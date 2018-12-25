ኣቡነ ፍራንሲስ ቁሳዉነትን ድኽነትን እዛ ዓለም ኾኒኖም
ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ዝዓበያ ሃገራት ዘለው ሰባት፡ ቀሊልን ቁሳዉነት ዘይበዝሖን ህይወት ክነብሩ ተማሕጺኖም።
ኣብ ሞንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልልይ ድማ ብምኹናን፡ እየሱስ ክርስቶስ ብህድኣት ኣብ ድኽነት ምውላዱ፡ ኩሉ ሰብ ትርጉም ህይወት ንምንጽብራቕ እዩ ኢሎም።
ኣቡነ ፍራንሲስ ትማሊ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ፈረንጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ባሲሊካ ስርዓተ ቅዳሴ ዝመርሑ እንትኾን፡ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም በዓል ልደት እንትመርሑ ንመበል ሻድሻይ ግዜኦም'ዩ።
ልደተ ክርስቶስ ብምብላዕን ሃብቲ ብምኽዕባትን ዘይኮነ፡ ብምሃብን ብምክፋልን ዝንበር ሓድሽ መገዲ ህይወት ዘብሰረ'ዩ ድማ ኢሎም።
ብተወሳኺ፡ "ኩልና ንርእስና ንሕተት፤ ብዙሕ ቑስ ምውህላልን ንምንባር ኣጸገምቲ ዝኾኑ ምግቢታት ምድላውን ኣድላዪ ድዩ? 'እዞም ኩሎም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ተወሳኺ ነገራት ከይሓዝኩ ዝሓሸን ቐሊልን ህይወት ክነብር ይኽእል ድየ?' ንበል" ኢሎም።
"ሰባት፡ ትርጉም ህይወት ኣዝዮም ብዙሓትን ዝተሓላለኹን ነገራት ብምውህላል ዝርከብ ዝመስሎም ኣለው። እዚ ስስዐ፡ ሕሉፍ ታሪኽ ደቂ ሰባት ሓዊሱ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት መዓልታዊ መግቢ እንከይረኸቡ ትርፊ ብዝኾኑ ነገራት ክንደላቐቕ ኢና ንዕዘብ" ብምባል ሰባት ካብ ቁሳዊ ህይወት ክወጽኡን ንድኻታት ክካፍሉን ኣገንዚቦም።