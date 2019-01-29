ውጥጥ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ክልል ትግራይን ፌደራልን ናበይ የምርሕ?
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዋጅ 'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን" ንምጥያሽ ዝቐረበሉ ረቒቕ ኣዋጅ ብ33 ተቓውሞን ኣርባዕተ ድምጸ ተዓቕቦን ከም ዘጽደቖ ዝዝከር'ዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ክትዓትን ምስሕሓብን እናተኣናገደ ዝርከብ 'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን' ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እታ ሃገር ድምፂ ብምሃብ ዋላ እኳ እንተፅደቖ ሕዚ እውን ግና ዕልባት ኣይረኸበን። ውሳነ እቲ ቤትምኽሪ ፌደራል፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት'ዩ ዝብል መርገጺ ሓሊፉዎ'ዩ።
ኢ-ሕገመንግስታዊ እዩ
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ፡ እቲ ጥሕሰት ካብ ኣሰያይማ ዝጅምር'ዩ ብምባል፡ ብመንጽር ድንጋገታት ሕገ መንግስቲ'ውን ትኽክለኛ መትከላዊ ኣካይዳ ዝሓለወ ኣይኮነን ብምባል ቤትምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ክልል ትግራይ ንውሳነ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ነፂግዎ እዩ።
" እቲ ፀገም ካብ ስያምኡ እዩ ዝጅምር።'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን" እዩ ዝብል። ኣብ ሕገ-መንግስቲ ፌደራል ዓንቀፅ 2'ወሰን ኣባላት ፌደራል፤ ኣብ ዓንቀፅ 48 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ድማ 'ወሰን ክልልላት ብዝብል እዩ ክግለፅ ነይርዎ። ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎ ክልላት ዘሎ ወሰን፡ ወሰን ምምህዳር ዘይኮነስ ወሰን ክልላት እዩ ዝበሃል" ዝብሉ ኣይተ ኣማኑኤል፡ እዚ ኣዋጅ ግና ኣሃደዊ ስርዓት ዝትግብር ከምዝኾነ ይገልፁ።
"ልክዕ ከምቲ ኣብ እዋን ደርግን ብእዋን ኃይለስላሰን ዝነበረ ኣውራጃዊ ጠቕላይ ግዛት፡ ምምሕዳር ማእኸላይ መንግስቲ ገይሩ እዩ ዝቖፅረን ዘሎ ነዘን ክልላት" ይብሉ ኣይተ ኣማኑኤል።
ክልላት መንግስቲ ንዝለዓሉ ሕቶታት ውሳነ ንክህባ ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር ስልጣን ከምዝተውሃበን ዝገልፁ እቶም ሓለፊ፡ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣካይዳ እዚ ከምዝዘለሎ ሓቢሮም።
ተፃብኦ ስልጣን
" ፌደራል መንግስቲ ንክልላት ዝተውሃበ ስልጣን ብምዝላል፡ ውሳነ ንክህብ እዩ ስልጣን ዝህብ ዘሎ፡ እዚ ድማ ዝተፋለሰ እዩ" ብምባል፡
ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎ ክልላት ዝተልዓለ ሕቶ ክልላት ተረዳዲኦም ንክፈትሕዎ ዝተቐመጠ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ተጣሒሱ እዩ ዝብሉ ኣይተ ኣማኑኤል፡ እቲ ኣካይዳ ተፋሊሱ እዩ ይብሉ።
" ኮሚሽን ዝበሃል ኣካል መፅዩ፡ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕቶ ተላዒሉ እዩ፡ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መፍትሒ እንተዝግበረሉ ብምባል ናብ ፌደራል መንግስቲ ፕሮፖዛል የቕርብ ኣሎ። ስለዚ ዝተቐመጠ ሕገ-መንግስታዊ ስነ-ስርዓት ተጣሒሱ ኣሎ።
እዚ'ውን ኮይኑ ግን፡ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኮሚሽን ዝብል ዋላ'ኳ እንተዘይኮነ፡ 'ኮሚቴ' ወይ 'ጉባኤ' ኢሉ ከጣይሽ ስልጣን እንትውሃቦ፡ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ክውድኦ ይግብኦም። ኣዋጅ ምጥያሽ ዋኒናት መሰልን ወሰንን ግን፡ ተጸዋዕነቱ ናብቲ ፌደሬሽን ዘይኮነ ናብ ፈጻሚ ኣካል (ማለት'ውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር) ብምዃኑ፡ ምትሕውዋስ ስልጣን ተፈጢሩ ኣሎ ኢሎም።
"እቲ ብጣዕሚ ዝገርም፡ ተፀዋዕነት እቲ ኮሚሽን ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ሕገ-መንገስትና ኣብ ዓንቀፅ 9፣ 13፣ 52 ብግልፂ ክንርእዮም ንኽእል ኢና" ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ፡ ኣብ ሞንጎ ቤትምኽሪ ፌደሬሽንን ፈፃሚ ኣካልን ዘይሕገ-መንግስታዊ ምሽማይ ስልጣን ከምዝኾነ ገሊፆም።
ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሕሰት ንምፍታሕ፡ ንሕገ-መንግስቲ ዝፃባእ ዝኾነ ዓይነት ተግባርን ውሳነ ሕግን ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ምባል ከምዝከኣል ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ቤት-ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግና ነዚ ኣማራፂ ካብ ምውሳድ፡ እቲ ጥሕሰት ብሕጋዊ መንገዲ ክእረም ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ስለዘለዎ፡ 'ሕገ-መንግስታዊ ትርጉም ክወሃቦ ይግባእ' ዝብል ፃውዒት ከምዝገበረ ገሊፆም።
"ውሳነ ባይቶ ክልል ትግራይ ኢ-ሕገ መንግስታዊ'ዩ"
ኣካቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ዋኒናት ሕግን ምምሕዳርን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ኣይተ ተስፋዬ ዳባ ግና፡ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ውሳነታት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝጻረሩ'ዮም ምባል፡ ስልጣን ክልል ዘይኮነ፡ ስልጣን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን'ዩ ኢሎም።
ኣብ ዝወጽኡ ኣዋጃት ወይ ውሳነታት፡ ሕገ-መንግስታዊ ጥሕሰት ኣሎ'ዶ የለን ኢልካ ናይ ምትርጓም ስልጣን፡ ናይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እዩ፤ ዝብሉ ኣካቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ሰላምን ጉዳያት ወጻእን ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ኣይተ ተስፋዬ ዳባ፡ ንውሳነ ባይቶ ክልል ትግራይ ኢ-ሕገ መንግስታዊ ብምባል ይገልፅዎ።
"ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ዘውፅኦ ኣዋጅ፡ ኢ-ሕገመንግታዊ እዩ ዝብል ውሳነ ንምሕላፍ ዝሕግዞ ዝኾነ ዓይነት ድንጋገ ሕገ-መንግስቲ የለን። ሓደ ኣዋጅ ወይ ውሳነ ሕገ-መንገስታዊ ኣይኮነን ኢሉ ዝኣምን ዝኾነ ኣካል፡ ንጉባኤ መፃረይ ሕገ-መንግስቲ ጥርዓኑ ከቕርብ ከምዘኽእል፡ ጉባኤ መፃረይ ሕገ-መንግስቲ ንምጥያሽ ኣብ ዝወፅአ ኣዋጅ ተቐሚጡ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ክልል፣ ፖለቲካዊ ውድብ ኮነ ካልእ ኣካል እዚ መስርሕ ክኽተል ግድን እዩ" ዝበሉ ኣይተ ተስፋየ ዳባ፡
"ብብርኪ ፌደራል ንዝወፅአ ኣዋጅ ግና፡ ስለዘይተቐበልክዎ ኣብ ናህተይ ክልል ተግባራዊ ኣይኸውንን ምባል ልክዕ ኣይኮነን" ኢሎም።
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝፀደቐ 'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን" ብብርቱዕ ክትዕ ዝሓለፈ እንትኸውን፡ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ባይቶ ፌደራል ብዝበዝሐ ድምፂ ከምዝተቓወምዎ ዝዝከር እዩ።
ሕዚሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ዝለዓሉ ሕቶ ወሰንን ርእሰ ምሕደራን ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ሞንጎ ስልጤን ጉራጌን፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወለድቲ ቅማንት የልዕልዎ ዘለዉ ርእሰ ምሕደራ፣ ኣብ ሞንጎ ክልል ሶማሌን ኦሮምያን ብመሬት ይግበኣኒ ዝተልሉ ጎንፅታትን ነዚ ስዒቡ ዝተፈጠረ ምፍሳስ ደምን ሞትን ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል።
ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ብገለ ውልቀሰባትን ኮሚቴታትን ዝጀመረ ወልቃይትን ራያን ይግበአና ዝብሉ ሕቶታት ተጓሃሂሮም፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብሞንጎ ክልቲአን ክልላት ወግዓዊ ዘይኮነ ምውጣጣት ተፈጢሮም ኣለዉ።
ካብ ክልቲአን ክልላት ብዘይስሩዕን ብወግዓውን ዝተፈላለዩ ተቓውሞታት ህዝብን ርኢቶታት ሰብመዚ እቲ ክልልን ድማ ክወሃቡ ፀኒሖምን ኣለዉን።
ካብ ክልቲአን ክልላት ብዝዘዘለለ እውን ዝተፈላለያ ክልላት እታ ሃገር፡ ካብ ላዕሊ ንዝመፅእ ሓሳብ ምቅዋም፣ምክትዓን ናይ ባዕልኻ መርገፂ ምሓዝን ጀሚረን ኣለዋ።
እዚኦም ኩሎም ኣካይዳታት ኣብታ ሃገር ትክክለኛ ስርዓት ፌደራሊዝም ይትግበር ከምዘሎ ዘርእይ ዝብሉ ሰባት እኳ እንተሃለዉ ኣይተ ተስፋየ ዳባ ግና እዚ ኣካእዳ እዚ እወንታዊ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ኣለዎም።
"እቲ ኣዋጅ ንቤትምኽሪ ፌደሬሽን ዝተውሃቡ ኩሎም ስልጣናት ሓሊኻ እዩ ዝብል፡ እንከይተጠሓሰ እዩ ነቲ ኮሚሽን ስራሕቲ ምፅራይ ዝፍጠሩ ዘለዉ ፀገማት ተዋሂብዎ። እዚ ኮሚሽን ግና ምኽረ ሓሳብ እዩ ከቕርብ። ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ንምኽባርን ስርዓት ፌደራሊዝም ንምጥንኻርን ሓጋዚ ክኸውን እዩ ኢሉ፡ ብዓብላሊ ድምፂ ዝወሰኖ ውሳነ ዘይምቕባል ማለት፡ ነቲ ፌደራሊዝም ኣብ ሕቶ ምእታው እዩ።
ናህትና ሕገ-መንግስቲ ድማ ብዝኾነ መልክዑ ፌደራል መንግስቲ ዝወሰነኖ ውሳነ ሓደ ክልል ኣይቕበልን እንተይሉ ጥሕሰት ሕገ-መንግስቲ እዩ። ክልላት ዘሕልፍዎም ውሳነታት እውን መንግስቲ ፌደራል ኣይቃወሞምን። የግዳስ ከኽብረሎም ይግባእ። ናይዛ ሃገር ስርዓት ፌዳሊዝም ናይ ምትሕብባር እምበር ናይቲ ሓደ እሺ ናቲ ሓደ ድማ እምቢ ምባል ኣይኮነን" ብምባል ሓሳቦም ይገልፁ።
ንምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ?
ንምዃኑ ኣብ ጉዳይ 'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን" ካብ ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ፡ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንምንታይ ትኹረት ገይርሉ?
ህዝቢ ትግራይ ዘልዕሎም ሕቶታት ብቤትምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ከምዝውከሉ ዝገለፁ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕገ-መንግስቲ ንክኽበር ድምፁ እናስምዐ ከምዝመፅአ ኣዘኻኺሮም።
- ደብረጽዮን ኣብ ወፍሪ ብልሽውና እንታይ'ዩ ዝብል? ሞያውያን’ከ?
- ስጉምታት ኣብይ፡ ካበይ ናበይ?
- "ቀዳማይ ወያነ ሰኣን ብቑዕ ኣመራርሓ ፈሺሉ እናበልካ ምዝራብ ታሪኽ ዘይምፍላጥ'ዩ"
"ቅድሚ እዚ ኣዋጅ እዚ ምውፅኡ እውን ሕገ-መንግስቲ ይጠሓስ ኣሎ ዝብል ሕቶታት የቕርብ ነይሩ፡ እቲ ቤትምኽሪ እውን ኣድሂቡ፡ ህዝቢ ትግራይ ንዘልዓሎም ሕቶታት ክልል ቤትምኽሪ እውን ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። ሕዚ እውን ብመሰረት ድንጋጋታት እቲ ሕገ-መንግስቲ፡ ሕገ-መንግስቲ ይጠሓስ ኣሎ'ዶ ኣይጠሓስን ዘሎ ምዝታይ መሰሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ግቡኡ እዩ" ኢሎም።
እዚ እናተፈፀመ ቤትምኽሪ ክልል ትግራይ ስቕ እንተድኣ ኢሉ፡ ኣካል ጥሕሰት እቲ ሕገ-መንግስቲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ" ብምባል ኣዋጅ 'ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ዋንነት መንነትን" ሕገ-መንግስቲ ዝጠሓሰ ከምዝኾነን መንግስቲ ትግራይ ድማ እዚ ናይ ምሕላው ግቡእ ከምዘለዎ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣረዲኦም።
ውሳነ ቤትምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኣፃራይ ኮሚቴ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ዝቐረበ እንትኸውን፡ ኣባላት እቲ ጉባኤ ዘትዮም መርገፂ ምስ ሓዝሉ መፈፀምትኡ ክፍለጥ እዩ። ባይቶ ፌደረሽን ተወከልቲ ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ዝሓቖፈ እዩ።