ኣይተ በረከት ስምኦንን ኣይተ ታደሰ ካሳን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺበን
ኣይተ በረከት ስምኦንን ኣይተ ታደሰ ካሳን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣቃሊሓን።
እዞም ክልተ ሰበስልጣን "ኣብ ኮርፖሬት ጥረት ናይ ሃብቲ ብኽነት ፈጺሞም ተባሂሎም ስለዝተጠርጠሩ" ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣምሓራ ገሊጹ።
ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፡ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቶም እዮም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም።
ኣይተ ታደሰ ካሳ ንነዊሕ ዓመታት ዋና ፈጻሚ ስራሕ ጥረት ኮርፖሬት ኮይኑ ዝመርሐ ክኸውን ከሎ፤ ኣይተ በረከት ስምኦን ድማ ሓላፊ ቦርድ ኮርፖሬት ጥረት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ።
ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ብአዴን (ናይ ሕዚ ኣዴፓ) ዝነበሩ ኣይተ በረከት ስምኦንን ኣይተ ታደሰ ካሳን፡ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዝተኣገዱ ዝዝከር እዩ።
ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ድሕሪ ምእጋዶም፡ ኣይተ በረከት ስምኦን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ቃለመሕተት፡ ካብ ብኣዴን (ናይ ሕዚ ኣዴፓ) ዝተኣገድሉ ሓደ ምኽንያት "ኣብ ጥረት' ፀገም ፈጢሮም እዮም" ብዝብል ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም።
እንተኾነ፡ ነቲ ዝተባህለ "ክሲ" ከምዘይኣምንሉ ገሊጾም ነይሮም።
ኣይተ በረከት ብዛዕባ ጥረት እንትዛረቡ "ንመጀመሪ ዝተውሃበና ገንዘብ 20 ሚልየን ብርን ካብቲ ኲናት ዝተረፋ 31 ዝኣረጋ ኢነትሬታትን ማርቼዲሳትን እየን። ሕዚ 11 ቢልየን ብር ዝግመቱ፡ 20 ኩባንያታት ንክልል ኣምሓራ ኣረኪብና ኢና። ኣመስጊኖም ክስንዩና ምተገብአ ነይሩ። ፅድቂ ተሪፉ ብኣግባቡ ምነቐፈኒ ከምዝበሃል፡ ብስሩዕ እኳ ኣየሰናበቱናን" ኢሎም።
ኣይተ ታደሰ ካሳ ብተመሳሳሊ፡ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብአዴን ዝተኣገድሉ ምኽንያት ተሓቲቶም እንትምልሱ፡ "ንሕና እቲ ዝርዝር ኣይፈልጥናዮን፤ ኣብቲ ኣኼባ 'ውን ስለዘይነበርና። ነቲ ሰበር ዜና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና እናሃለና ኢና ሰሚዕናዮ" ኢሎም ነይሮም።
ኣይተ ታደሰ ካሳ፡ ምስ ኮርፖሬት ጥረት ብዝዛመድ "ተሓታቲ ክኸውን'የ" ዝብል ስግኣት ከምዘይብሎም'ውን ተዛሪቦም ነይሮም እዮም።
"ብኦዲት እናተረጋገጸ ዝኸይድ እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ ባይታ እዩ ዘሎ። እቶም ፋብሪካታት ኣለዉ፡ ሰነዳት ኣለዉ። ብኡ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ። ኣነ ተሓታቲ ክኸውን እየ፡ ስጉምቲ ክውሰደኒ እዩ ዝብል ስግኣት የብለይን" ምባሎም ይዝከር።