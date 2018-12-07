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ኣመና ፍቱዋት
ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን ብስእሊ፡ ካብ 30 ሕዳር ክሳብ 6 ታሕሳስ 2018
7 ዲሴምበር 2018
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-46478721
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ካብ መላእ ኣፍሪቃ ዝተዋጽኡ ምሩጻት ኣሳእል እዚ ሰሙን
Image copyright
Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣሜሪካዊ ድምጻዊ ኣሸር ኣብ ደቡብ ኣፈሪቃ ከተማ ጆሃንስ በርግ ምርኢት እናኣቅረበ
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Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ድምጻዊ ኣፍሮ ፖፕ ትዮ ከጎሲንክወ ኣብ ናይ ድራር መድብ ንኣጋይሽ እናኣዘናግዐ
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EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ
ምርኢት ጎዶና ኣብ ከተማ ናይሮቢ ከባቢ ሽወል ኪበራ
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EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ
ጓል 13 ዓመት ኬንያዊት ቆልዓ ምርኢት ሳዕስዒት እናኣቅረበት
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ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ኬንያ ሃገራዊ ማእክል ትያትር፡ ተዋሳእትን ሳዕሳዕትን ቅድሚ ምርኢት ምጅማሩ ኣብ ምዝናይ እናሃለዋ
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Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ
ብሳዕስዒት ባልት ገይሮም ዛንታ ኣብ ምንጋር ዝነበሩ ክልተ ሳዕሳዕቲ፡ እዚ ምርኢት ብምኽንያት በዓል ልደት'ዩ ተዳልዩ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ርእሰ ከተማ ግብጺ፡ ካይሮ ምሉእ ዕባያ ዝተኸደነት ሰበይቲ ብጥቃ ንበዓል ልደት ዝተስኣለ ስእሊ እናሓለፈት
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EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ
ፓሩፍ፡ ናይ ላዕሊ ክዳን ዝገበሩ ወተሃደራዊ ባንድ ግብጺ
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Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ ከተማ ኢሎሪ ኣርማ ተቃዋሚ ሰልፊ ዘለዎ ናይ ርእሲ መጠምጠሚ ዝመለሰት ሰበይቲ
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ጎንጎ ፡ ከተማ በኒ፡ ነቲ ብተቃወምቲ ዝግበር ዝነበረ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ገበላ ገዝኦም ኮይኖም ዝዕዘቡ ሰባት።
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Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ
ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ቱኒዝያ ጽቡቅ ትርኢት ጽሓይ ዕራብ፡
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