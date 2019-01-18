ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኮንጎ ውጽኢት መረጻ ንግዚኡ ከተወንዝፎ ተማሕጺኑ
ዴሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝዓበየት ሃገርን ልዕሊ 81 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋን ብተፈጥራዊ ጸጋታት ዝተዓደለትን ሃገር ክንሳ፡ ብሰንኪ ሰላምን ቅሳነትን ምስኣን ንዓመታት ክትሕመስ ዝጸንሐት ሃገር ኢያ። ሕጂ ድማ እዚ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝተኻየደ መረጻ ካልእ ዘይምርግጋእ ኣብታ ሃገር ክይፍጠር ዝሰግአ ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ውጽኢት መረጻ ንግዚኡ ክውንዘፍ ጠሊቡ ኣሎ።
መንግስቲ ዴሞክራስያዊ ሪፑብሊክ ኮንጎ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ መረጻ ንግዚኡ ከወንዝፎ ሕብረት ኣፍሪቃ ተማሕጺኑ።
እቲ ሓድነትን ዴሞክራስን ክሰፍን ዝጽዕት ኣፍሪቃዊ ውድብ፡ ኣብ ልዕሊ`ቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈነወ ግዚያዊ ውጽኢት መረጻ ``ዓቢ ምጥርጣር`` ከምዘለዎ ገሊጹ።
እቲ ዝተፈነወ ውጽኢት መረጻ፡ ነቲ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳራይ ተቓዋሚ ሰልፊ ዝኾነ፡ ፈሊክስ ቺሴኬዲ ከምዝተዓወተ ክገልጽ ከሎ፡ መወዳድርቱ ማርቲን ፋይሉ ግና ኣነ ኢየ ተዓዊተ ይብል ኣሎ።
እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት መረጻ ጽባሕ ቀዳም፡ 19 ጥሪ ክግለጽ ኢዩ ይብሃል።
እንተኾነ፡ ድሕሪ ቺሴኬዲ ምስቲ ፕሬዚደንት-ነበር ጆሴፍ ካቢላ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ስምምዕ ገይሩ ተባሂሉ ኣብዝኽሰሰሉ እዋን፡ ቅኑዕነት ናይቲ ውጽኢት ዓቢ ሕቶ ኣላዒሉ ኣሎ።
ገለ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ ርእሰ ኸተማ ኢትዮጵያ፡ ድሕሪ ምርኻብ ብዛዕባ`ቲ ኣካታዒ ናይ 30 ታሕሳስ መረጻ መግለጺ ኣውጺኦም ኣለው።
``እቲ በቲ ሃገራዊ ኮምሽን መረጻ ዝተፈነወ ግዚያዊ ውጽኢት መረጻን ምስቲ ዝተዋህበ ናይ ህዝቢ ድምጽን ብዘይምስናዩ ዓቢ ምጥርጣራት ኣላዒሉ`` ኢሉ እቲ በቶም መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝወጸ መግለጺ።
``ካብዚ ብምብጋስ`ዩ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ምእዋጅ ውጽኢት መረጻ ንግዚኡ ክውንዘፍ ጠሊቡ`` ኢሉ እቲ መግለጺ።
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- ኢቦላ ንምንታይ ዳግማይ ተላዒሉ?
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እንታይ ኪገብር`ዩ እቲ ኮምሽን መረጻ?
ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳርይ ማርቲን ፋዩሉ እቲ ተዓዊቱ ዝብሃል ዘሎ መወዳድርቱ ቺሴኬዲ ምስቲ ፕሬዚደንት-ነበር ጆሴፍ ካቢላ ገለ ስምምዕ ገይሩ ኢዩ ይብል።
ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ን18 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። እዚ ኣካታዒ ውጻኢት መረጻ እንተድኣ ተረጋጊጹ ድማ፡ ንፈለማ እዋን ድሕሪ ኮንጎ ነጻነታ ካብ ቤልጂም ብ1960 ምርካባ ብኣገባብ ናይ ስልጣን ምስግጋር ክግበር ማለት ኢዩ።
ኣብቲ ዝተኻየደ መረጻ፡ ቺሴኬዲ 38.5 ሚኢታዊት፡ መወዳድርቱ ማርቲን ፋዩሉ ድማ 34.7 ሚኢታዊት፡ እቲ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳራይ ገዛኢ ሰልፊ ዝኾነ ኤማኑኤል ሻዳሪ ድማ 23.8 ሚኢታዊት ድምጺ ከምዝረኸቡ እቲ ሃገራዊ ኮምሽን መረጻ ገሊጹ።
ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳራይ ማርቲን ፋዩሉ ነቲ ዝተዘርግሐ ውጽኢት ብምቅዋም፡ እቲ ዝተዋህበ ድምጺ ብኢድ ክቑጸር ድሕሪ ምጥላብ ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኢሉ ኣሎ።
እቲ ፍርዲ ሎሚ ዓርቢ ክውሃብ ትጽቢት ኣሎ። እቲ ዝውሃብ ፍርዲ፡ ቺሴኬዲ ተዓዊቱ፡ ወይ ድማ እቲ ውጽኢት ዳግማይ ክቑጸር ወይ ድማ እቲ ዝተፈነወ ውጽኢት መረጻ መረጻ ክስረዝን ሓድሽ መረጻ ክካየድ ክጠልብ ተኽእሎታት ከምዘሎ ገለ ክኢላታት ገሊጾም። እንተኾነ፡ ገለ ድማ እቶም ዳያኑ ዝያዳ ናብቲ ገዛኢ ሰልፊ ዝዘው ስለዝኾኑ ነቲ ብይን ኣይክቕይርዎን ኢዮም ይብሃል።
ካልኦት`ከ እንታይ ይብሉ?
እቲ ቺሴኬዲ ተዓዊቱ ምባሉ በታ ኣብቲ ሃገር ፍልጥቲ ዝኾነትን ኣስታት 40,000 ነቲ መረጻ ዝከታተሉ ዘዋፈረት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቲ ውጽኢት መረጻ ኣይተቐበለቶን ዘላ።
ኣብ ኣሜሪካ፡ ፈረንሳን ጀርመንን ዝመደበሮም ኣህጉራውያን ክኢላታት ኣብ ሎሊ`ቲ ውጽኢት ዘለዎም ምጥርጣራት ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ ኣንከሎ፡ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ`ቲ ኣብ ምዕራብ ናይታ ሃገር ዝተኻየደ ቀቢላዊ ግጭ