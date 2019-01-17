መጥቃዕቲ ኬንያ፡ ኣብ ናይሮቢ ሆቴል ዱሲት ዲቱ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 21 ሰባት ተቐቲሎም
ሶማሊያውያን ዕጡቓት ኣብ ሆቴል ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብዉሑድ 21 ሰባት ከም ዝተቐተሉ መንግስቲ ኬንያ ኣረጋጊፁ።
ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሰባት፡ ካብቲ ኣብ ሆቴል ዱሲት ዲቱ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንኽድሕኑ ከም ዝተገበረ'ውን ኣፍሊጡ።
28 ቁሱላት ናብ ሆስፒታል ክውሰዱ ከለዉ፡ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ ዛጊት ሃለዋት 19 ሰባት ኣይተፈለጠን ኢሉ።
ኣብ ሶማሊያ ዝዓረደ እስላማዊ ጉጅለ ኣል-ሸባብ ነቲ ን19 ሰዓታት ዝፀንሐ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ።
ፕረዚደንት እታ ሃገር ኡሁሩ ኬንያታ፡ እቲ ኩነታት ነቶም ሓሙሽተ ጀሃዳውያን ፈፀምቲ መጥቃዕቲ ብምቕታል ከም ዝተፈፀመ ሓቢሩ።
ኬንያ ኣንፃር እቲ እስላማዊ ጉጅል ሰራዊታ ናብ ሶማሊያ ካብ ዝለኣኸትሉ 2011 ጀሚራ ዒላማ ኣል-ሸባብ ምዃና ይዛረብ።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ "ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምድጋፍ፣ ምትላምን ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ብምፍፃምን ተሳትፎ ዝገበሩ፡ ብዘይ ንሕስያ ከም ዝህደኑ ኣፍሊጦም።
ምስቲ መጥቃዕቲ ርክብ ከም ዝህልዎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ትማሊ ኣብ ቀይዲ ምውዓሎም ፀብፃብ ኤ ኤፍ ፒ የመልክት።
ኣል-ሸባብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ እቲ መጥቃዕቲ፡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንእየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ንዝሃብዋ ኣፍልጦ ዝተወሰደ "ግብረ መልሲ" ከም ዝኾነ ድማ ሮይተርስ ገሊፁ።