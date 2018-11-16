ንሓደ ግዳም-ሓደር ኣሜሪካዊ፡ ንምሕጋዝ ዝተገብረ ወፈያ፡ ምትላል ነይርዎ
ንሓደ ግዳም ሓደር ወፈያ ንምእካብ ክዋስኡ ዝጸንሑ ክልተ የዕሩኽ ኣሜሪካውያን፡ ኬት ማክክሉርን ማርክ ዲኣሚኮን፡ ልዕሊ 400,000 ዶላር ንሓደ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ-ነበር ጆኒ ቦቢት ካብ ገበርቲ ሰናይ ኣሜሪካውያን ኣኪቦሙሉ።
እንተኾነ፡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ጆኒ ቦቢት ድሕሪ`ቲ ዝተገብረ ወፈያ እቲ ዝግብኣኒ ብጽሒተይ ኣይረኸብኩን ክብል ነቶም ነቲ ጎስጓስ ዘበገሱ ክልተ መጻምድቲ ከሲስዎም።
ኣኽባር ሕጊ ግዝኣት ኒው ጀርሲ፡ ሰለስቲኦም፡ እንተላይ ጆኒ ቦቢት ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ምትላል ስርሓት ተሓባባሪ ስለዝነበረ፡ ብሓደ ዓይነት ገበን ኢዮም ክኽሰሱ ኢሉ።
ጠበቓ ናይቲ ወዲ 39 ዓመት ማርክ ዲኣሚኮን ናይታ ጓል 28 ዓመት ኬት ማክክሉርን፡ ብዛዕባ`ቲ ጉዳይ ዝኾነ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ።
እቲ ኣኽባር ሕጊ እንታይ ኢሉ?
ኣኽባር ሕጊ በርሊንግቶን፡ ስኮት ኮፊና፡ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ኩሉ እቲ ወፈያ ንምእካብ ዝተኻየደ ስርሓት "ኣብ ሓሶትን ምትላልን ዝተመርኮሰ" ኢዩ ነይሩ ኢሉ።
ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ናይ ወፈያ ስርሒት ምብጋሱ እዩ፡ እቲ ውዲት ዝተኣልመ ኢሉ እቲ ዓቃብ ሕጊ።
ጆኒ ቦቢት ናይ ኬት ማክክሉር መኪና ምስተበላሸወት እታ ዝነበረቶ 20 ዶላር ንመጸገኒ እታ መኪና ወፍዩ ዝብል መልእኽቲ ኣብ ናይ ኢድ ቴሌፎን ብምዝርጋሕ ኢዩ እቲ ጎስጓስ ኣብ 2017 ዝተጀመረ።
ጆኒ ቦቢት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክህሉ ከሎ፡ እቶም ክልተ መጻመድቲ ግና ስጋብ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ተፈቲሖም ኣለው።
ሰለስቲኦም ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 10 ዓመት ክፍረዱ ተኽእሎታት ከምዘሎ ተገሊጹ።
ልዕሊ 14,000 ገበርቲ ሰናይ ሰባት፡ በቲ ናይ ጆኒ ቦቢት ሰናይ ተግባር ብምምሳጥ ንጆኒ ቦቢት ንምሕጋዝ ወፈያ ገይሮም።
ስለምንታይ ዝምድንኦም ተበላሽዩ?
ዳሕራይ ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ጆኒ ቦቢት፡ እቲ ዝግብኦ ብጽሒት ብዘይምርካቡን እቲ ዝተእከበ ኣስታት 400,000 ዶላር ድማ ነቲ ሸንዳሕዳህ ዝበዝሖ መነባብርኦም ይጥቀምሉ ኣለው ኢሉ፤ ነቶም ክልተ መጻምድቲ፡ ብምስክሳሱ፡ እቲ ዝምድንኦም ተበላሽዩ።
እቲ ናይ ወፈያ ጎስጓስ ከበግሱ ከለው፡ ነቲ ናይ 10,000 ዶላር ሸቶኦም ምስሰገርዎ፡ ክዳውንቲ ሸሚቶም፡ ንጆኒ ቦቢት ድማ ገዛ ዘለዋ መኪና ዓዲጎምሉ። ዝምድና ክበላሾ ምስ ጀመረ ግና ጆኒ ነታ መኪና ካብቲ እቶም ክልተ መጻምድቲ ዝነብርሉ ቀጽሪ ከውጽኣ ነጊሮሞ።
ነቲ ጉዳይ ዝመርመሩ ሰባት ክዛረቡ ከለው፡ ሰለስቲኦም፡ ገበርቲ ሰናይ መታን በቲ ኩነታት ተመሲጦም ከወፍዩ ነቲ ዛንታ ምሂዞም ኢሎም።
እቲ ዝተወፈየ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ውዒሉ?
ካብቲ ወፈያ ዝተረኽበ ኣታዊ ልዕሊ 367,000 ዶላር ክበጽሕ ከሎ፡ ኣብ ምዕዳግ መኪናን፡ ዝኸበረ ናይ ደቀንስትዮ ቦርሳታትን፡ ኣብ ምዝንጋዕን፡ ኣብ ካዚኖታት ምቁማርን ከም ዝሓሸሽዎ ኣኽባር ሕጊ ስኮት ኮፊና ሓቢሩ።
እቲ ዓቃብ ሕጊ ከምዝበሎ ካብቲ ዝተእከበ ወፈያ ጆኒ ቦቢት 78,000 ዶላር ጥራይ ክረክብ ከሎ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ግና ኣቶም ክልተ መጻምድቲ ኢዮም ተጠቒሞምሉ።