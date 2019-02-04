ኢሚልያኖ ሳላ፡ ኣብታ ኣብ ባሕሪ ጥሒላ ዝተረኽበት ነፋሪት ሓደ ሬሳ ተራእዩ
እታ ንኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኢሚልያኖ ሳላን ኣብራሪኣ ዴቪድ ኢቦትሶንን ሒዛ ሃንደበት ዝተሰወረት ንእሽቶ ነፋሪት ኣብ ከርሲ ባሕሪ ከም ዝተረኽበትን ሓደ ሬሳ ኣብ ውሽጣ ክምዝተራእየን ተገሊጹ።
እታ ንክልተ ሳምንቲ ተሳኢና ዝቐነየት ፓይፐር ማሊቡ ዝዓይነታ ነፋሪት፡ ትማሊ ሰንበት'ያ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተረኺባ።
ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ነታ 67 ሜትሮ ንታሕቲ ጥሒላ ዘላ ነፋሪት ንምውጻእ ውጥን የዳልዉ ኣለዉ።
እቲ ነታ ዝወደቐት ነፋሪት ዝረኸባ ዝጠሓላ መራኽብ ኣብ ምድላይ ዝነጥፍ ዴቪድ ሚርንስ፡ ካብ ከርሲ ባሕሪ ምውጻኣ "ኣገዳሲ" ምኸነ'ዩ ዝዛረብ።
"ምውጻእ ናይታ ነፋሪት ንስድራቤት ሳላ ዘለዎም ሕቶታት ክምልስ ዘሎ ዕድል ዝዓበየ'ዩ" ድማ ይብል።
"እቲ ዝፈርሕዎ ዝነበሩ ተረጋጊጹ'ዩ" ድሕሪ ምባል፡ "ንክቕበልዎ ነዊሕ ግዜ ክወስደሎም'ዩ" ክብል ተዛሪቡ።
እቲ ናይ ምውጻእ መስርሕ ብፍሉያት ጃላቡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ከም ዝካየድን፡ መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ'ሎ።
እታ ነፋሪት ብሓንቲ ሰብ-ኣልቦ ናይ ባሕሪ ተሽከርካሪት ቪድዮ'ያ ኣበይ ከምዘላ ክትፍለጥ ተኻኢሉ።
እቲ ነቲ ድልያ ዘካየደ ትካል፡ ብዛዕባ ዝቕጽል መደረኻት ናይቲ ስራሕ ምስ ቤተሰብ ናይ ክልቲኦም ግዳያት ናይቲ ሓደጋ ክምመያየጡ መደብ ከም ዘለዎም ገሊጹ።
ዝዓበየ ክፋል ናይታ ነፋሪት ኣብ ሓደ ቦታ ክርከብ ምኽኣሉ ዘይተጸበይዎ ነገር ምንባሩ'ውን ዴቪድ ሚርንስ ይዛረብ።
እቲ ፈለማ ብሂወቶም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ መዓልታት ሓሊፍዎ ተስፋ ዘይህብ ምስ ኮነ፡ እቲ ናይ ምንዳይ ስራሕ ብወግዒ ድሕሪ ምቁራጹ፡ ቤተሰብን ኣዕሩኽን ሳላ ናይ ብሕቲ ደለይቲ ንምግባር ገንዘብ ከዋጽኡ ጀሚሮም።
ኣብቲ ብመንገዲ ኢንተርነት ዝተገብረ ናይ ምጉስጓስ ጻዕርታት 324 000 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምውጽዑ፡ ዴቪድ ሚርስ ድማ ክተሓጋገዝ ምዃኑ ወሲኑ።
ኢሚልያኖ ሳላሕ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ናንተስ ናብ ናይ ፕሪሜርሊግ ክለብ ካርዲፍ ሲቲ፡ ብ15 ሚልዮን ተገዚኡ ናብ ከተማ ካርዲፍ እናበረረ እንከሎ'ዩ፡ እታ ዝተሳፈረላ ነፋሪት ሃንደበት ተሸሪባ።
ካብ ዝጠፍእ ጀሚሩ ድማ፡ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብሓዘን ተጎልቢቡ ቀንዩ'ሎ። ብዙሓት ኣፍቀርዲ ናይቲ ጸወታ ኣብ ስታድዮም ክለብ ካርዲፍ ሲቲን ፈረንሳን ሕቋፍ ዕንባባታት ከንብሩ ተራእዮም እዮም።