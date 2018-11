ሓሙሽተ ሕፁያት ቢቢሲ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ 2018 ተፈሊጦም።

መዲህ በናትያ፣ ካሊዱ ኮሊባሊ፣ ሳድዮ ማኔ፣ ቶማስ ፓርተይን ሞሓመድ ሳለሕን ነቲ ሽልማት ንምውሳድ ክወዳደሩ እዮም።

ንዝሓረኹምዎ ተፃዋቲ ድምፅኹም እትህቡሉ ግዜ ሕዚ'ዩ። ናይዚ ዓመት ዓወታቶም ካብዚ ቀፂሉ ክተንብቡ ትኽእሉ።

መስርሕ ምሃብ ድምፂ

2 ታሕሳስ ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ምሸት ሰዓት 11፡00 (5፡00 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ) ይዕፆ።

ናይ መወዳእታ ውፅኢት፡ 14 ታሕሳስ፡ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5:30 ብኣቆፃፅራ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ (11፡30 ኣ.ኢ) ኣብ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ይግለፅ።

If you are viewing this page on the BBC News app please click here to vote.