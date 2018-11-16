ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓዞ ጉዳይ ሰነዳዊ ፊልም ምቅላሕ ግቡእ ድዩ?
ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ብሰንኪ ፈፂመምዎ ዝተብሃሉ፡ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግዕዝይናን ብርክት ዝበሉ አመራርሓ ነበር ሜቴክን ግልጋሎት ድሕንነትን ኣብ ቀይዲ ውዒሎም እዮም።
ነዚ አመልኪቶም ገለ መንግስታዊ ሚድያታት ሰነዳዊ ፊልሚ (ዶክመንተሪ) ብምድላው ተፈፂሞም ዝበሉዎም ጥፍኣታት ከቕርቡን ከቃልሑን ቀንዮም። መዘራረቢ ድማ ኾይኖም።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ እዋናዊ ኩነታት መበገሲ ብምግባር፡ ቤት ፍርዲ ንዝሓዞም ጉዳያት ምስራሕ ግቡእ ድዩ ክንብል ሰብ ሞያ ሕግን ሚዲያን ኣዘራሪብና ኣለና።
ብዓይኒ ሕግን ስነምግባር ሚድያን ከመይ ይረኣይ?
ዝተሓብኡ ገበናት ግዕዝይና፣ ዓመጽ፣ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ ብኽነት ሃብትን ካልእን፡ መርመራዊ ስራሕ ብምክያድ፡ ብሚዲያታት ምቅላዕ ልሙድን ብብዙሓት ዝንኣድን'ዩ።
እዚ ስራሕ፡ ልዑል ልምዲ ዝሓትት ኮይኑ፡ 'ኣፍሪካ ኣይ' ዝብል ናይ ቢቢሲ መርመራዊ ምድላው ሓዊስካ፡ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም፡ ብርክት ዝበሉ ብሉፃት ስራሕቲ ይቐርቡ'ዮም። ናእዳ ድማ ኣትሪፎም።
ፓናማ ፔፐርስ፡ ንድሕሪ 1970ታት ተመሊሱ ክሳብ 2015 ተፈጺሞም ዝተብሃሉ፡ ግን ድማ ዝተሓብኡ ፋይናንሳዊ ሓበሬታታት ውልቀ ሰብሃፍትን ሰበ ስልጣንን ዓዲ ኢንግሊዝ ዘቃልዐ፡ በዓል 11.5 ሚሊዮን ገጽ መርመራዊ ሰነድ'ዩ።
እዚ ኣብ 80 ሃገራት ዝርከቡ 107 ጋዜጠኛታት ብምስታፍ፡ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝወሰደ መርመራ፡ ንፈላማ ግዘ ወርሒ ሚያዚያ 2016 ኣብ ኣየር እንትውዕል፡ ኣብ መረዳእታ ንዝተሞርኮዘ ጋዜጠኝነት እምነ ኩርናዕ ዘንበረ ተባሂሉ ናእዳ ረኺቡ፡ ዓብዪ ዝተብሃለ ገበን ግዕዝይና ድማ ኣቃሊዑ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናማዕበሉ ዝመጽኡ ናይ ብሕትን መንግስትን መራኸብቲ ሓፋሽ'ኳ እንተሃለዋ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እታ ሃገር ዝፍጸሙ ዓበይቲ ገበናት ግዕዝይናን ካልእን ዘቃልዑ መጽናዕቲ መሰረት ዝገበሩ ሰነዳዊ ምድላዋት ኣብ ምቅላሕ ግና ዝነኣድ ርሕቐት ኣይተጉዓዘትን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎምቅነ፡ ብገበን ግዕዝይናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝጥርጥሮም ሰባት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ከምዝሰርሕ ወግዓዊ ምግባሩ ዝፍለጥ'ዩ።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ እታ ሃገር፡ ኣካይደዮ ዝበሎ ምጽራይ ገበን ግዕዝይና፡ ኣብ ሓደ መንግስታዊ ትካል መሰረት ዝገበረ ኾይኑ፡ ፖሊስ መረዳእታ ረኺበሎም'የ ዝበሎም ጥርጡራት ድማ ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ'ዩ።
ኾይኑ ግና፡ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል፡ ብቶም ምጽራይ ኣካይደሎም ዝበሎም ገበናት ግዕዝይናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከምዘውዓለን፡ ገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይኣተው ድማ ብቐጻሊ ምጽራይ ኣካይዱ ናብ ፍርዲ ከምዘቕርብ ኣብ ዝገለጸሉ ቕጽበት፡ መንግስቲ ዝምውለን መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ሃገር፡ ተፈጺሙ ተባሂሉ ንዝጥርጠር ገበን ግዕዝይና ሜቴክ 'እወ ተፈጺሙ' ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘለ ሰነዳዊ ምድላው ኣቕሪበን።
ሙሁር ሕጊ ሚዲያን መምህር ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ኣይተ ሰለሞን ጎሹ፡ ሚዲያ ብሕጊ ዝግዛእ ትካል ኾይኑ፡ ሞያዊ ስነ ምግባር'ውን ኣለዎ። ብመንጽር ስነ ምግባር 'ከምዚ ምግባር እንታይ ማለት'ዩ?' ዝብል ከለሊ ሓላፍነት ኣለዎ ይብል።
"ብመንጽር ሕጊ ድማ" ይብል "ጥርጡራት ንጹሃት ኮይኖም ክርኣዩ መሰል ኣለዎም። ስለዝኾነ ሕጊ ክሳብ ዘይተፈረዶም ንጹሃት'ዮም ዝብል'ዩ ዝወስድ። ፖሊስ ዝገመቶ ነገር እንትውዳእ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ናይ ምኽሳስ መሰል ኣለዎ። ካብ ዓቃቢ ሕጊ፡ ካብ ፖሊስ ልዕል ዝበለ መረዳእታ ክቐርብ ትጽቢት ይግበር። ቤት ፍርዲ፡ ተኸላኸል ይብለካ፣ የማነ ጸጋም ይሰምዕ። ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ይግብኣኒ ኢልካ ክሳብ እትኸይድ፡ ሓደ ጥርጡር ዓርሱ ናጻ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ፤ ጥፍኣተኛ ኢልካ'ውን ኣይትግምቶን። ትካላት ሚዲያ ግና ቐዲሞም ንሱ ገበነኛ'ዩ ኣይኮነን ምባሎም፡ ኣብ ስራሕ ቤት ፍርዲ ጣልቃ ምእታው'ዩ"
እዚ'ውን ኮይኑ ግና ይብል ኣብ ዩኒቨርስቲ እንግሊዝ፡ ሙሁር ሕጊ፣ ኮምዩኒኬሽንን ማሕበራዊ ለውጥን፡ ጋዜጠኛ ሚኪያስ ሰብስቤ፡ እዚ ንዓቕሚ ውሳነ ወሃብነት ኣብያተ ፍርዲ ዝጻባእ፡ እቶም ኣብያተ ፍርዲ ካብዚ ናጻ ናይ ምኻን ዓቕሞም ትሑት እንተኾይኑ'ዩ ይብል።
"ጽዕንቶ ከሕድር የብሉን። እዚ ሰነዳዊ ምድላው ክትርኢ ከለኻ፡ ነቲ ናጻ ክኾኑ ይኽእሉ'ዮም ዝብል መትከል እተኽብረሉ ኣንፈትኻ ይፈታተነካ'ዩ። ስለዝኾነ፡ ኣብያተ ፍርዲ ብጸብጻበ ሓደ መራኸቢ ሓፋሽ ክጽለው ኣለዎም ኢለ ኣይሓስብን። ኣወዳድብኦም ካብ ጽዕንቶ ፈጻሚ ኣካል ክንደየናይ ናጻ'ዮም? እዚ ሰነዳዊ ምድላው ተሰርሐ ኣይተሰርሐ፡ እዞም ሰባት ብናጽነት ይዳንዩ'ዶ? ዝብል እምበር፡ ጸብጻባት ሚዲያ ጥራሕ፡ ቤት ፍርዲ ናብ ጽዕንቶ የእቱ'ዶ ኣየእቱን ናብ ዝብል ክውሰድ የብሉን" ክብል ካብ ሰለሞን ዝተፈለየ ሓሳብ የቕርብ።
ሙሁር ሕጊ ሚዲያን መምህር ሕግን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ሰለሞን ጎሹ፤ ንኣብ ፍርዲ ዘሎ ዛዕባ ጠሚቶም ዝመሓላለፉ ስራሕቲ ሚዲያን ጋዜጠኝነትን፡ ልክዕ ከምዘይኾኑ ብምግላጽ፡ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕጻዕ መሰል ከምዘለዎ የቐምጥ።
"እቲ ፕሮግራም ምስሓለፈ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕፃዕ መሰል ኣለዎ። ኣቐዲሙ፡ መሰረታዊ ናይ ሕጊ ናይ ምስማዕን ናይ ምክልኻልን ከይዲታት ማእኸል ገይሩ፡ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል'ዩ። እቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ነገር፡ ናተይ ገለልተኝነት ዝነክእ'ዩ ኢሉ እንተሓሲቡ፡ ጠጠው ናይ ምባል፣ እቲ ትካልን ነቲ ጸብጻብ ዝሰርሐ ጋዜጠኛን ናይ ምቕጻዕ ስልጣን ኣለዎ'ዩ።"
እዞም ጸብጻባት ናብ ሓደ ጸግዒ ዘዘንበሉ ኾይኖም፡ ናይቲ ሚዲያ ወገናውነት ብምርኣይ፡ ህዝቢ ግጉይ ድምዳመ ክሕዝ፣ ተጠርጠርቲ ናይ ምክልኻል መሰሎም ብምድፋእ ኣብ ዝከላኸልሉ እዋን ኣሉታዊ ጸቕጢ ከሕድርን ተኣማንነት ከጉድልን ይገብሩ'ዮም ኣብ ዝብል ግን ይስማምዑ፡ እቶም ሙሁራት።
"ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጥሮ ጽዕንቶ፡ ቅድም ኢሉ'ውን ምስ ዝስርሑ ዝነበሩ ሰነዳዊ ምድላዋት ኣብ ግምት ብምእታው፡ እዚ ንኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን። ህዝብና ኣብ ዙርያ ሕጊ ዘለዎ ንቕሓት ርኢኻ ዚያዳ ጽዕንቶ ከሕድር ይኽእል'ዩ። እቲ ዝተሰርሐሉ መገዲ ወይ እቲ ኣቀራርባ ክኸውን ይኽእል፡ 'እዞም ሰባት ሙሉእ ንሙሉእ ኣጥፊኦም'ዮም' ናብ ዝብል ድምዳሜ ዝወስድ'ዩ" ይብል ምሑር ሕጊ ምክያስ።
ጋዜጠኛ፣ መምህርን በዓል ሞያ ሕግን ሰለሞን ብወገኑ፡ "እቲ ዝቐረበ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ንዝቐርብ ክርክር ኣቐዲምኻ ቅዋም ክትሕዝ ዝገብር'ዩ። እዚ ድማ የዋቕዐካ'ዩ። እቲ ካልእ ግና፡ ከም ኣብነት እቲ ዝተመሓላለፈ ሰነዳዊ ምድላው፡ ተሰሪሑ ዝቐረበ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር'ዩ ይብል። ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተዳልዩ ማለት፡ ዋላ'ኳ እቲ ሓቂ ካልእ እንተኾነ ንዓይ ንዳኛ ግና ከምዚ ኢልካ ወስን'ዩ ዝብለኒ ዘሎ ኢሉ፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ንምሕጓስ፡ ናጽነት ዳይነትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ክጉሕጓሕ ዝገብር'ዩ" ክብል ሓሳቡ ይዛዝም።