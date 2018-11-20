ጠበቓ፡ ዓሚሉ ብፖሊስ እናተዓጀበ ንብሕቱ ክረኽቦ ከም ዘይከኣለ ንቤት ፍርዲ ተዛሪቡ
ብመሰረት ውሳኔ ቤት ፍርዲ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፡ ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል፡ 10ይ መጋብኣያ ገበን ምስ ጠበቕኡ ቀሪቡ።
ጠበቕኡ፡ ንቤት ፍርዲ ከምዝገለጾ፡ ዓሚሉ ብፖሊስ እናተዓጀበ ንብሕቱ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ንብሕቱ ክረኽቦ ክግበር ድማ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቱ።
ዳኛ ብወገኑ፡ እቲ ጠበቓ ብዘይ ፖሊስ ዓሚሉ ክረክብ ከምዝግባእን ግደ ፖሊስ ደሕንነት ምሕላው ጥራሕ ከምዝኾነን ብምግላፅ፡ ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ንውልቆም ክዝትዩ ፈቒዱ።
ብኻልእ ወገን፡ እቲ ጠበቓ ጉዳይ ዓሚሉ ብቤት ፍርዲ ተታሒዙ እናሃለወ፡ ፍትሓዊ ዳይነት ናይ ምርካብ ዕድል ብዘጽብብ መልክዑ፡ ክሳብ ብቕድሚ ትማሊ ብሰነዳዊ ምድላዋትን ካልእ መገዲታትን ይመሓላለፉ ከምዘለውን፡ ሕዚ'ውን ግቡእ ብዘይኾነ መገዲ ሚዛናዊ ዘይኾኑ ትሕዝቶታት ይመሓላለፉ ከምዘለው ኣልዒሉ።
እቲ ቤት ፍርዲ ድማ፡ "እዞም ጸብጻባት ብዝምልከት ዝርዝር መረዳእታ ብምቕራብ ዓርሱ ዝኽኣለ ኽሲ ክቐርብ ይኽእል'ዩ፤ ኣብዚ መጋብኣያ ግና ዝርኣይ ኣይኮነን" ክብል ምላሽ ሂቡ።
ኣቶ ተስፋ ኡርጌ
ኣብ ምፍንጃር ቦንባ 16 ሰነ ዝተትጠረ ኣቶ ተስፋዬ ኡርጌ፡ ሓድሽ ክሲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ቐሪብሉ።
ሰባት ብካቴና እናተኣሰሩ ጎሓፍ ናብ ዘለዎ ቦታ ክድርበዩ፣ ብፃፀ ክብልዑ፣ 'ብሽብር ተጠርጢርኹም ኢኹም' ብዝብል ካብ ውልቀ ሰባት ገንዘብ ብምውሳድ፣ መልሚልካ ናብ ኤርትራ ብምልኣኽ ሽብርተኛ ክበሃሉ ምግባር ዝብሉ፡ ካብ ሞንጎ ዝቐረብሉ ኽስታት'ዮም።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ወልቀ ሰባት ካብ ሓሙሽተ ወርሒ ብዘይንእስ፡ ብወግዒ ኣብ ዘይተፈለጡ ዘይሕጋዊ ሕቡኣት ቤት ማእሰርቲ ክእሰሩ ገይሮም'ዮም ዝብል ኽሲ ቀሪብሉ'ዩ።
ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ሰብኣዊ መሰላቶም ክግሃስ ብምግባር፡ ብዙሓት ጉዱኣት ኣካል ክኾኑን ክሞቱን ምኽንያት ከምዝኾነ ተገሊጹ።
ኣቶ ተስፋየ ኡርጌ ብወገኑ፡ ዝኾነ ሰብ ኣሲሩን ገሪፉን ከምዘይፈልጥ፣ ሃብቲ እንተኾነ'ውን ሕገ መንግስቲ ብዝፈቐደሉ መሰል ምፍራይ ሃብቲ ዘጥረዮ ምኻኑ ተዛሪቡ።
ብየማነ ጸጋም ዝቐረቡ ክትዓት ዝሰምዐ ቤት ፍርዲ፡ ኣብ ጉዳይ ኣቶ ተስፋዬ ኡርጌ ንፖሊስ ተወሳኺ ቖጸሮ 14 መዓልታት ሂቡ።
ሰባት ብምፍርራሕ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ዝወዓለ ሓላፊ ዲቪዥን ሴኪዩሪቲ ቴሌ ኮምዩኒኬሽን ኣቶ ጉደታ ኦላና ድማ፡ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስለዝኾነ ዓርሱ ጠበቓ ክቖጽር ከምዘይኽእል ንቲ ቤት ፍርዲ ኣረዲኡ።
ራብዓይ ተኸሳሲ ዝኾነ ኮሎኔል ሰጠኝ ካሕሳይ'ወን ኣብ ወርሒ ዝረኽቦ መጠን ገንዘብ 5 ሽሕ ብር ከምዝኾነ ብምግላጽ ጠበቓ ጠጠው ምባል ከምዘይክእል ተኻቲዑ።
ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው
ቅድሚ ሕዚ ዓርሱ ጠበቓ ክቖጽር ከምዘይኽእል ናይ ዝተዛረበ ኣቶ ኢሳይያስ ዳኘው ፖሊስ ኣለኒ ዝበሎ መረዳእታ ንቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ።
ፖሊስ፡ ኣቶ ኢሳይያስ፡ ብሽሙ ኣብ ኮሚሽን ጸረ ግዕዝይና ዘመዝገቦ ሃብቲ፡ 2 ሚሊዮን ብር ዘውጽእ ሓደ ፎቕ፣ ብሽም በዓልቲ ቤቱ ዝተመዝገበ በዓል ሽዱሽተ ክፍሊ ገዛ፣ ኣብ 115 ካሬ ሜትሮ ዝዓረፈ ሓበራዊ ህንጻ፣ 240 ሽሕ ብር ዝግመት ቶዮታ ኮሮላ፣ ግምቱ 1 ሚሊዮንን ክልተ ሚኢትን ሽሕ ዝኾነ ሎደር ምህላውን፣ ብጽሒት ኣንበሳ ባንክ፣ አብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያን ኣዋሽን ድማ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከምዝዓቖረን ኣረጋጊጸ ኢሉ።
እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ሃገር ክወጽእ ኣብ መገዲ ኣየር ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ከምዘውዓሎ'ውን ፖሊስ ኣልዒሉ።
ጠበቓ ተኸሳሲ ብወገኑ፡ እቲ ዝተመዝገበ ሃብቲ ኣብ 2003 ዓ.ም ከምዝኾነ ብምግላጽ፡ ሕዚ እቲ ሃብቲ ንኻልእ ተዛዊሩ ወይ ተሸይጡ ይኹን ኣይኹን እቲ ዝቐረበ ኽሲ ብጭቡጥ ስለዘየርእይ፡ ኣገልግሎት ጠበቓ ምክልኻል ክቕጽል ኣለዎ ክብል ተኻቲዑ።
በዓልቲ ቤት ኣቶ ኢሳይያስ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈራ ከምዝኾናን እቲ ሎደር ድማ ናተን ከምዝኾነን እውን ኣረዲኡ።
ፖሊስ ብወገኑ፡ እቲ ሃብቲ ኣብ 2003'ኳ እንተተመዝገበ፡ በብክልተ ዓመት ሃብቲ ምህላውን ዘይምህላውን ናይ ምፍላጥ ወይ ምሕዳስ ሓላፍነት ነይሩዎ፣ እዚ እንድሕር ዘይገበረ ድማ እቲ ሃብቲ ከምዘሎ'ዩ ዝቑጸር ኢሉ።
ብተወሳኺ፡ ሓበራዊ ሃብቲ ሰብኣይን ሰበይትን'ዩ፡ እዚ ድማ ዓርሶም ብፍቓዶም ዘመዝገቡዎ'ዩ ክብል ኣረዲኡ።
እቲ ቤትፍረዲ ድማ፡ ተኸሳሲ እኹል ሃብቲ ስለዘለዎ፡ ካብ ትማሊ ጀሚሩ መንግስቲ ጠጠው ዘበለሉ ጠበቓ ተላዒሉ፡ ዓርሱ ጠበቓ ቖጺሩ ክካታዕ ውሳነ ኣሕሊፉ።
ፖሊስ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ብሓሶት ምሒሉ ናይ ውልቀ ጠበቓ ጠጠው ከብል ገንዘብ የብለይን ስለዝበለ፡ ዘምህር ቕጽዓት ክወሃቦ ሓቲቱ።
እቲ ቤት ፍርዲ ድማ፡ መርማሪ ፖሊስ ዝሓተቶ ተወሳኺ ግዘ ምርመራ14 መዓልታት ፈቒዱ።