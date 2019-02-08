ፖሊስ ኡጋንዳ ንጋዜጠኛታት ቢቢሲ ኣሲሩ
ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ናብ ርእሰ ከተማ ኡጋንዳ ካምፓላ ዝኸዱ ብመንግስቲ እታ ሃገር ዝካየድ ዘይሕጋዊ መሸጣ ኣፋውስ ዝምልከት መደብ ንምስራሕ እንትኸውን፡ ፖሊስ እታ ሃገር ትማሊ ረቡዕ ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ አሲርዎም።
ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኡጋንዳ እቶም ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ንክፍትሑ ከምዝጠለቡ ሮይተርስ ፀብፂቡ።
እቶም ወሃቢ ቃል፡ ዋላ እኳ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ቢቢሲ ዝኣሰረሉ ምኽንያት እንተዘይፈለጡ፡ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ኣለዎም ኢሎም።
•ሽልማት ኮምላ ዱመር ቢቢሲ፡ ኮኾብ ኣፍሪቃዊ ጋዜጠኛ ንምርካብ የናዲ
• መፅሄት ታይም፡ ጀማል ካሾጊ ናይዚ ዓመት ብሉጽ ጋዜጠኛ ኢሉ ሰይሙ
ቢቢሲ ብወገኑ ጋዜጠኛታቱ ንክፍትሑ፡ ምስ ዝምልከቶም ሰብመዚ ይዘራረብ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
"ፖሊስ ንምንታይ ነዞም ጋዜጠኛታት ከምዝኣሰሮም ዛጊድ ኣይበርሃለይን። ብናተይ እምነት ግን፡ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ብልሹው ነገር መንግስቲ ክርደኦ እዮም ዝሕግዙ ነይሮም" ኢሉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኦፍዎኖ ኦፖንዶ።
"ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ እዩ ዘለዎም" ድማ ኢሉ።