ኣመሪካ ካብ ሩስያን ቻይናን ዝነቅል ስግኣት ንምምካት ወታሃደራታ ካብ ኣፍሪቃ ትስሕብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ነቲ ካብ ሩስያን ቻይናን ዝነቅል ስግኣታት ንምግታእ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊታ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ወታሃደራት ስሒባ።
ኣስታት 700 ኣንጻር ግብረሽበራ ክዋግኡ ዝጸንሑ ወታሃደራት ካብታ ኣህጉር ከም ዝወጹ ክፍሊ ምክልኻልእታ ሃገር ፡ ፐንታጎን፡ ኣፍሊጡ።
ኣስታት 7, 200 ወታሃደራት ኣመሪካ ኣብ ናይጀርያን ሊብያን ዝርከበአን ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዓስኪሮም ከምዘለዉ ይፍለጥ።
ካብ ሕጂ ንኔው ሰራዊት ኣመሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክህቦ ዝጸንሐ ስልታዊ ደገፍ ናብ ምኽርን ምቕባል ስለያዊ ሓበሬታን ክሰጋገር ምዃኑ'ውን ፐንታጎን ገሊጹ።
እንተኾነ እቲ ኣብ ከም በዓል ሶማልያን ጂቡቲን ክገብሮ ዝጸንሐ ኣንጻር ግብረሽበራ ዝዓለመ ስርሒታት ከም ዘለዎ ክቕጽል'ዩ ተባሂሉ'ሎ።
ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ኣመሪካዊ በዓል ስልጣን ንሮይተርስ ከም ዝሓበሮ፡ እቲ ናይ ምስሓብ መስርሕ ኣብዘን ዝቕጽላ ሰለስተ ዓመታት ክፍጸም ምዃኑን፡ እቲ ስጉምቲ ኬንያ፡ ካሜሩንን ማሊን ዘጠቓለለ ክኸውን'ዩ።
እቲ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ኣብ ማሊ ኣብ ልዕሊ ወታሃደራት ኣመሪካ ዝተኻየደን ኣርባዕተ ወታሃደራት ዝቐተለን መጥቃዕቲ፡ ኣብ ምስሓብ ናይቶም ወታሃደራት ተራ ከም ዘይብሉ'ውን እቲ በዓል ስልጣን ተዛሪቡ።
እዚ ስጉምቲ'ዚ፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ሓድሸ ሃገራዊ ናይ ምክልኻል ስትራተጂ ኣብ ዝነድፈሉ ዘሎ እዋን ዝውስድ ዘሎ'ዩ።
እቲ ስትራተጂ፡ ኣብቲ "ዓቢ ናይ ሓይሊ ውድድር" ("Great Power competition") ኢሉ ዝሰመዮ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝግበር ቅድድም መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ይንገር።
ሰራዊት ኣመሪካ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነጥፍ ብኣፍሪኮም ዝፍለጥ እዚ ከም ዘለዎን፡ 4000 ዝኣክል ብዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ኣብ ጂቡቲ ዓስኪሩ ከም ዝርከብን ይግለጽ።