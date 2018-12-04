ኤርትራውያን፡ "መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰኸኽ ዝብልለሉ መድረኽ ክንፈጥር ኣለና"
ኤርትራ ሃገር ክትኸውን እንከላ ካብ ባዶ ተበጊሳ ዘይኮነ፤ ዕድላት፡ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ትሕቲ መሬትን ማይን፡ ብቓልሲ ዝተፈተነን ዝተምሃረን ሓይሊ ሰብ ሒዛ'ዩ ነይሩ።
ድሕሪ ሸውዓተ ናይ ሰላም ዓመታት፡ ብዝተኸሰታ ክልተ ዓመታት ኲናት ዝፈጠርኦ ሕሉፍ ናይ 20 ዓመታት ኩነተ ኲናት ግና፡ ብርክት ዝበሉ ሰብኣውን ንዋታውን ዕድላት ክትከስር ጸኒሓ'ያ።
ካብዚ ሓሊፉ፡ ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተነበርላ ማዕቀብ፡ ከም ሃገር ንትሸዓተ ዓመት ሙሉእ ኣብ ተነጽሎን ቁጠባዊ ክሳራታትን ከም ዘስዓበላ ክዝረብ ጸኒሑ'ዩ።
ዜጋታታ፡ ብፍላይ መንእሰያት ድማ ንስደትን ምንክርታትን ተቓሊዖም ጸኒሐም ኣለዉ። ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ስደተኛታት ዝውሕዙለን ሃገራት ክትከውን ምብቅዓ ነቲ ናይ ስደት ቅልውላው ዘርኢ'ዩ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ፡ መንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ድሕሪ ዘርኣይዎ ቁርብነት ሰላምን ምፍጣር ሓድሽ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ግና፡ ማሕበራዊ ርክባትን ቑጠባዊ ምንቅስቓሳትን ነፍሲ ዘሪኦም፤ ስዒቡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘልዓሎ ማዕቀብ'ውን ሓድሽ ዕድላት ዝፈጥር ኮይኑ'ሎ።
እዞም ምዕባለታት እዚኣቶም ዝያዳ ብደረጃ ዞባ ዝፈጥሩዎ ዘለዉ ተስፋ ቀልሊል ከም ዘይኮነን፡ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ዝለዓሉ ናይ ውሽጢ ሃገር ሕቶታትን ጠለባትን ምላሽ ክረኽቡ ልዑል ሃንቀውታ ፈጢሮም'ዮም።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፡ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ዋላኳ ዘቤታዊ ጉዳያት እንተለዉ፡ ነቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሓደስቲ ክልተኣውን ዞባውን ምዕባለታት ቀዳምነት ከም ዝህብ ኣተንቢሁ ነይሩ።
"ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና ኮይኑ፡ ንዕኡ ዝኸውን ባይታን ሃዋህውን ከነጣጥሕ ኣለና። ቀዳማይ ሓላፍነትና ንሱ'ዩ። ዓበይቲ መወዳእታ ዘይብሎም ጉዳያት ኣለዉ።
"እዚኣቶም ንምትግባሮም ዓመታት ክወስዱ ዝኽእሉ'ዮም፡ ንመጻኢ እውን ኣብ ፓለቲካ፡ ቁጠባ ማሕበራውን ኣብ ካልኦት መዳያትን ዝጽበዩና ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። ቅድሚ ዝኣገረ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ከነደልድሎን ክንገብሮ ክንክእል ኣሎና" ኢሉ ነይሩ።
መንግስቲ ኤርትራ ድማ እዞም ጠለባት ኣብ ምምላእ ብጽሒት ኣንበሳ ኣለዎ'ኳ እንተተብሃለ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለው ሙሁራትን መናእሰይን ዜጋታትከ ካብኦም እንታይ ትጽቢት ይግበር ይብሉ ኢልና ሓቲትና ኣሎና።
- ሊብያ፡ 'ምድራዊት ገሃነም ስደተኛታት'
- "ኣብ ሓደ ረፍዲ ዝመጽእ ለውጢ የለን"
- "ዶብ ትርጉም የብሉን ዝብል ኣዘራርባ ንዓይ ቅቡል ኣይኮነን"
- "ኣጋጣሚ ተጠቒምካ ዝግበር ሽርሒ ኣይክሰርሕን እዩ"
"እዚ ዓመት ዓብዪ ዓመት'ዩ"
ጓል 31 ዓመት መንእሰይ ኤርትራዊት-ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ፡ ኣብዚ ዓመት ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ንምዃን ዝተወዳደረት ኮይና፡ ኣብ 2019 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር'ውን (ባይቶኣዊ) ክትወዳደር መደብ ኣለዋ።
ከም ኣብ ካናዳ ተወሊዳ ዝዓበየት ኤርትራዊት፡ መደባታን መገዲ ዓወታታን ካናዳ ምስ እትጠልቦ ውፍይነትን ድልውነትን ዝተኣሳሰረ'ኳ እንተኾነ፡ ከም መጠን ኤርትራዊት'ውን ነታ ሃገር እትሓልሞ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣሎ።
ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዘለው ካልኦት መናእሰይ'ውን ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ዕድላት ክርእዩን ተጠቀምቲ ክኾኑን ይደልዩ'ዮም።
"መጻኢኻን ማሕበረ ቁጠባውን ዓወታትካን ዝውሰንን ስራሕ ዝመሃዝን ብትምህርቲ'ዩ። እዚ ዓመት፡ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርኣናሉ ዓመት ስለ ዝኾነ ዓብዪ ዓመት'ዩ። ኣብቲ ዞባ ድማ ሰላም፡ ምርግጋእን ምዕባለ ትምህርትን ክመጽእ ተስፋ ንገብር" ትብል ሳሮን።
ትምህርቲ መሰረታዊ ነገር ካብ ኮነ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ክሰፍሓ፡ ዩኒቨርሲቲታት ክኽፈታን መሰረታዊ ቀረባት ክማልአለንን ግድን ይብል። ትምህርቲ ድማ፡ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽኣሎም ካብ ዝድለዩ ዓውዲታት ሓደ'ዩ።
ካናዳዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ሳሮን ገብረስላሰ፡ ኣብ ዞባኦም ኮይኖም ክልወጡን ክመሃሩን ንዝደልዩ ኾነ፡ ካብቲ ዞባ ወጺእና'ዩ ኢና ንዕወት ንዝብሉ ኩሎም ካናዳ ኣፍደጊኣ ርሕው'ኳ እንተኾነ፡ ብቐጻልነት ኤርትራን ካናዳን ግና ክልትኣዊ ምትሕብባር ክፈጥራ ባህጊ ከም ዘለዋ ትዛረብ።
"ኣብ ቀረባ ናብ ኤርትራ ከይደ መንእሰያት ተምሃሮ ከዘራርቦም፡ ባህጎምን ራኢኦምን ከዕልሎም፡ ኣብ ገጠር ዝነብር ማሕበረሰብና ክበጽሖ ምደለኹ"።
እዚ ባህጊ ኩሉ ኤርትራዊ'ዩ እንተተብሃለ ምግናን ኣይክኸውንን። ግን ብኸመይ?
"ማሕበራዊ ህይወትና ምርኩዝ ዝገበረ ዕርቂ የድልየና'ዩ"
ድሕሪ ምልዓል ናይቲ ኣካታዒ ዝኾነ እገዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ምኽፋት ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ መድረኻት ለውጢ ክሰፍሑ ትጽቢት ይግበር።
ተቐማጢ ሃገረ ኣሜሪካን፤ ኣባል ጉጅለ ኣሜሪካ ንዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ብወገኑ፡ "ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘሎ ናይ ሰላምን ዕርቅን ኣንፈታት ናብ ረብሓና ንምሽራፍ፡ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ከም ምህላውና መጠን ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና መሰረት ዝገበረ ዕርቂ የድልየና'ዩ" ይብል።
"ኣብ ሕሉፍ፡ ኣሕዋትና መናእሰያት ከመይ ይኾኑ ኣለው ዝብል ርኢና፡ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተሳኒና ተረባሕቲ ክንኾነሉ እንኽእል ባይታ ኣይፈጠርናን። ብድሕሪ ሕጂ ግን ክንወሓሓጥ ክንሳነ ዝሕግዘና መድረኽ ክንፈጥር ይግባእ።"
ካብዚ ተኣንፊቱ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ኤርትራ ከመይ ትርባሕን ብድሆታት ትሰግርን ዝብል ነጥቢ፡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝንጸባረቖ ጉዳይ ኮይኑ፡ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ ርክብ ግና ማንታ ልቢ እዩ ፈጢሩ ዘሎ።
"እቲ መጺኡ ዘሎ ሰላም ክንቕበሎ ኣለና" ዝብል ኣቶ ጆርጅ፡ ህዝቢ ተጠቃሚ ዕድላት እቲ ሰላምን ፍቕርን ዝኾነሉ መድረኽ በጺሑ ድዩ ኣይበጽሐን ዝብል ግን፡ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተቐቢልካ ናብ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ምሽራፍ ከምዝምርኮስ የቐምጥ።
ሓላፊ ርክባት ወጻኢ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ብወገኑ፡ ብኽልቲኡ ሸነኽ ናይ ህዝብን ትካለዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ምስ ዝኸውን'ዩ ውጽኢታዊ ዝኸውን ይብል።
"ህዝቢ ነቲ ሰላም ጥራይ ስለ ዝፈተወ'ዩ እምበር ኩሉ ነገር ደንጺዩዎ ንኹሉ ነገር ይጥምቶ'ዩ ዘሎ። እቲ ናይ ሰላም ድልየታትን ኣዋጃትን፡ ቅቡልን ተስፋ ዝህብን'ኳ እንተኾነ፡ ነቲ ስርዓት ብዝሕግዝ መልክዑ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ግን ንቃወሞን ንሰግአሉን" ኢሉ።
ህዝቢ ፖለቲካውን ማሕበራውን ለውጢታት ክመጽኡ ካብ ዝሓትት ሓያሎ ኮይኑ'ዩ ዝበለ ኣቶ ወልደየሱስ፡ ንዝሓለፉ ዓመታት ግና ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ ህዝቢ ጠሚተን ዝሓሸ ስርዓትን ኣገባብ ምሕደራን ክፈጥር ኣብ ምሕጋዝ እወታዊ እጃም ከም ዘይተጻወታ ይገልጽ።
"ኩለን ናይ ባዕለን ኣጀንዳ ከፈጽማሉ ዝኽእላ መገዲ'የን ዝኽተላ ነይረን። ሕጂ'ውን ህዝቢ ብውሽጥን ደገን ንለውጢ ይሰርሕ'ኳ እንተሃለወ፡ ኣንጻሩ ዘለው ሓይልታት ግን ብርቱዓት'ዮም"።
ኣካል እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ለውጢ ኾይንና ክንከይድ ኣለና ዝብል ኣቶ ጆርጅ ድማ፡ ብሕጂ ኣብ ጽቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ ክንሰርሓሉ እንኽእል መድረኽ ክመጽእ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎ።
"ብፍላይ እቲ ምሁር፡ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ። ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ርኢኻ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ክወጽኡ ክኣትው ከለው፡ መድረኽ ኤርትራውያን ግን ኣበይ ኣሎ? ህዝቢ'ዶ ኣይኮነን ክርባሕ ዘለዎ? ሰላም መጺኡ ተባሂሉ ከሎ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታትና ግን ናብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን'ዮም ዝስደዱ ዘለው። እዚ ስለምንታይ ኢልና ክንሓስበሉ ይግባእ" ኢሉ።
"ናይ ትማል ኣተሓሳስባና ከም ብሉይ ኪዳን ተራእዩ ክቕየር ኣለዎ"
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝመርሐኦ፡ ጎረባብቲ ሃገራት እቲ ዞባ ሕጂ ናብ ኣህጉራዊ ውህደት ዝመጽኣ ዘለዋ ይመስላ። ሕሉፍ ታሪኽ ኲናት፣ ስደትን ጥምየትን ድማ ዝቕይር መልክዕ ዝፍጠር ዘሎ ይመስል።
ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ግን ናይ ባዕለን ስነሓሳብን ኣጀንዳን ንምፍጻም'የን ክንቀሳቐሳ ጸኒሐን ዝብል ኣቶ ወልደየሱስ፡ እዚ ኣብ ሓድነት ኤርትራውያን ጽልዋ እናሕደረ ነይሩ'ዩ ኢሉ።
ካብዚ ብምብጋስ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራዊ ውህደት ልዕሊ ዝኮነ ኣገዳሲ ከምዝኾነ በብምምልካት፡ ድልዱል ውዳበ ክህሉ ከምዝግባእ'ውን ይዛረብ።
"ሓደ ድልዱል ንኤርትራዊ ተቓውሞ፣ ለውጢ፣ ዲሞክራሲያዊ ባህጊ ህዝቢ ዝውክል ሓይሊ ክግበር ኣለዎ። እዚ ይጽዓሮ'ዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ውጹዕ፣ ብፍርሒ ዝነብር ህዝቢ'ኳ እንተኾነ፡ ዝነዓቕ ህዝቢ ግን የለን። ዋላ እቲ ሰራዊት'ውን ውዒሉ ሓዲሩ ምስ ህዝቡ ክስለፍ ኢና ተስፋ ንገብር"።
ኣባል ጋንታ ኣሜሪካ ንዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ኣቶ ጆርጅ ገብረስላሴ ድማ፡ ካብቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ተረባሕቲ ክንኸውን ክንገብሮም ዝግብኣና ነገራት ክንፈልጥ ኣለና፡ ዳግማይ ናብ ዓዘቕቲ ዘእቱ ከይኸውን ካብ ስምዒት ወጺእና ክንሰርሕ ይግብኣና ይብል።
"መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ጎረባብትና፡ ህዝቢ ኤርትራ ተኣሲሩ፣ ተበዲሉ እንከሎ ዳንኬራ ጥራሕ ዝገብሩ እንተኾይኖም ጽባሕ ሳዕቤኑ ንኹላትና'ዩ። ህዝቢ ዘይጥቀመሉ ስራሕ ካልእ ዕንወት ከምጽእ ስለ ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ክሓስብሉ ይግባእ። ኩልና ተረባሕቲ ክንኸውን እንኽእል ናይ ነዊሕን ሓጺርን መደባት ኣነጺርና ምስ እንሰርሕ'ዩ። እዚ ምስ ዘይኸውን ግና ክንበርስ ኢና" ኢሉ።
ቐጺሉ'ውን፡ "እቲ ትማሊ ዝነበረ ህይወት ኮለል የብለና ስለዝነበረ፡ ናብቲ ሓድሽ መድረኽ ቃልሲ ክንኣቱ እንተኾይንና፡ እቲ ናይ ትማልን ብቕድሚ ትማልን ዝነበረ ኣተሓሳስባ ከም ብሉይ ኪዳን ተራእዩ ክንቅየር'ዩ ዘለና" ብምባል ናይ ኣተሐሳስባ ለውጢ ክመጽእ ከምዝግባእ የስምረሉ።
ተስፋታት ከመይ ይተዓቀቡ፡ ስግኣታትከ ከመይ ይሰገሩ?
"ጻውዒትና ሓደ ኮይኑ፡ ተጠቀምቲ ናይቲ ተራእዩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ክንከውን፡ ህዝባዊ ኣተሓሳስባ ክነምጽእ ኣለና" ዝብል ኣቶ ጆርጅ፡ ኣብ ክልተ ነጥቢታት ትኹረት ክንገብር ይግባእ ይብል።
"ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰኸኽ ዝብልለሉ መድረኽ ክንፈጥር ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝጥለብ ዘሎ ለውጢ ዝምልሱ፡ ነቶም ዘለው ሃጓፋት ዝልውጥ መድረኽ ክንከፍት ኣለና"።
"ብኻልእ ሸነኽ፡ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ተደላዪ ዝኾነ ናይ ስትራቴጂ ቦታ ኾፍ ኢላ ስለ ዘላ፡ ኣድለይቲ ትካላት ኢንቨስትመንት፣ ሰላም፣ ንግድን ካልእን ብምሕያል፡ ብሰንኪ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎን ዓቅምን ብምፍጣር ዕድላት ናይቲ ህዝቢ፣ መንእሰይ ክንኸፍት፡ ፍልልያትና ኣሊና እንዛተየሉ መድረኽ ክንፈጥር ኣለና" ይብል።
ሓላፊ ርክባት ወጻኢ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ብወገኑ፡ ጥሙር ቓልሲ ብውሽጥን ደገን ኣድላዪ'ዩ ብምባል፡ ኤርትራ ንዝገጥሙዋ ግድላት መኪታ ንምውጻእ እትጽገም ከምዘይኾነት ይዛረብ።
"ኤርትራ ቀደማ'ውን ክግበር ዘይክኣል እናገበረት'ያ መጺኣ። ሕጂ'ውን እቲ ህዝቢ ዝመጽኡ ዘለው ሓይልታትን ኣንጻሩ ተሰሪዑ ዘሎ ጉዳያትን ከቢድ'ኳ እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ብዘሎ ዓቕሚ ግን ንኣምን ኢና" ኢሉ።