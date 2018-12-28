ማዳጋስካር፡ ኣንድሪ ሪጆሊና ተዓዋታይ ኣካታዓይ ፕረዚደንታዊ መረጻ ኾይኑ
ቅድሚ ሕዚ ፕረዚደንት ማዳጋስካር ኮይኑ ዘገልገለ ኣንድሪ ሪጆሊና፡ ንካሊእ ፕረዚደንት ነበር ተነሓናሒኡ ስዒሩ ተዓዋታይ ፕረዚደንታዊ መረጻ'ታ ሃገር ኮይኑ ተዓዊቱ።
እቲ ሓድሽ ፕረዚደንት፤ ንተነሓናሒኡ ፕረዚደንት ነበር ማርክ ራቫሎማና ዝሰዓሮ፡ 56 ሚኢታዊ(ት)ድምፂ ብምርካብ እዩ።
ክልቲኦም ተወዳደርቲ ውፅኢት እቲ መረፃ ብዘይወላውል ከምዝቕበሉ ቃል ኣትዮም ነይሮም እዮም።
ይኹን'ምበር፡ ተነሓናሒ ፕረዚደንት ነበር ሚሰር ራቫሎማና ቅድሚ 10 ዓመት በቲ ሐዚ ዝሰዓሮ ሚስተር ራጆሊና ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱዎ ካብ ስልጣን ዝወረደ እዩ።
ንሱ፡ ካብ ኣሽዑ ንነዘ ኣብታ ሃገር ዝተኻየዱ መረፃታት ከቢድ ምጭብባር ክፍፀም ከምዝፀንሐ ብተደጋጋሚ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ።
ሐዚ'ውን እንተኾነ፡ ኣብታ ርእሰ ከተማ ከቢድ ናይ ፀጥታ ዘይምርግጋዕ ሰፊኑ ዝቐነየ እንትኸውን፡ መረፃ ቦርድ ውፅኢት'ቲ መረፃ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ስነ ስርዓት ከይተረኸበ ተሪፉ።
ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ'ታ ዓዲ፡ እቲ መረፃ ተቐባልነት ዘለዎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ውሽጢ ትሸዓንተ መዓልታት ብይኑ ከፍልጥ ትፅቢት ይግበረሉ።
ኣብ ቀዳማይ ዙር እቲ መረፃ፡ ሚስተር ራጆሊና 39 ሚኢታዊ እንትረክብ፤ ሚስተር ራቫሎማና ድማ 35 ሚኢታዊት ከምዝረኸበ ይግለፅ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጎስጓስም፡ ቁጠባ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ክሰርሑ ቃል ኣትዮም።
75 ሚኢታዊ ህዝቢ ማዳጋስካር፡ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ድኽነት ከምዝነብር መረዳእታት ይሕብሩ።
ሕዚ ካብ ስልጣኑ ዝባረር ዘሎ ፐረዚደንት'ታ ሃገር፡ 9 ሚኢታዊት ጥራሕ ብምርካብ ኣብ ቀዳማይ ዙር እዩ ተፋንዩ።
ክልቲኦም ተነሓናሕቲ ዲቕ ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ እንትኾኑ፡ ስልጣኖም ተጠቒሞም ዝረኸቡዎ እዩ ዝብል ውንጀላታት ይቐርቦም።
ንሳቶም ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ክሲታት ኣይቕበሉዎን።
ከም አቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ 2013፤ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ከየስዕብ ተባሂሉ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ኣብ መረጻ ከይሳተፉ ተኣጊዶም ነይሮም።
ማዳጋስካር፤ ኣብ 2001 ዕላዊ ዝኮነ አካታዒ ውፅኢት መረፃ ስዒቡ፡ ኣብ ዕግርግርን ናዕብን ኣትያ ናይራ።
ቅድም ክብል፡ ኣብዚ ዓመት ድማ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕረዚደንት ንባዕሉ ዝምቹ ሕጊ መረፃ ኣዳልዩ ተባሂሉ ከቢድ ተቓውሞ ገጢሙዎ። እታ ሃገር ድማ ናብ ናዕብን ዕግርግርን'ውን ኣምሪሓ ነይሩ።
ነዚ ስዒቡ፡ ጥሙር መንግሰቲ ቖይሙ፡ መንጎኛ ሕጊ ወፂኡ፡ ነዚ ሐዚ ዝተኻየደ መረፃ ድማ መንገዲ ፀሪጉ።