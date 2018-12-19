ብማዕርነት ጾታ ዝኣምኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣየነዎት'ዮም....?
ተመራመርቲ በጺሕናሉ ዝበሉዎ መደምደምታ መዓርነት ጾታ፡ ጓል ኣንስተይቲ ዘላቶም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መዓርነት ጾታ ኣመንቲ'ዮም ዝብል'ዩ።
እዚኦም፡ ዝኣረጉን ድሑራትን ኣረኣእያታት ኣይቕበሉን።
ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ለንደን ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዝብሎ፡ ኣብ ዙርያ መዓርነት ጾታ ግጉይ ኣረኣእያ ዝነበሮም መናእሰይ ኣቦታት፡ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወለዱ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣምጺኦም'ዮም።
እዚ ናይ ባህሪ ለውጢ፡ ጓሎም ትምህርቲ እንትትጅምር፡ ብ8 ሚኢታዊት፣ ካልኣይ ብርኪ እንትትበጽሕ ድማ፡ ብ11 ሚኢታዊት ዕብየት ኣርእዩ'ዩ እውን ይብል።
- ናእዳ ስድራ ፈረንሳ ንማላዊ 'ስፓይደርማን'
- ብኲናት ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ሎሚ ተራኺቦም
- ኣብ ውሽጢ ገዛ ሽጋራ ካብ ዘትክኹ ስድራ ዝውለዱ ህጻናት ንሃንደበታዊ ሞት ይቃልዑ
ኣብዚ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ኣቦታት፡ ትሕቲ 21 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ቈልዑት ዘለውኦም ጥራሕ እንትኾኑ፡ 5 ሽሕ ኣቦታት ተኻቲቶም።
እቲ መጽናዕቲ፡ ካልኦት 6 ሽሕ ዝኾና ኣደታት'ውን ኣሳቲፉ'ዩ።
እዞም ወለዲ ብርክት ዝበሉ ሕቶታተት ዝተሓተቱ ኾይኖም፡ "ናይ ገዛ ዕዮ፡ እጃም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንታይ ክኸውን ኣለዎ?" ዝብል'ውን ተሓቲቶም'ዮም።
"ሰብኣይ ስራሕ ሰሪሑ ገንዘብ ምምጻእ፤ ሰበይቲ ድማ ቆልዑ ክትሕብሕብን መግቢ ክተብስልን" ዝብል ሓሳብ ዝሰማምዕሉ እንተኾይኖም ሕቶ ቐሪቡሎም።
ኣብዝን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕቶታትን፡ ኣቦታት ዝሃቡዎ ምላሽ ኣብ ከይዲ እናተቐየረ ምምጽኡ ይግለጽ።
"ዕማም ሰበይቲ ኣብ ገዛ ጥራሕ ክሕጸር የብሉን" ዝብል ኣረኣእያ፡ ጓል ኣንስተይቲ ብዝወለዱ ደቂ ተባዕትዮ ዝተንጸባረቐ ሓሳብ ኮይኑ'ሎ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣረኣእያ መዓርነት ጾታ ኣብ ከይዲ እናተቐየረ ዝመጽእ ምዃኑን፡ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ጓል ምስወለዱ ኣብ ዙርያ መዓርነት ጾታ ዝነበሮም ግንዛበ ከምዝመሓየሽን መደምደምታ ገይሮምሉ ኣለው።
ሓንቲ ካብ ደረስቲ ናይቲ መጽናዕቲ ጁሊያ ፍሊፕ፡ "ናይ ባህሪ ለውጢ ኣብ ከይዲ ግዜ ዝመጽእ ምህላው ዘተባብዕን ተስፋ ዝህብን'ዩ" ኢላ።