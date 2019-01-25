ኢትዮጵያ፡ ቤት-ፍርዲ ንኣይተ በረከት ስምኦን ኣይተ ታደሰ ካሳን ቆፀሮ ሂቡ
ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ዝተትሓዙ ኣይተ በረከት ስምኦንን ኣይተ ታደሰ ካሳን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም።
ክልቲኦም ውልቀ ሰባት ሎሚመዓልቲ ኣብ ከባቢ ባህርዳር ናብ ዝርከብ ቤት-ፍርዲ ዝቐረቡ እንትኾኑ፡ ዓቃቢ ሕጊ ንምርምራ ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ሓቲቱ።
ኣይተ በረከትን ኣይተ ታደሰን እውን፡ ንምንታይ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባባ ተታሒዞም ጉዳዮም ኣብ ባህርዳር ንክረኣይ ከምዝተገበረን፡ ብዋሕስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ንኽከታተሉን ሓቲቶም።
ዓቃቢ ሕጊ ድማ፡ ዝተጠርጠርሉ ጥፍኣት ኣብ ክልል ኣምሓራ ስለዝተፈፀመ፡ ጉዳዮም ኣብ ከተማ ባህርዳር ክረአይ ከምዝግባእ ገሊፁ።
ዝተጠርጠርሉ ጉዳይ ከቢድ ብምዃኑ፡ ብዋሕስ እንተድኣ ተለቒቖም መረዳእታን ሰነድን ከጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ብምባል ንሕቶኦም ኣይተቐበሎን።
ነዚ ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሸየሙ ዳያኑ፡ ንሒደት ደቓይቕ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን መልስታትን ድሕሪ ምዝታዮም፡ ዓቃቢ ሕጊ ዝሓተቶ ግዘ ቆፀሮ ብምፍቃድ፡ ኣይተ በረከትን ኣይተ ታደሰን ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ንክፀንሑ ወሲኑ።
ጉዳይ እዞም ተጠርጠርቲ ንምርኣይ ድማ፡ ንለካቲት 01/2011 ዓ.ም ከም አቆጻጽራ ኢትዮጵያ ቆፀሮ ሂቡ።