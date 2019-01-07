ኢትዮ-ኤርትራ፡ ዶብ ኦምሓጀር ሑምራ ተኸፊቱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንዶብ ኦምሓጀር ሑምራ ሎሚ ዕለት 7 ጥሪ 2019 ብውግዒ ከፊቶሞ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብፕረዚደንታት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ተሰንዩ ናብ ተሰነይ ድሕሪ ምእታው፡ ብፕረዚደንት ኢሳይኣስ ኣፈወርቂን ሰበ ስልጣን መንግስትን ድሙቅ ኣቐባብላ ተገይርሉ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ትዊተሩ ሓቢሩ።
ሚኒስተር ዜና ኤርተራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብወገኑ፡ ምክፋት መስመር ኦምሓጀር-ሑመራ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ንግዲ ፡ መጓዝያን መራኸቢታትን ዳግመ ምጅማር ሓደ ካብቲ ዕለት 9 ወርሒ ሓምላ ዝተጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ምዃኑ ኣብ ትዊተሩ ሓቢሩ።
ዶባት ቤሬ ደባይሲማን፡ ዛላምበሳ ሰርሓን ኣብ 11 መስከረም 2018 ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብያ ኣሕመድን ድሕሪ ምኽፋቱ፡ መስመር ራማ ክሳድ ዒቓን ዛላምበሳ ሰርሓን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ምዕጻወ ይዝከር።
ምኽፋት እዚ ዶብ ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከደልድል ከም ዝኽእል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚነስተር ኣብ ትዊተሩ ሓቢሩ።