ጋቦን፡ ታሕተዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ስልጣን ተቆጻጺሮም
ታሕተዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ጋቦን ስልጣን እታ ሃገር ከም ዝተረከቡ ኣፍሊጦም፡
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገረ ጋቦን፡ ንዝሓለፈ ሓመሳ ዓመታት ብሓደ ስድራ'ያ ክትምራሕ ጸኒሓ።
እዞም ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝገበሩ ታሕተዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ፡ እዚ ተግባራ ''ዲሞክራሲ ንምውሓስ'' ከም ዘካድዎ ሓቢሮም።
እዞም ብኣቆጻጽራ ጋቦን ስዓት 4 ወጋሕታ ንሃገራዊት ሬድዮ እታ ሃገር ዝተቆጻጸሩ ታሕተዎት ሓለፍቲ፡ ''ሃገራዊ ዳግመ ምምሕያሽ'' ኣዊጆም ኣለዉ።
ኣብ ጎዶናታት ዋና ከተማ ጋቦን ሊበረቪል፡ ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ብብዝሒ ይርኣያ ኣለዋ።
ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ኣብ 2009 ካብ ኣቡኡ ዑመር ቦንጎ ስልጣን ብምርካብ፡ ንጋቦን ክመርሓ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጅሚሩ ብጽኑዕ ሓሚሙ ይርከብ።.
ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ፡ ካብ ኣቡኡ ስልጣን ድሕሪ ምርካብ ኣብ 2016 ኣብ ዝተገበረ ምጥፍፋእ ነይርዎ ዝተብሃለ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዳግም ተዓዊቱ'ዩ ንጋቦን ክመርሓ ጸኒሑ።
ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ድሕሪ ዘጋጠሞ ወቕዒ ኣብ ሕክምና ሞሮኮ'ዩ ክእለ ጸኒሑ።