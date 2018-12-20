ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ፡ ስም ምቕያር ዝኽልክል ግዚያዊ እገዳ ኣልዒሉ
ብደረጃ ሃገር ፈተና ምቕዳሕ፡ ንስርዓተ ትምህርቲ እታ ሃገር ዝፍትን ማሕለኻ ኾይኑ'ዩ እናተብሃለ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ'ዩ።
ምስ ምስፋሕ ቴክኖሎጂ ተዛሚዱ ዝርኣይ ጸገም ምቕዳሕ ፈተና ንምትራፍ ድማ ኣብ እዋን ሃገራዊ ፈተና ኣገልግሎት ኢንተርነት ክቋረጽ ዝተገበረሉ ግዘ ርሑቕ ኣይኮነን።
እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፤ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ዳግም ዝተጽሓፍሉን ዝተዳለውሉን ኣጋጣሚ'ውን ነይሩ'ዩ።
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ 'ምቕያር ስም' ብዙሕ መዘራረቢ ኮይኑ ቐንዩ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን ትምህርቲ ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ክልል ዝተረኸበ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ፡ ተምሃሮ ፈተና ንምቕዳሕ ንክጥዕሞም፡ ሰሞም ምስ ንፉዓት ተምሃሮ ብምምስሳል ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቐይሮም'ዮም።
- ውፅኢታዊ ቤት ትምህርቲ ኒኮላስ ኣብ ትግራይ
- ኣብያተ-ትምህርቲ 'ውርዝይና' ደቂ-ኣንስትዮ ቻይና
- ብኢንተርኔት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ዝህባ ዩኒቨርስትታት ዓለም ኣየኖት እየን?
ኣብዚ ዘመነ ትምህርቲ ድማ ተመሳሳሊ ጸገም ከየጋጥም ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል፡ ሽሞም ከይቕይሩ ምእጋድ ዝብል ሜላ ምሂዙ።
በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ክልል ኣቶ ኣለምእሸት ምህረቴ፡ ገለ ተፈተንቲ ፈተና ንምቕዳሕ ስሞም ምስ ንፉዓት ተምሃሮ ብምምስሳል፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕይሩ ምህላዎም ብምግላጽ፡ ነዚ ብዝምልከት ካብቲ ቢሮ ደብዳበ ከም ዝመጽኣሎም ኣዘኻኺሮም።
እቲ ደብዳበ፡ እቶም ተምሃሮ ዝወስዱዎ ዘለው ስጉምቲ ግቡእ ንዘይኾነ ዕላማ ይውዕል ምሃለውን፡ ኣብ ስነ ልቦና ንፉዓት ተምሃሮ ጽዕንቶ የሕድር ምህላውን ይጠቅስ።
እቲ ሃገራዊ ፈተና ካብ ቕዳሕ ናጻ ክኸውንን ፈተና ክሳብ ዝዛዘም ምቕያር ስም ዝኽልክል ኣሰራርሓ ግብራዊ ክኸውንን ድማ ይሓትት።
ምስቲ ደብዳበ ኣብ 2010 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝተኣከቡ ንፉዓት ተምሃሮ ዝመሳሰል ስም ዝቐየሩ 1500 ተምሃሮ ዝሕብር በዓል 37 ገጽ ተላጊቡ ቀሪቡ'ዩ።
ካብዚ ብምብጋስ ግዝያዊ እገዳ ኣንቢሩ ዝጸንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ፡ እቲ እግድ ምዝገባ ሃገራዊ ፈተናታት 8ይ፣ 10ይን 12ን ክፍሊ ክሳብ ዝዛዘም ክጸንሕ ተገይሩ ነይሩ።
"እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ውሳኔ ዘሕለፈ፡ ዜጋታት ብዝደለይዎ ሽም ናይ ምጽዋዕ መሰሎም ንምግዳብ ዘይኮነ፡ ኣብቲ ክልል ዘጋጠመ ማሕለኻ ስርዓት ፈተና ንምቅላል'ዩ" ይብል ኣቶ ኣለምእሸት።
ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣቶ ተፈራ ፈይሳ፡ እቲ ቢሮ ጽሬት ትምህርቲ ንምሕላው ዝሰርሖም ስራሕቲ'ኳ እንተሃለው፡ እቲ እግድ ስምካ ብምቕያር ዝግበር ምቕዳሕ ፈተና ንምንካይ ኣማራጺ ስለ ዝኾነ'ዩ ይብሉ።
እዚ ጉዳይ ንተምሃሮ እቲ ክልል ዝውክል'ኳ እንተዘይኮነ፡ ዓርሰ እምነት ዘይብሎም ተምሃሮ፡ ሽም ንፉዓት ተምሃሮ እናኣለሹ ስሞም ዝቕይሩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ማሕለኻ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ይኸውን ከም ዘሎን ኣቶ ተፈራ ይዛረቡ።
እዚ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ሽም ናይ ምቕያር እገዳ ምግባር ዝብል ኣማራጺ ወሲድና ኢሎም።
ሕጂ ግን እቲ ብቤት ፍርዲ ተነቢሩ ዝጸንሐ እግድ ምቕያር ስም ተላዒሉ'ዩ።
በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ፤ ዋላ'ኳ ብቕንዕና ተሓሲቡ ብግዚያዊ መልክዕ እቲ እግድ እንተተነበረ፡ መሰል ምቕያር ሽም ይጻባእ'ዩ ብዝብል፡ ካብ ሰብ ሞያ ሕግን ሚዲያን ነቐፌታ ከም ዝበጽሖ ይዛረቡ።
ከም ሓደ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ካብ ካልእ ቅርታ ክሳብ ዝመጽእ ንምንታይ ተጸቢኹም? ንዝብል ሕቶ፡ "እቲ ዘሎ ግዚያውን መሰረታውን ጸገም መበገሲ ብምግባር ዝተነበረ'ኳ እንተኾነ፡ ግጉይ መገዲ ኾይኑ ኢና ረኺብናዮ" ኢሎም።
"እቲ ቢሮ ጥንኩር ናይ ቁጽጽር ስርዓት ክዝርግሕ ብምግባር እምበር፡ ከምዚ ጌርካ እቲ ጸገም ብዘላቕነት ክፍታሕ ኣይኽእልን። ብሕጊ ዝተረጋገጸ ናይ ውልቀ ሰብ መሰል ብግዚያዊ'ውን እንተኾነ ዝግድብ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ግጉይ መገዲ ኾይኑ ረኺቡዎ'ዩ" ዝብል መብርሂ ሂቦም።