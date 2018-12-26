ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተዓገተት ኣርጀንቲናዊት ኣደ ሓራ ወፂኣ
ኣብ መጀመርታ 1980ታት ዝተዓገተት ኣርጀንቲናዊት ኣደ ድሕሪ 32 ዓመታት ብፖሊስ ኣርጀንቲናን ቦሊቭያን ሓራ ወፂኣ።
ሐዚ 45 ዝመልኣ እዛ ኣርጀንቲናዊት ኣደ፡ ኣብዚ ዓመት ፖሊስ ምስጢራዊ ሓበሬታ ክሳብ ዝረክብ ደሃያ ተሰዊሩ ሃለዋታ ጠፊኡ ፀኒሑ።
ኣብ ደቡብ ቦሊቭያ፡ በርሜጆ ኣብ ዝተብሃለ ስፍራ ከም እትርከብ ምስጢር ዝተሓበሮ ፖሊስ፡ እታ ዝተዓገተትላ ገዛ ብትኽክል ምንፃር ምስ ከኣለ፡ ምስ ወዲ 9 ዓመት ወዳ እዩ ሓራ ኣውፂኡዋ።
ኣስማት እታ ኣደን ውላዳን ተፀሪሑ ኣይተንገረን።
- ሕቡራት ሃገራት፡ ክልተ ኤርትራዊያን ዝርከቡዎም ኣሰጋገርቲ ሰባት ኣጊዱ
- ሕቡራት ሃገራት፡ ክልተ ኤርትራዊያን ዝርከቡዎም ኣሰጋገርቲ ሰባት ኣጊዱ
- ንዘይሕጋዊ ጉዕዞ ስደት ዝገትእ ኣዋጅ?
ፖሊስ ኣርጀንቲና ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ፡ እዛ ወላዲት ማር ዴል ፕላታ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ኣርጀንቲና ምስ ዝነብሩ ስድራኣ ተራኺባ ኣላ።
እታ ኣደ፡ ምስ ወዳ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዮም ሓራ ክወፁ ክኢሎም።
ይኹን'ምበር እቲ መግለፂ ፖሊስ ነዚ ተሓታቲ መን ከም ዝኾነ ዝተወሰደ ስጉምቲ ይሃሉ ኣይሃሉን ዝበሎ ነገር የለን።