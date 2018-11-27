ምርጫ ኢትዮጵያ ፡ ዘተ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪን ኣመራርሓ ተቓወምቲ ሰልፍታትን
ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ዝነበሩን ካብ ደገ ዝተመለሱን መሪሕነት ተቓወምቲ ውድባት ዘተ ኣካይዶም።
ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ምስ ዝተረኸቡ መሪሕነት ፖለቲካዊ ስልፍታት፡ ይፍፀሙ ዘለዉ ለውጥታትን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ምርጫን ብዝምልከት ዘትዮም።
እቲ ዘተ፡ ኣብ መእተዊ፣ ጉዳይ ምርጫን ድሕሪ መረፃ ኣብ ዝህልዉ ተግባራት ብዝብሉ ተመቒሉ ከም ዝካየድ እቶም ቀዳማይ ሚንስተር ኣረዲኦም።
ጉዳይ መረፃ ቅድሚ ምልዓሎም ብዛዕባ'ቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት መብርሂ ሂቦም። ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙን ዝተወደበ ስርቂ ዝፈፀሙን ሰባት ናብ ሕጊ ናይ ምቕራብ ስራሕ ይስራሕ ምህላዉ ተዛሪቦም።
- "ዝቐሰነ ዜጋ ኣብ ዘይብሉ ብዛዕባ ምርጫን ዴሞክራሲን ምዝራብ ትርጉም የብሉን"
- ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ዝተወከላ ኣደታት ሰላም መቐለ ኣትየን
- "ደቀንስትዮ መስዋእትነት ዝኸፈላሉ ቃልሲ ስርዓት ብርዥዋ እዩ ሃኒፁ''
"ፅፍሪ ክነቅል ከሎ ንህዝቢ ዘየማኸረ፡ ፅፍሪ ምንቃል ሕጋዊ ኣይኮነን ክንብሎ ከለና፡ ኣብ ወሽጢ ብሄሩ ክሕባእ ይፍትን" ክብሉ እቶም ተግባራት ብውልቀ-ሰባት ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም።
ምርጫ
ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ከም ዝበልዎ እንተኾይኑ፡ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ነፃ፣ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ንምግባር ክስራሕ እዩ። ኣብ ሕጊ ምርጫ፣ ስያመ ቦርድ ምርጫን ዓቕሚ እቲ ቦርድን ኣድላዪ ስራሕ ከም ዝስራሕ ገሊፆም።
ኣዋጅ ምርጫ ከምኡ'ውን ኣዋጃት ምዝገባን ስነ ምግባርን ሰልፍታት ፖለቲካ ብሰብ ሞያ ተፀኒዖም ምምሕያሽ ንምክያድ ዘኽእል ረቂቕ ከም ዝተዳለወ ብምሕባር፡ ሰልፍታት ፖለቲካ ክዝትዩሉ ስለዝግባእ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘይቀረበ ተዛሪቦም።
መራኽብቲ ሓፋሽ ሕጋውያን ኮይነን ንኽሰርሓ ዘኽእል ሕጋዊ መስርሕ ከም ዝዳለዉ ንተኣከብቲ ተመባፂዖም። ይኹን ዳኣ'ምበር ማሕበራዊ መራኸቢታት ፈተና እዋን መረፃ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይሓብኡን።
ነዚ ንምክልኻል'ውን ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም።
እቲ ካልእ ዘልዓልዎ ዛዕባ፡ ሰልፍታት ፖለቲካ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ገፅ ከም ዘድልየን እዩ። እዚ ድማ ብስመን ንዝፍነዉ ናይ ሓሶት መልእኽትታት ንምቁፅፃር ከም ዘኽእል ኣረዲኦም።
ሕገ-መንግስቲ ንምቕያር ግና ዘተ ምክያድ ከም ዘድልይ ብምሕባር፡ ኣብ ዘካትዑ ጉዳያት "ብድሕሪ ምርጫ ርእሰ ውሳነ (ህዝበ ውሳነ) ክካየድ ክግበር'ዩ" ኢሎም።
ምንዋሕ ምርጫ
እዋን ምርጫ ንክናዋሕ ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ተሳተፍቲ፡ መብርሂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ፡ "ግዜ ንኽናዋሕ ዝቐረበ ወግዓዊ ሕቶ የለን" ኢሎም።
ይኹን ደኣ'ምበር ኣብቲ ዛዕባ ሓሳብ ምሃብ፣ ዘተ ምክያድን ውሳነ ምሃብን ከም ዝከኣል ተዛሪቦም። ሰልፍታት ኣብ ክንዲ ብብዝሒ፡ ተቐራሪቦም ብምስራሕ እንተወሓደ ግንባር ፈጢሮም ክቐርቡ ምዒዶም። መንግስቲ'ውን ዘድልይ ሓገዝ ከም ዝገብር ቃል ኣትዮም።
ናይ ደገ ፓስፖርት ዘለዎም ኣባላት ተቓወምቲ ሰልፍታት፡ እቲ ዝሓዝዎ ፓስፖርት ቀዲዶም ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ክዳለዉ ፀዊዖም።