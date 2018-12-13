ግድብ ታንዛንያ፡ ሓድሽ ህንፀት መፈልፈሊ ሓይሊ ኤለክትሪክ ተቓውሞ ገጢምዎ
ፕረዚደንት ታንዛንያ ጆን ማጉፉሊ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብሉፅ ሕዙእ መዘናግዒ፡ መፈልፈሊ ሓይሊ ንምህናፅ ዝፈረምዎ ስምምዕ፡ ካብ ተሓለቕቲ ከባብያዊ ተፈጥሮ ተቓውሞ ገጢምዎ።
ዩኔስኮ፡ ሓድጊ ዓለም ክብል ኣብ ዝመዝገቦ ሕዙእ መዘናግዒ ሴሉስ ዝርከብ ሩባ ሩፊጂ ዝህነፅ ግድብ፡ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ተፈሪምዎ'ሎ።
ታንዛንያ፡ እቲ ፕሮጀክት ንቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃገራ ብክልተ ዕፅፊ ከም ዘበርኾ ኣፍሊጣ። ተሓለቕቲ ከባቢ ግን ኣብቲ ቦታ ንዘለዉ ህይወታውያን ከም ዘጥፍእ ኣጠንቂቖም።
እቲ ስምምዕ ምስ ክልተ ናይ ግብፂ ኩባንያታት ህንፀት'ዩ ተፈሪሙ።
በቲ ግድብ ዝፍጠር ሓፅቢ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ክኸውን ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ፡ ኣስታት 1,200 ትርብዒት ኪሎ ሜትሮ መሬት ክሸፍን እዩ።
- "ፀገም ኣባይ ዝጋነን ኣብ ርእሲ ፖሊቲከኛታት እዩ"
- ታንዛንያ፡ ካብ ናይ ምዕራባውያን ናይ ቻይና ሓገዝ ትንእድ
- ፕረዚደንት ታንዛንያ ምጥቃም መከላኸሊ ጥንሲ ኮኒኑ
ታንዛንያ እቲ ግድብ ዕቤታ ከም ዘቀላጥፈላን ሕዚ ዘሎ ዓቕሚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዕፅፊ ከም ዘዕብየላን ትገልፅ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ እታ ሃገር ሲሶ ዝኸውን ጥራሕ ቀረብ ሓይሊ ኤለክትሪክ ይረክብ።
እቲ ፕሮጀክት ሓረስቶትን ገፈፍቲ ዓሳን ዝርከብዎም፡ ኣብ ትሕቲ እቲ መፋስስ ዝርከቡ 200,000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝፀልው ይግለፅ።
ፍግረ መሬት ክፍጠር ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ፡ ንበፃሕቲ ዓዲ ዝስሕቡ ሩባታት ክነቕፁን ዓቕሚ ፍርያምነት መሬት ሕርሻ ክንክይን ከም ዝገብር'ውን ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ።
ሕዙእ መዘናግዒ ሴሉስ ንሓራምዝን ሕርሻን ሓዊሱ፡ ዝተፈላለዩ እንስሳት ዝሓዘ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመት ቁፅሪ ሓራምዝ ብ 90 ሚኢታዊት ነክዩ።