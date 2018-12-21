ምጥያስ 'ኮሚሽን ወሰንን መንነትን' ብኸመይ እዩ ምስ ሕገመንግስቲ ዘይቃዶ?
ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ትማሊ ኣዘራረቢ ኣዋጅ ምጥያስ 'ኮሚሽን ጉዳያት ወሰንን መንነትን' ምጽዳቑ ዝፍለጥ'ዩ።
እቲ ባይቶ ነቲ ኣዋጅ ብድምፂ ብልጫ እንተጽድቕ፡ 33 ኣባላት እቲ ፓርላማ ተቓዊሞም፡ ኣርባዕተ ድማ ድምጾም ካብ ምሃብ ተቖጢቦም።
ምጽዳቕ ኣዋጅ ምጥያስ ኮሚሽን ጉዳያት ወሰንን መንነትን፡ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ፣ ስልጣን ቤት ምኽሪ ፈደሬሽን ዝሻመን ከምኡ'ውን ኣብ ቀጻሊ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘምጽእ'ዩ ዝብል ብሓደ ሸነኽ ዝተልዓለ ክትዕ ነይሩ።
በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ ብኽልተ ቀወምቲ ኮሚቴታት ተመርሚሩ፡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ከም ዘይጥሕስ ተረጋጊጹን፡ ዕላምኡ'ውን መጽናዕቲ ብምግባር ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምቕራብ'ዩ እምበር ውሳነ ምሕላፍ ብዘይምዃኑን፡ ንስልጣን ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ኣይሻመን ዝብል ሙጉት ቀሪቡ'ዩ።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አኣብ እዋን ምጽዳቕ እዚ ኣዋጅ ዝገበሮ ክትዕ፡ ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ስራሕ ዘመኖም ርእዮምዎ ብዘይፈልጡ ደረጃ ብርቱዕ ምንባሩ ገለ ተወከልቲ ህዝቢ ይዛረቡ።
ካብ ምንታይ ዝተልዓለ ተቓውሞ'ዩ?
ምጽዳቕ እቲ ኣዋጅ ብኣብዝሓ ዝተቓወሙ ተወከልቲ ትግራይ'ዮም ዝብል ብበዝሒ ይዝረበሉ ኣሎ።
ኣባል እቲ ባይቶን፡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን እቶም ዝተቓወሙ ናይ ትግራይ ጥራሕ ምዃኖም ከም ዘይፈልጥን መረዳእታ ከም ዘይብሉን ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
"እቲ ኣዋጅ ብባህሪኡ፡ ፀረ-ሕገ መንግሰቲ'ዩ" ዝብል ቅዋም ዘለዎ ኣይተ ጌታቸው፡ "እቶም ዝተቓወሙ ኩሎም ናይ ትግራይ ተወከልቲ እንተኾይኖም የሐጉሰኒ፤ እቲ ሕገመንግስቲ ብደንቢ ተረዲኦምዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ዘይ ሕገመንግስታዊ ዝኾነ ኣዋጅ ንከይፀድቕ'ዮም ተቓዊሞም" ኢሉ።
እቲ አዋጅ ነየናይ ሕገ መንግስታዊ ድንጋገ'ዩ ዝጻባእ? ዝብል ሕቶ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣቕሪብናሉ።
"እቲ ሕገመንግሰቲ ብግልፂ ዘቕመጦ ነገር ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልላት ክህሉ ንዝኽእል ሕቶ ወሰን በተን ክልላት ክፍታሕ ኣለዎ፤ እተን ክልላት እንተኣብዩወን ድማ ብቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ግልፂ ዝኾነ ድንጋገ ኣሎ።"
መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሕቶ ወሰን ኣብ ሞንጎ ክልላት ጥራይ ከም ዘሎ ተገይሩ'ዩ ዝዝረብ ዝብል ኣቶ ጌታቸው፡ ኣብ ወሽጢ ሓደ ክልል ኮይኖም ዓርስና ክነመሓድር ኣለና ኣብ ሞንጎ ዝብሉ ሓደ ህዝብታት'ውን ከም ዝልዓል ይገልጽሞ፤ ኣብ ክልል ደቡብ ዝርአ ጸገም ከም ኣብነት የልዕል።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቶታት እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብምግላጽ፡ ኩለን ክልላት "ዘተኣሳሰረን ቃል ኪዳን ሕገ መንግሰቲ'ዩ" ኢሉ።
መምህር ሕጊ ወይዘሪት ብርቱካን ብዓይኒ ሕጊ እቲ ኣከያይዳ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ትዛረብ።
"እቲ ሕገ መንግስቲ ጉዳያት ወሰንን መንነትን ናይ መን ስልጣን ከም ዝኾነ ብግልፂ ኣቕሚጡ'ዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ከምዘጓንፉ ገሚቱ ድማ መፍትሒ ኣስፊሩ'ሎ" ትብል።
ምጥያስ ኣዋጅ ኮሚሽን "ወሰንን መንነትን" ብግልፂ ንስልጣን ባይቶ ፌዴሬሽን ኣሕሊፉ ንግዳማዊ ኣካላት ዝህብ ከም ዝኾነ'ውን ተዛሪባ።
ይኹን'ምበር እቲ ኮሚሽን "ውሳኔ ምሃብ ዘይኮነ መፍትሒ ሓሳብ ንምምልኻት'ዩ" ዝብል ዓንቀፅ ኣስፊሩ'ዩ።
ወይዘሪት ብርቱካን ግን፡ እቲ ፌደሬሽን ኣድላይ ኮይኑ እንተረኺቡዎ፡ ባዕሉ ኮሚቴ ኣጣይሹ ክሰርሕ ከም ዝኽእል፡ እቲ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ከም ዝፈቕደሉ'ያ ትገልጽ።
"እዚ ኮሚሽን ምኽረ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ'ኳ እንተብሃለ ውሳነ ዝወሃብ እቲ ኮሚሽን ዘቕርቦ ሓሳብ መሰረት ገይሩ እዩ" ብምባል፡ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ኮሚቴ ናይ ምጥያስ መሰልን ስልጣንን ከም ዘይብሉ ተረድእ።
ቀፃሊኸ?
ኣይተ ጌታቸው ረዳ፡ ነቲ "ፀረ ሕገ መንግስቲ" ክብል ዝገለጾ ኣዋጅ ናብ ስራሕ ከይኣቱን ንክለዓልን ዝተፈላለየ መንገድታት ከምዘሎ ይዛረብ።
"ነዚ ፀረ ሕገ መንግሰቲ ዝቕበል ህዝቢ ክህሉ'ዩ ኢልና ኣይንኣምንን። ናይ ኩለን ክልላት፤ ብሄር ብሄረሰባት ፍቓደኝነት የድልዮ እዩ። ነዚ ደው ንምባል እቲ ሕገ መንግስቲ ዘቕመጦም ብዙሓት መንገድታት ኣለዉ። ንሳቶም ክንጥቀም ኢና።"
ጥርዓን ተወከልቲ ትግራይ ዝሓዘ 23 ገፅ ናብ ባይቶታት ፌዴሬሽን ተወከልቲ ህዝብን ከምኡ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ቀወምቲ ኮሚቴታት ተጻሒፉ'ዩ።
ብፍላይ፡ እቲ ጉዳይ ብዋናነት ዝምልከቶም ክልላትን ካልኦት ኣካላትን ከም ዘይመኸርሉን ብተብተብ ከም ዝተሰርሐን እዩ እዚ ጥርዓን ዝገልጽ።
እንታይ ርኢይቶታት ይወሃቡ ኣለው?
እዚ ብብለጫ ድምጺ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ ኣዋጅ ምጥያስ ኮምሽን 'ጉዳያት ወሰንን መንነትን'፡ ኣባላት እቲ ባይቶ ዝኸፋፈለ'ዩ ነይሩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.4 ሚሊዮን ሰባት፡ ብምኽንያት ዓሌታዊ ግጭታት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም'ዮም።
እቲ ኮሚሽን ድማ፡ መሰረታዊ ምንጪ እዞም ጸገማት ብምጽናዕ ንሓገግቲ ሕጊ መፍትሒ ሓሳባት ከቕርብ ዝብል ዕማም ክወሃቦ'ዩ ተባሂሉ ኣሎ።
ይኹን'ምበር ኣብ ሞንጎ ምምሕዳር ትግራይን ሓድሽ ምምሕዳር እታ ሃገርን ፍሕፍሕ ከይፈጥር ይስጋእ።
እዚ'ውን ኾይኑ ግና፡ ኣብታ ሃገር ዝርኣዩ ዘለው ዓሌታዊ ግጭታት ባይቶ ፌደረሽን ብዘሕልፎም ውሳነታት ክፍታሕ ምተገብአ ብዝብል፡ ብምጥያስ እቲ ኮሚቴ ዝሰግኡ ወሃብቲ ርኢይቶ ኣለው።
ምጽዳቕ እዚ ኣዋጅ "ብግልጺ ኣንጻር ስልጣን ፌደሬሽንን ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ክልላትን ዝጻረር'ዩ ትብል" ሓንቲ ንቢቢሲ ርኢይቶኣ ዝሃበት።
ካልእ ካብ ትግራይ ንቢቢሲ ኣፍሪቃ ርኢይትኡ ዝሃበ ድማ፡ ኢትዮጵያ ንክልላትን ፌደራልን ስልጣን ከፋፊላ ብፌደራላዊ ስርዓት እትመሓደር ሃገር ምዃና ይጠቅስ።
"ምንቅስቓስ እዚ ኮሚሽን ግብራዊ እንተድኣ ኾይኑ፡ ኣብ ከይዲ ዓሌታዊ ግጭታት ብምልዓል መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ሕቶ ወሰን ክወስደና ይኽእል'ዩ" እንትብል፡ ገሊኤን ክልላት ናብ ግጭት ገሊአን ድማ ናብ ምጥፋእ ከምርሓ ክገብረን ዝኽእል'ዩ ኢሉ።
"ዘይሕገመንግስታዊ ግዳማዊ ትካል ሒዝካ ምምጻእ ኣድላዪ ኣይነበረን። ዝፈጥሮ ሓድሽ ነገር የሎን፤ እኳ ድኣስ ናብቲ ዘሎ ግጭታት ቤንዚን ዝውስኽ'ዩ" ብምባል ቅቡልነት ከም ዘይብሉ የስምረሉ።