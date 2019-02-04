ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ሮም ፍራንሲስ ንፈለማ እዋን ኢማራትስ ኣትዮም
ጳጳስ ፍራንሲስ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራትስ ምእታዎም፡ ናብቲ ሓውሲ ደሴት ዝኾነ ዓረባዊ ክፋል ዓለም፡ ንፈለማ እዋን ብኣቡን ዝተገበረ ታሪኻዊ ዑደት ኮይኑ'ሎ።
ኣብ ኣቡዳቢ ክበፅሑ ከለዉ ብልኡል ሸኽ ሞሓመድ ቢን ዛየድ ኣል-ናህያን ኣቀባብላ ተገይሩሎም።
እቶም ጳጳስ ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዝካየድን ልዕሊ 120 ሽሕ ሰባት ክሳተፉሉ ትፅቢት ዝግበረሉን፡ ኮንፈረንስ ዝተፈላለዩ እምነታት ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር።
ጳጳስ ፍራንሲስ፡ ብዛዕባ እቲ ሕቡራት ዓረብ ኢማራትስ'ውን ኢዳ ዝሓወሰትሉ ኲናት የመን፡ ቅድሚ መገሽኦም ርእይቶ ሂቦምሉ ነይሮም።
"እቲ ህዝቢ [ኣብ የመን] ነዊሕ ግዘ ብዝወሰደ ኲናት ይውዳእ ኣሎ። ህፃናት ድማ ብጥምየት እናተሳቐዩ መግቢ ክረኽቡ ኣይከኣሉን" ክብሉ ገሊፆም።
" ድምፂ ኣውያት እቶም ህፃናትን ወለዶምን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ በፂሑ ኣሎ" ክብሉ'ውን ወሲኾም ሓቢሮም ነይሮም።
ሕዚ ኣብ ዝገብርዎ ምብፃሕ ግን፡ ነቲ ዛዕባ ደጊሞም ኣብ ቅድሚ ህዝብን ብውልቀን ከልዕልዎ'ዶ ኣይከልዕልዎን፡ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ሕቡራት ዓረብ ኢማራትስ ኣብቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ስምረት (ጥምረት) ተጠርኒፋ ኣብ ጉዳይ የመን እናተሳተፈት ትርከብ።
ዝበዝሑ ፊሊፒናውያንን ህንዳውያንን ዝርከብዎም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ናይ ሮማ ካቶሊካውያን ኣብታ ሃገር ከም ዝነብሩ ይዝረብ።
ገለ ካብኣቶም ነቶም ጳጳስ ንምርኣይ ዝተዳለዉ ኮይኖም፡ ወኪል ዜና ኤ ኤፍ ፒ ዘዘራረቦ ሓደ ውልቀ ሰብ " ብዛዕባ'ቲ ሙሉእ ዓለም ክሰምዖ ዝደልይ 'ፀዋርነት' ዝምልከት ዘተ ንምክያድ መገዲ ዝኸፍት'ዩ" ክብል ንዑደት እቶም ጳጳስ ገሊፅዎ።
ጳጳስ ፍራንሲስ፡ ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዝፀንሑለን መዓልታት፡ ምስ ኢማም ናይቲ ኣብ ግብፂ ካይሮ ዝርከብ ዓብዪ መስጊድ ኣል-ኣዝሃር ዝኾኑ፡ ሸኽ ኣሕመድ ኣል-ጣይብ'ውን ክራኸቡ እዮም።
ቫቲካናውያን፡ ፡ኣብተን ኣዕራብ ሃገራት ኣብያተ ክርስትያን ናይ ምህናፅ ዕድል ንኽፍጠር፡ ካብ ዑደት እቶም ጳጳስ ተስፋ ምግባሮም፡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዓረብኛ ሙራድ ባታል ሺሻኒ ሓቢሩ።
ሰበ-ስልጣን ቫቲካን፡ ንማሕበረሰብ ካቶሊክ ዘገልግላ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራትስ ክህልዋ ከም ዝግባእ ይዛረቡ።
ሓደ በዓል ስልጣን "ናብ ኩሉ ተባፂሕና ኢና። ተወሰኽቲ ኣብያተ ክርስትያን የድልያና እየን። ተወሰኽቲ ካህናት'ውን ከምኡ" ክብል ን ሮይተርስ ኣረዲኡ።