ኢሚልያኖ ሳላ፡ እቲ ሬሳ ናይ መን ክኸውን ይኽእል?
ካብታ ንኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኢሚልኣኖ ሳላ ሒዛ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተሰወረትን፡ ድሒራ ኣብ ከርሲ ባሕሪ ጥሒላ ዝተረኽበትን ነፋሪት፡ ሓደ ሬሳ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ሰብመዚ ብሪጣንያ ገሊጾም።
ጠንቂ ሞት ናይቲ ሬሳ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን፡ ቤተሰብ ክልቲኦም ግዳያት ከም ዝተሓበሩን ነቲ ሬሳ ዝተረከቡ ፓሊስ ዶርሰት ሓቢሮም።
ኣብታ ነፋሪት፡ ሚልያኖ ሳላን ኣብራሪኣ ዴቪድ ኢቦትሶንን ጥራይ እዮም ነይሮም። እቲ ሬሳ ናይ መን ምዃኑ ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን።
- ኢሚልያኖ ሳላ፡ ኣብታ ኣብ ባሕሪ ጥሒላ ዝተረኽበት ነፋሪት ሓደ ሬሳ ተራእዩ
- እሚልያኖ ሳላ፡ ተጻዋታይ ጋንታ ካርዲፍ ሲቲ ሒዛ ዝጠፍአት ነፋሪት አሰራ ኣይተረኸብን
ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት፡ ናይ ብሕቲ ዳህሰስቲ ባሕሪ ኣብቲ እታ ነፋሪት ተሓምሺሻትሉ ክትከውን ይኽእል'ዩ ዝተባህለ ቦታታት ሃሰው ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዝዓበየ ክፋላ ኣብ ከርሲ ባሕሪ ከም ዝረኸብዎ ሓቢሮም ነይሮም።
እታ ነፋሪት፡ ኣብ ከባቢ እታ ገርንሲ ዝተባህለት ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዘሎ ባሕሪ ኢንግሊሽ ቻነል ዘላ ደሴት እያ ተረኺባ።
ኣብቲ ብቪድዮ ዝተሰነየ ናይ ምንዳይ ጻዕሪ፡ ሓደ ሬሳ ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ከም ዝነበረ'ውን ክረጋግጽ ኪኢሉ'ዩ።
ኣርጀንቲናዊ ኢሚልያኖ ሳላ፡ ብ21 ጥሪ ካብታ ንሓያሎ ዓመታት ዝጸንሓላ ፈረንሳዊት ጋንታ ናንተስ ተሰናቢቱ ናብታ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ዝዓደገቶ ጋንታ ፕሪሜርሊግ ካርዲፍ ሲቲ ንምጽንባር እናተጓዓዘ እንከሎ'ዩ እታ ንእሽቶ ነፋሪት ሃንደበት ካብ ራዳር ተሰዊራ።
ብሂወቶም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕርታት መዓልታት ምስ ወሰደ፡ ተስፋየ የብሉን ተባሂሉ ብ24 ጥሪ ብወግዒ ብምቁራጹ፡ ቤተሰቡን ኣዕሩኽቱን ኣብ ኢንተርነት ገንዘብ ብምጉስጓስ ናይ ብሕቲ ዳህሰስቲ ቆጺሮም እቲ ናይ ምንዳይ ጻዕርታት ከም ዝቕጽል ጌሮም።
ኣብራሪኣ ወዲ 59 ዓመት ዴቪድ ኢብትሶን፡ እንግሊዛዊ ኮይኑ ካብ ክራውሊ ዝተባህለት ኣብ ሰሜን ሊንከሼር ዝተባህለ ከባቢ ኢንግላንድ ዝነብር'ዩ።
ሳላ፡ ካብ ፈረንሳ ክብገስ እንከሎ ኣትሕዚ ብዛዕባ ውሕስነት እታ ነፋሪት ስክፍታ ከም ዝነበሮን፡ ኣርባዕተ ግዜ ካብ መሬት ክትብገስ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዝበርዓነ ንፈተውቱ ከም ዝሓበረን ይንገር።
ንሱ፡ ናብ ክለብ ካርዲፍ ሲቲ ምጽንባሩ ዓቢ ዕድል ከም ዝነበረን፡ እቲ ሓደጋ ንባህጉን ሂወቱን ዝቖጸየ ምዃኑ፡ ኣብ ስፓርት ዓለም ብፍላይ ድማ ጸወታ ኲዕሶ እግሪ ናይ ሓዘን ደበና ኣንጸላልይዎ ይርከብ።