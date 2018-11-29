እስራኤል፡ ብቅትለት ጓል 13 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዝተጠርጠረ ኤርትራዊ ተታሒዙ
ፓሊስ እስራኤል ንኽልተ መዓልቲ ክሃድንዎ ዝቐነዩ ብቕትለት ጓል 13 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዝጥርጠር ኤርትራዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዝእተዉ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን።
ሬሳ ናይታ ሲልቫና ጸጋይ ዝተባህለት ግዳይ ኣብቲ እትነብረሉ ከተማ ተልኣቪቭ ዝርከብ መንበሪ ገዝኣ እዩ ተረኺቡ።
በቲ ገበን ተጠርጢሩ ክድለ ዝጸንሐ ተስፋብርሃን ተስፋጼን ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ ትማሊ ሮቡዕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፓሊስ ኣትዩ'ሎ። ስእሉ ብፓሊስ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ድሕሪ ምዝርግሑን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ምድላዩ ክተሓበበሩ ጻዊዒት ምስተገብረሎምን'ዩ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፓሊስ ክኣቱ ኪኢሉ።
- ''መንገዲ ዘርእየና'ዩ ዘድልየና ዘሎ''
- ኤርትራ - እስራኤል፡ "ዓለም ንምንታይ ጸማም እዝኒ ትህብ?"
- ኤርትራ - እስራኤል 'ዝነበረ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓጺኻ ሓድሽ ምኽፋት'ሲ ኣይግድን'
- እስራኤል ኣብ መዳጎኒ መዓስከር ሆሎት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክትኣስር ጀሚራ
ምቕታል ናይታ ጓል 13 ዓመት ሲልቫና ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣሰንቢድዎም ከም ዘሎ ገለ ካብኦም ንቢቢሲ ሓቢሮም።
"ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመ'ዩ ነይሩ፡ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራን ባህሉን፡ ከም መራሕቲ ሃይማኖት'ውን ኣዝዩ ዘሰንብድ'ዩ። ኣብዚ እስራኤል ኩሉ ናይ ሓዘን ድባብ'ዩ ወሪድዎ ዘሎ። " ይብል ሓደ ካብ መራሕቲ ቤተክርስትያን መድሃኔኣለም ኣብ እስራኤል ዝኾነ ኣባ ሰመረኣብ ፍስሃ።
ኣባ ሰመረኣብ ከም ዝበሎ፡ ሲልቫና ኣብ ኤርትራ ዝተወልደት ዝተወልደት ኮይና፡ ኣቦኣን ኣዲኣን ኣብ እስራኤል ምስኣተዉ ምስ ዝተፈላለዩ፡ ኣዲኣ ጸኒሓ ምስዚ ተጠርጢሩ ዘሎ ሰብ ትነብር ዝነብር ነይራ።
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ እታ ግዳይ ምስ ኣቦኣ ክትነብር ድሕሪ ምጽናሓ ናብ ኣዲኣ ተመሊሳ ምንባራ ብቐረባ ከም ዝፈልጥ ኣባ ሰመረኣብ ይዛረብ።
"ሕያወይቲ ቆልዓ፡ ህጻን'ያ፡ 13 ዓመት'ውን ኣይመልአትን፡ ዋላኳ ጐበዝ እንተመሰለት ንሕና ንፈልጣ ኢና ብቐረባ
"እታ ቆልዓ ብኸምኡ ዓይነት ክጠፍእ'ያ ኢልካ ዘይትግምታ፡ ናይ ቤተክርስትያን ተማሃሪት'ያ፡ ናይ ህጻናት መዘምራን'ያ ኣብ እንዳ መድሃኔኣለም። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ኸኣ ኩሉ'ዩ ብጽቡቕ ዝፈልጣ" ብምባል ይገልጻ።
ኣዲኣ ብዛዕባ ዝነበራ ፍርሒን ስግኣትን ንፓሊስ ሓቢራ ከም ዝነገረትን፡ እቲ ፍጻመ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን'ውን ፓሊስ ቀልጢፎም ግብረመልሲ ከም ዘይሃቡ ሓበሬታ ከም ዘለዎ'ውን ኣባ ሰመረኣብ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
እቶም ስደተኛታት፡ ብዝግባእ መሰል ዑቕባ ዘይረኸቡ ምዃኖምን መጻኢኦም ኣብ ዘይፍልጥሉ ኩነታት ብምህላዎም ኣደዳ ጭንቀትን ብስጭትን ከም ዝኾኑ ይንገር።
ናብታ ሃገር ንክኣትዉ ዝሓለፍዎ ሕማቕ ተመክሮ ንባዕሉ ንገሊኦም ከቢድ ስንብራት ዝገደፈ'ዩ።
ብዙሓት ካብኣቶም፡ ብፍላይ ደቂ-ኣንስትዩ ብከተርቲ ተታሒዞም ከቢድ ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ስቅያትን ዓመጽን ዘሕለፉ'ዮም።
ኣብ 2010 እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓንቲ ነፍሰጾር ብመዛምዳ ከም ዝተቐተለት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ገሊጸን።