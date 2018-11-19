ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዓለም እታ ዝተሓተ መሰረታዊ ናይ ጽሬት ኣገልግሎት ዘለዋ ሃገር
ኢትዮጵያ እታ ኣዝዩ ዝተሓተ ኣገልግሎት ግቡእ ናይ ገዛ ዓይኒ-ምድሪ (ሽቓቕ) ዘለዋ ሃገር'ያ ተባሂላ።
እቲ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ዓይኒ-ምድሪ (ዎርልድ ቶይለት ደይ) ብሓደ 'ዎተር ኤይድ' ተባሂሉ ዝፍለጥ ግብረሰናይ ማሕበር ዝወጸ ጸብጻብ ንካልኣይ ዓመት ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ሰሪዑዋ።
ብመሰረት እቲ ጸብጻብ 93% ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ጽሬት ኣገልግሎት ዘይረኽቡ ምዃኖም እታ ሃገር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እታ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እትስራዕ ሃገር ክትከውን ጌርዋ።
እዚ ማለት ልዕሊ 46 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ውሑስ ናይ ጽሬት (ሽቓቕ) ኣገልግሎት ኣይረኽባን እየን።
- ኢትዮጵያ 8 ነጥቢ 5 ሚእታዊት ዕብየት ከምተምዝግብ ኣይ.ኤም.ኤፍ ተንብዩ
- ብዝሒ ዕዳ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባኣ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ?
- ኣብ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ጥዕና ኣዴታት ዝውዕል ሓድሽ ፕሮግራም ሞባይል ተላልዩ
- ሓሳባትኩም ማሕለኻታት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ይፈትሑ?
ይኹን 'ምበር፡ እታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ እትርከብ ኢትዮጵያ፡ ንጽሬት ፓለቲካዊ ኣድህቦ ብምሃብን፡ ጸጋታት ብምጉስጓስን ፋይናንስ ብምውሳኽን ደሓን ገስጋስ ከተመዝግብ ጀሚራ ኣላ ይብል።
ኤርትራ ብወገና መበል 5 ከም እትስራዕን፡ 89% ህዝባ መሰረታዊ ናይ ጽሬት ኣገልግሎት (ሳኒቴሽን) ከምዘይብሉን ዎተር ኤይድ ገሊጹ።
ኣብ ቻድ፡ ማዳጋስካርን ደቡብ ሱዳንን እቲ ኣሃዝ 90% ምዃኑ ድማ እቲ ጸብጻብ ናይቲ ማሕበር ይጠቅስ።
ኣብ ትሕተ-ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 340 ሚልዮን ቆልዑ ግቡእ ኣገልግሎት ሽቓቕ ብዘይምርካቦም፡ ንብሰንኪ ውጻኣት ዝስዕብ ሞት ተቓላዕቲ ምዃኖም እቲ ማሕበር ይሕብር።
እቲ ጸብጻብ፡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስእነት ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ሽቓቕ ኣገልግሎት ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ'ውን ብተመሳሳሊ ትሑት ምዃኑን፡ 60% ኣብያተ-ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ሽቓቕ የብለንን ኢሉ።