ዙር ጋቦን፡ ወጽኢት ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ
ሎሚ ዝጀመረ እቲ ካብ ኣፈሪቃ ዝሓየለ ብዩሲኣይ ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ ዙር ጋቦን ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ፡ ካብ ቦንጎ ቢል ናብ ሞንዳ ናይ 100 ኪሎ ሜተር ቀዳማይ ውድድሩ ፈሊሙ።
እዚ ንመበል 14 ግዜ ዝካየደ ዘሎ ውድድር ሃገራውያን ጋንታት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ረዋንዳ፡ ጋቦን፡ ሞሮኮ፡ ሞርሽየስ፡ ኮት ዲቫር፡ ቡርኪናፋሶ ኣልጀርያን ካሜሮንን ከሳተፋ እንከለዋ ብደረጃ ጋንታ ናይ ፈረንሳ ዳይረክት ኢነርጂ፡ ቪታለ ኣርከያ ሳምሲክ ፡ ናይ ጣልያን ኣድሮኒ ግያካቶሊ ከምኡ ከኣ ናይ ደቡብ ኣፍሪቓ ፕሮ ታቸ ይሳተፋ ኣለዋ።
ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሶሎሙን እትእለ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ንተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃን፡ ኣሮን ደብረጽየን፡ ቢኒያም ግርማይ፡ መትከል እዮብ፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን ሲራክ ተስፎምን ብምሓዝ'ያ ናብቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝሓየለን ብዩሲኣይ ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎን ዙር ጋቦን'ያ ትሳተፈ ዘላ።
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ብመራሒ ጋንታ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ተመሪሓን በቲ ዕዉት ፈላሚ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝኾነ ሲራክ ተስፎምን ተሓጊዛ ብጫ ማልያ ክትዓትር ትጽቢት ዝተገበረላ ኮይና፡ ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ናይ ጋንታ ዳይረክት ኢነርጀ ቦኒፋዝዮ ኒኦሎ ብ2፡43፡23 ውድድሩ ዛዚሙ ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ፡ ናይ ጋንታ ቪታል ኮንሰፕት፡ ማንዚኒ ሎሬንዞ ካልኣይ፡ ናይ ጋንታ ኣረከያ ሳምሲክ ኣንደሬ ግሪፕል ሳልሳይ ብምኳን ውድሮም ዛዚሞም።
ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሓሙሻይ፡ ሲራክ ተስፎም ዓስራይ፡ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም መበል ዓስርተ ሓደ፡ ኤርትራዊ ኣሮን ደብረጽዮን መበል 14፡ መትከል እዮበ 17፡ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት መበል 31 ከምኡ ከኣ ኢትዮጵያወዊ ተመስገን ብሩ መበል 36 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም።
ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ፡ ጽባሕ ካብ ከተማ ፈራንሰቩል ናብ ኦኮንደጃ ብዝኻየድ ናይ 170 ኪሎ ሜተር ክቅጽል'ዩ።
ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ 2019 ፡ 7 መድረኻት ዘጠቃለለ ኮይኑ ጥሪ 27 ካብ ከተማ ንኮክ ናብ ሊበርቪለ ብዝኻየድ ናይ 140 ኪሎ ሜተር ውድድር'ዩ ክዛዘም።
እዚ ውድድር፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ኢሮፕካር ብምኳን ኣብ 2014 ነዚ ዙር ተዓዊቱሉ ምንባሩ ዝዝከር'ዩ።