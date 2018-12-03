ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ካልኦትን ቤት ፍርዲ ቀሪቦም
ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ ሓዎም ኣይተ ኢሳያስ ዳኘውን ሓላፊ መምርሒ ነበር ብሄራዊ ድሕንነት ኣይተ ተስፋየ ኡርጌን ዝርከብዎም ተጠርጠርቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም።
ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ ምድብ መጋባእያ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ተረኺቦም ነይሮም።
ብተወሳኺ ናብቲ መጋባእያ ካብ ዝቐረቡ ሓደ፡ ኣይተ ኣለም ፍጹም ዝተብሃሉ ተጠርጣሪ እንትኾኑ ብግዕዝይና ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዝርከቡ እዮም።
እቶም ነጋዳይ፡ ሪቬራ ዝበሃል ሆቴል ንሜቴክ (ኮረፖሬሸን ሓፂነ መፂንን ኢንጂነሪንግን) ምስ ምሻጦም ብዝዛመድ ተጠርጢሮም'ዮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም።
ፖሊስ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ፡ ኣይተ ኣለም ምስቲ ኮርፖሬሽን ብዘለዎም ርክብ ተጠቒሞም፡ እቲ ሆቴል ካብ ዘውፅኦ ዋጋ ንላዕሊ ብር 67 ሚልዮን ተቐቢሎም እዮም ኢሉ።
- "እቲ ፀገም፡ ናይ ኩሉ ኣመራርሓ 'ምበር ናይ ሓደ ከባቢን ህዝብን ኣይኮነን"
- ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም
- መጥቃዕቲ ቦንባ 16 ሰነ፡ ብሓላፊ ድሕንነት ዝተመርሐ እዩ ተባሂሉ
እቲ ኮርፖሬሽን ብዘይ ጨረታ እዩ ነቲ ሆቴል ዓዲግዎ ክብል ድማ ኣብቲ ዘቕረቦ ክሲ ገሊጹ።
ፖሊስ፡ ሓሙሽተ መሰኻኽር፣ ምስ ሜቴክ ዝተኣሰረ ውዕልን ኣብ እዋን ዋጋ ዕዳጋ ዝተትሓዙ ቃለ ጉባኤታትን ከም መረዳእታ ከምዝኣከበ እኳ እንተገለጸ፤ ተወሳኺ ምጽራይ ንምግባር ተወሳኺ 14 መዓልታት ክወሃቦ ሓቲቱ።
እቲ ተጠርጣሪ ኣሰር መረዳእታ ከጥፍእ፣ ካብ ሃገር ክወጽእ ወይ ድማ ሓሳብ ናይ መሰኻኽር ከቐይር ስለዝኽእል መሰል ዋሕስ ክኽልከል'ውን ፖሊስ ሓቲቱ።
ቤት ፍርዲ መሰል ዋሕስ ዝምልከት ውሳነ ንምሃብ ንጽባሕ ቆጸራ ሂቡ።
ኣይተ ኣለም፡ ወናኒ ናይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥቓ ቦሌ፡ ገና ኣብ ህንጸት ዝርከብ ሆቴል 'ፎር ሲዝንስ' እውን እዩ።
ጠበቓ ናይቲ ተጠርጣሪ፤ ዓሚሉ ነጋዳይ ከምዝኾነን የዋጽእ እዩ ኢሉ እንትሓስብ ንብረት ናይ ምሻጥን ምዕዳግን መሰል ከምዘለዎ ብምግላጽ ተኻቲዑ።
እቲ ቤት ፍርዲ ብሕጽረት ግዜ፤ ሎሚ ንጉዳይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ሓዎም ኣይተ ኢሳይያስን ኣይረኣየን።
ቤት ፍርዲ፡ ንጉዳይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ክርኢ ንመጻኢ ረቡዕ ቆጸራ ሂቡ።
ቅድም ክብል ነቲ ናይ ሰነ 16 መጥቃዕቲ ቦንባ ብምውዳድ ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ኣይተ ተስፋዬ ኡርጌ፡ ፀኒሑ ብግዕዝይና 'ውን ክሲ ቀሪብዎም እዩ።
ኣይተ ተስፋዬ ንናይ ፖሊስ ክሲ ምላሽ ክህቡ ሓቲቶም፡ ምላሾም ከዳልዉ ድማ ክልተ መዓልቲ ከምዘድልዮም ገሊጾም።
ቤት ፍርዲ ንሕቶኦም ዝተቐበለ ክኸውን ከሎ፡ መጻኢ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም።