ግምታት ላውሮ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ትዕወት ዶ ትኸውን?
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ግዚያዊ ኣሰልጣኒ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር፡ ፈላሚ ጸወትኣ ንምክያድ ናብ ካርዲፍ ክተምርሕ'ያ።
ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን: "ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረት ማንቸስተር ኣዝያ ዝተፈልየት ጋንታ ክንርኢ ኢና፤ ኣብ ትሕቲ ሆዜ ሞሪንዮ ውጽኢታውያን ዘይነበሩ ተጻወትቲ ኣቓልቦ ስለዝወሃቦም፡ ዘለዎም ብቕዓት ንምርኣይ ክጻወቱ ኢዮም" ኢሉ።
ላውሮ ኣብ ግጥማት ቀዳመ ሰንበት፡ ግምታትቱ፡ ብኸምዚ ኣቐሚጡ ኣሎ።
- ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ንኦሊ ጉናር ሶልሻየር ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ሓርያ
- መሓመድ ሳላሕ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ 2018 ብምዃን ተዓዊቱ
- ጸወታ ሱፐር ካፕ ኣፈሪቃ ኣብ ቐጠር ክካየድ ተወሲኑ
ዓርቢ
ዎልቭስ ምስ ሊቨርፑል
ድሕሪ ሽዱሽተ ጸወታታት ንሰለስተ ንተኸታሊ ሰለስተ ግዜ ዝተዓወቱ ዎልቨስ ሎሚ ምሰ ሊቨርፑል ዝቕጽልዎ ኣይመስለንን ብምባል፡ ሊቨርፑል 2 ብ 1 ከም እትዕወት ገሊጹ።
ቀዳም
ኣርሰናል ምስ በርንለይ
ኣርሰናል ኣብ ፕረሚየር ሊግ ብሳውዛምፕተን ድሕሪ ዝበጽሓ ስዕረት፡ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሬ ኣብ ዓወት ጥራይ ኣተዂሩ እዩ ዝጻወት ዘሎ፤ ንበርንለይ 2 ብ 0 ክትዕወተላ ኢያ።
ቦርንማውዝ ምስ ብራይተን
ቦርንማውዝ ወላኳ ካብ ዝሓለፉ ሸሞንተ ግጥማት፡ ኣብ ሸውዓተ እንተ ተሳዕሩ፡ ንብራይተን ግና 2 ብ 0 ክስዕሩ ምዃኖም ገሚቱ ኣሎ ላውሮ።
ቸልሲ ምስ ለይስተር
ቸልሲ ንለይስተር 2 ብ 0 ክትዕወተላ'ያ
ሃደርስፊልድ ምስ ሳውዛምፕተን
ክልቲአን ጋንታታት ዝተቐራረበ ነጥቢ እኳ እንተኣለወን፡ ሃደርስፊልድ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ጸወታታት ተሳዒራ ኣላ ብምባል 1 ብ 1 ከም ዝፈላለያ ይገልጽ።
ማንቸስትር ሲቲ ከክሪስታል ፓላስ
ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣገዳሲ ዓወት ዘመዝገቡ እኳ እንተኾኑ፡ ኣብ ስታድዩም ኢቲሃድ ኣይክደግምዎን ኢዮም፤ 3 ብ 0 ክሰዓሩ ኢዮም ኢሉ ላውሮ።
ኒውካስል ምስ ፉልሃም
ኒውካስል ኣብ ሜድኦም ነጥቢ ምርካብ ዝኸብዶም እኳ እንተኾነ፡ ንፉልሃም 2 ብ 0 ክዕወቱሎም ኢዮም።
ዌስትሃም ዩናይትድ ምስ ዋትፎርድ
ዌስትሃም ጽቡቕ ብምንቅስቓስ፡ ኣርባዕተ ጸወታታት ክዕወቱ ክኢሎም ኣለው። ኣብ ፈለማ ዝነበሮም ናይ መስመር ምክልኻል ጉድለታት ዝኣረምዎ ይመስል።
እዚ ግጥም ምግማቱ ኣሸጋሪ'ኳ እንተኾነ፤ ዋትፎርድ 2 ብ 0 ክዕወቱ ኢዮም።
ካርዲፍ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ
ካርዲፍ ኣብ ሜድኣ ካብ ዝገበረቶ ሓሙሽተ ጸወታታት ነቶም ኣርባዕተ እኳ እንተ ተዓወተት እዚ ግና ዝተፈልየ ኢዩ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክመጽእ ከሎ፤ ኩሉ ተጻዋቲ ኣቕሙ ከርኢይ ኢዩ ዝፍትን።
ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ነዚ ጸወታ ብቐሊሉ ዝዕወተሉ ኮይኑ ቀጻሊ ስጉምቲ እታ ጋንታ ብዙሓት ብሓንቀውታ ዝጽበይዎ ኢዩ። ካርዲፍ 2 ብ 0 ክትሰዓር ያ።
ሰንበት
ኤቨርተን ምስ ቶተንሃም
ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪስዮ ፖቸቲኖ ኣብ ክረምቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይት ክኸዱ ኢዮም ዝብል ጽንጽንታ ነቶም ተጻወትቲ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ፤ ጸወታ 1 ብ 1 ክዛዘም ኢዩ ክብለ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን ግምታቱ ኣስፊሩ ኣሎ።