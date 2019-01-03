ቻይና ኣብቲ ዝተኸወለን ካብ መሬት ዝረሓቐን ኣካል ወርሒ መንኮራኮር ኣወንጪፋ
መንግስቲ ቻይና፡ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ካብ መሬት ዝተኸወለን ዝረሓቐን ኣካል ወርሒ መንኮራኮር አወንጪፉ ከም ዘዕለበ ኣፍሊጡ።
እታ ሓድሽ መንኮራኮር፡ ኣብ ውሽጣ፡ እዚ ዝዓለበቶ ኣካል ወርሒ ጂኦግራፍያዊ አቀማምጣን ኩነታት ስነ-ህይወትን ንምምርማር ዘኽእል ቴክኖሎጂን መሳርሕታትን ተሰኪማ እያ ተጓዓዛ።
ሃገራዊ ሚድያ ቻይና ከም ዝሓበሮ፡ እቲ ክስተት ኣብ ዓውዲ ምርምር ህዋ ዓብዪ ዝላ እዩ ኢሉ።
ዛጊድ ናብ ወርሒ ዝተገብሩ ጉዕዞታት ምውንጫፍ መንኮራኮር፡ ኣብቲ ንመሬት ዝጥምት አካል ወርሒ እንትኸውን፡ ካብ መሬት ዝተኸወለን ዝረሓቐን ገፅ ወርሒ ተዳህሲሱ ኣይፈልጥን።
ኣብዚ ከውሊ ከባቢ ወርሒ መንኮራኹር እንትዓልብ ንፈለማ እዋን እዩ።
ቼንግ-4 ዝተብሃለ እዚ ናብ ወርሒ ዝተወንጪፉ፡ ብዓወት ዝዓለበ መንኮራኹር ምርምር ህዋ፡ ናብዚ ቅድሚ ሐዚ ተዳህሲሱ ዘይፈልጥ ከባቢ ወርሒ ንምጓዓዝ ዝሕንበበሉ ዑደቱ ኣዐርዩ ምድላዋት ክገብር ከም ዝፀንሐ ተፈሊጡ።
ከም አቆፃፅራ ፈረንጂ ብ2013 ናብ ገፅ መሬት ዝርከብ አካል ወርሒ ምስ ዝተወንጨፈ ቼንግ-3 መንኮራኹር፡ እንትነፃፀር እቲ ሐዚ ናብ ከውሊ መሬት አካል እርሒ ዝተወንጨፈ ከቢድን ንልዑል ሓደጋ ዝተጋለፀን ከም ዝነበረ ሰብ ሞያ ኣብሪሆም።
እቲ ሐዚ ናብ ወርሒ ዝተወንጨፈ መንኮራኹር ገለ ሑጻን ከውሕን ወርሒ ሒዙ ናብ ምድሪ ክምለስ ትፅቢት ይግበረሉ።
ኣፖሎ ላንዲንግ ዝተብሃለ ናይ ኦመሪካ መንኮራኹር ኣብ ወርሒ ምስዓለበ፡ ድሕሪ 50 ዓመት እዩ ዝከውን ዘሎ።
እዚ ጉዕዞ፡ ኣብ መወዳእታ 2019 ነዚ መንኮራኹር ናብ መሬት ናይ ምምላስ ዕላማ ተታሓዚዙ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ መሬት ኮይንና ብሰንኪ ከውሊ መሬት ዘይረአየና አካል ወርሒ፡ ፀልማት ገይርና እንስእሎ ጌጋ እንትኸውን፤ ኩሉ አካላት ወርሂ ብርሃን ከምዝረክብ እቶም ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ይዛረቡ።