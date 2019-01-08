ዶክተር ደብረጽዮን፡ "ዝተኸፈተ ምዕጻው ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ብኹሉ ምኽፋት'ዩ እቲ ዕላማ"
ትማሊ ዝተከፈተ ዶብ ኦምሓጀር-ሑመራ፡ ድሕሪ ምዕጻው ዶባት ራማ ክሳድ ዒቓን፡ ዛላምበሳ ሰርሓን ምክያዱ ብዙሓት 'እንታያ'ዩ ዝግበር ዘሎ' ዝበል ሕቶ ከልዕሉ ደሪኽዎም'ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተኸፈተ መስመር ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳን፡ ቡሬ ደባይሲማ ከምኡ'ውን ራማ ክሳድ ዒቓ ስዒቡ፡ ብፍላይ ኣብ መስመር ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓቢ ንግዳዊ ርክባት ብምፍጣር፡ ካብን ናብን ክልቲአን ሃገራት ዓቢ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ተራእዩ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተኸፈተ ዶብ ዘላምበሳ ሰርሓ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ካብ ፌዴራል መንግስቲ ፍቓድ ንዘይብሎም ገያሾ ብ26 ታሕሳስ ተዓጽዩ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ታሕሳስ 27 መስምር ራማ-ክሳድ ዒቓ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ተዓጽዩ።
ኣብ 7 ጥሪ 2019 ዝተኸፈተ ዶብ ኦምሓጀር ሑሞራ ምስ ምዕጻው እዚ ክልተ መስመራት ብምዝማድ ካልእ ገጽ ከፊቱ ይርከብ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ተሰነይ ዝኸደን ኣብ ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር ሑመራ ዝተሳተፈን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣማስይኡ ምስ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ መሕትት፡
"ብወገን ዛላምበሳን ዓሰብን ህዝቢ ከም ዝራኸብ ተገይሩ ኣሎ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወሑድ ኣዋርሕ'ውን ንግዳውን ማሕብራውን ርክባት ተራእዩ እዩ። ህዝብን ሰራዊትን ንዝሓለፈ ኲናት ኮኒኑ ናይ ዝመጽእ ተስፍኡ ክገልጽ ጸኒሑ'ዩ።" ድሕሪ ምባል "ዋላ ሓጺር ግዜ ይኹን ቀጻልነት ናይዚ ሰላም ዘቀጽል፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘደልድል ስርሓት'ዩ ክረአ ጸኒሑ" ኢሉ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተዓጸወ መስመራት ድማ፡ ስርዓት ንምትሓዝን ግቡእ ቅጥዒ ንምትሓዙን ዝዓለመ ምንባሩ ብምሕባር ኣብ ውሑድ ምዓልታት ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉ ዳግማይ ንክኽፈት ብሓባር ይስራሕ ምህላዎም ገሊጹ።
እዚ ዶብ ብቅልጡፍ ክኽፈት ኣለዎ ዝብል ናትና መርገጺ'ዩ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን፡ "ዶክተር ኣብይ'ውን ነዚ ሓሳብ ደጊፉ ክዛራረበሉ ጸኒሑ'ዩ፤ ኣነ'ውን ብውልቀይ ኣዘራሪበዮ" ድሕሪ ምባል እዚ ዶብ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ከኽይድን ብናይ ግምሩኽን ናይ ምቁጽጻር ስርዓት ክኸይድ ከም ዝግብኦ ሓቢሩ።
"እዚ ዶብ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ'ዩ ክኸይድ ዘለዎ ብናይ ግምሩኽን ናይ ምቁጽጻርን ስርዓት ክህሉ ይግብኦ፡ ሕጂ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉ እዩ፡ ዝተኸፈተ ዓጺኻ ተዓጽዩ ዝነበረ ምኽፋት ዘይኮነስ ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ንኹሉ ምኽፋት እዩ እቲ ዕላማ" ኢሉ።