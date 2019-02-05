ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ሚኒስተራታ ብህይወት ክሳብ ዘለው መሃያ ከምትህብ ኣፍሊጣ
መንግስቲ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ሚኒስተራት እታ ሃገር ብህይወት ክሳብ ዘለው መሃያን ካልእ ጥቕምታትን ክወሃቦም ንዝገብር ድንጋገ ከይስረዝ ይከላኸል ኣሎ።
እቲ መንግስቲ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ክፍሊት "ነቶም ሰበስልጠን ንምህብታም" ከምዘይኮነ ሓቢሩ።
እቲ ድንጋገ፡ ካብ ስልጣን ንዝተኣለዩ ሚኒስተራት ልዕሊ 2 ሽሕ ዶላር ኣሜሪካ ሓገዛት ክወሃቦም ዝገብር ኮይኑ፡ ብዙሕ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ።
ዝበዝሕ ህዝቢ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንኮ ኣብ ድኽነት እዩ ዝነብር።
- መራሕቲ ኣፍሪቃ ንተዓዋቲ ምርጫ ኮንጎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ይሰዱ
- "ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝተወድአ መረፃ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ"
- ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፖብሊክ ኮንጎ ተደናጉዩ
እቲ ዕድመ ስልጣኑ ኣብቂዑ ዘሎ መንግስቲ፡ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ነቶም ሚኒስተራት ዝወሃብ ሓገዝ "ነቲ መሰረታዊ ጠለባቶም ንምምላእ፡ ናይ መግቢ፡ መጽለልን፡ ንክንክን ጥዕናን ዝኸውን ዝተሓተ" ከም ዝኾነ ገሊጹ።
እቶም ሚኒስተራት "ናብ ስእነት ምእንቲ ከይወድቁ"፡ እዚ ውሳነ ከምዝተገበረ፡ እቲ መግለጺ ወሲኹ ይሕብር።
ስልጣኑ ዘረክብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሩኖ ሺባላ፡ ነቶም ክልተ ድንጋገታት ኣብ ወርሒ ሕዳር እኳ እንተከተመሎም፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ግና ብዙሕ ሽፋን ከይተዋህቦም ጸኒሖም።
እቲ ቀዳማይ ድንጋገ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝነበሩ 30 ሚእታዊት ናይ ህልው ቀዳማይ ሚኒስተር መሃያ፡ ሓደ ናይ ቢዝነስ ክላስ ናይ ኣየር ትኬት፡ ከምኡውን ወርሓዊ ንመጽለሊ ዝኸውን 5 ሽሕ ዶላር ክወሃቦም ዝገብር ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ ድንጋገ ድማ፡ ሚኒስተራት ንዝነበሩ፡ 30 ሚእታዊት ደሞዝ ናይ ህልው ሚኒስተርን 1 ሽሕ ዶላር ንመጽለሊ፡ ሓደ ናይ ቢዝነስ ክላስ ናይ ኣየር ትኬት ከምዝወሃቡ ሮይተርስ ሓቢሩ።