ካብ ሰብመዚ እቲ ክልል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
ኣብ ዞባ ካማሼ ኣብ ዝርከቡ ሓሙሽተ ወረዳታት፣ ካብ ዞባ ኣሶሳ ድማ ወረዳታት ኦዳን ማኦ ኮሞን፡ ሕፅረት ቀረብ መድሓኒት ከምጋጠሞም ሓላፊ ጥዕና ቢሮ እቲ ክልል፡ ኣይተ ሃብታሙ ታየ ገሊፆም።
ከም ሓበሬታ እቶም ሓላፊ፡ ኣብ ዞባ ካማሼ 69 ቀበሌታት ዘለዋ እንትኾና፡ ኣብ ኩለን ቀበሌታት ኬላታት ጥዕና ኣለዋ። ካብዚ ብተወሳኺ ሸሞንተ ጣብያታት ጥዕና ኣለዋ፡ ኩለን ድማ ሕፅረት መድሓኒት ኣጋጢምወን ኣሎ።
• ጎንፂ ቤንሻንጉል ጉምዝ፡ ልዕሊ 72 ሽሕ ሰባት ኣፈናቒሉ
ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ወረዳታት ቆላ ኩነታት ኣየር ዘለወን ብምዃኑ፡ ለበዳ ዓሶ ከምዘሎ ዘዘኻኸሩ እቶም ሓላፊ፡ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ወረዳታት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ልዕሊ 600 ሰባት ብሕማም ዓሶ ተታሒዞም ናብ ኬላታት ጥዕና ከምዝመፅኡ ሓቢሮም።
ኣብቲ ዞባ ዓብይ ሆስፒታል ከምዘየለን፡ ቅድሚ ሕዚ ንመጥባሕቲ ሕክምና ኣብ ኦሮሚያ ናብ ዝርከባ ሆስፒታላት ብምኻድ፡ ተገልገልቲ ሕክምና ይረኽቡ ከምዝነበሩ ገሊፆም።
ሕዚ ግና ብምኽንያት ዘሎ ጉድለት ፀጥታ፡ ዝሐሸ ሕክምና ዘድልየን ኣደታት ናብ ኦሮሚያ ከይደን ክሕከማ ብዘይምኽኣለን፡ ሓሙሽተ ኣደታት ከምዝሞታ ዝሕብር መረዳእታ ከምዝበፅሖም ተዛሪቦም።
ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ጎንፂ፡ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት እቲ ዞባ ዝነበሩ ሰብሞያ ካብ ስረሖም ከም ዝለቐቑ'ውን ሓቢሮም።
ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣሶሳ ወይ ድማ ካብ ነቀምቴ፡ መድሓኒት ናብቲ ዞባ ይኣቱ ከምዝነበረ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ፡ ኣብዚ ሰዓት ናብ ዞባ ካማሼ ዝወስዱ ክልተ መንገድታት ብምኽንያት ፀገም ፀጥታ ከምዝተዓፀወን፡ ኣፋውስ ከቅርቡን ዝሐሸ ሕክምና ዝደልዩን ሰባት፡ ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ናብ ዝርከብ ሕክምና ምውሳድ ኣይተኽኣለን ኢሎም።
ሓሓሊፉ ኣብቲ ክልል ብትንቀሳቐስ ሄሊኮፕተር፡ ኣፋውስ ንምልኣኽ ከምዝፍተን ዝገለፁ ኣይተ ሃብታሙ፡ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቁፅሪ ሕሙማት ዓሶ ይዛይድ ምህላዉን መድሓኒት ዓሶ ስለዘየለ እቲ ኩነታት ከቢድ ከምዝኾነ ይዛረቡ።
ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰብሞያ ጥዕና ንክልተ ወርሒ መሃያ ከምዘይተኸፈሎም ድማ ሓቢሮም።
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን እንስሳትን ኣይተ ኣባበክር ሓሊፋ ብወገኖም፡ ብምኽንያት ምዕፃው መንገዲ፡ ሰብሞያ ሕርሻ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብነፃነት ክሰርሑን ክንቀሳቐሱን ከምዘይከኣሉ ተዛሪቦም። ኣብ ቀበሌታት፡ ሰብሞያ ከምዘየለዉ ዝገልፁ እቶም ሓላፊ፡ ባንኪ ሕፅረት ገንዘብ ስለዘጋጠሞ ምኽፋል ከምዘይከኣሉ ኣረዲኦም።
ናብ ከተማ ኣሶሳ ተመዛቢሎም ዝመፅኡ ሰብ ሞያ ከም ዘለውን ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡን ድማ ሓቢሮም።
ናብ ህዝቢ ክበፅሑ ዝነበሮም ነገራት ብዘይምብፅሖም፡ "ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክእከብ ዝነበሮ ምህርቲ ኣይተኣከበን፤ ምህርቲ ሰሊጥ እውን ኣብ ሜዳ ተበቲኑ ተሪፉ" ኢሎም።
እቲ ወረዳ 32 ቀበሌታት ዘለዎ እንትኸውን፡ ክሳብ ትማሊ ምሸት ምንቅስቓስ ሓደገኛ ከምዝኾነ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ፡ ኣብ ከባቢ ዶብ ካብ ትርከብ ቀበሌ ላቂ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ 960 ተመዛቢሎም ናብ ከተማ ማኦ ኮሞ ምምፅኦም ተዛሪቦም።
ሓለፊ ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን ክልል ቤንሻንጉል ኣይተ ዘላለም ጃለታ ድማ፡ እቲ ክልል ኣብ ዞባ ካመሼ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ሰብመዚ ኦሮሚያ ይዘራረቡ ከምዘለዉ ገሊፆምልና።