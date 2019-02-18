ኣትለቲክስ፡ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ኢትዮጵያዊ ሰገን

  • 18 ፌብሩወሪ 2019
ሳሙኤል ተፈራ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓድሽ ክብረወሰን ዘመዝገበ ሳሙኤል ተፈራ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር

ኢትዮጵያዊ ሰገን ኣትሌት ሳሙኤል ተፈራ ነቲ ን22 ዓመታት ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ 1500 ሜትሮ ክብረወሰን ከመዝግብ ትጽቢቱ ኣይነበረን።

ንሱ፡ ኣብቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ በርሚንግሃም ዝተገብረ ናይ ውሽጢ ገዛ ውድድር'ዩ ነቲ ዓወት ተጓናጺፉ ዘሎ።

"ነቲ ክብረወሰን ክሰብር'ሲ ይትረፍ፡ ኣብቲ ውድድር'ውን ክሳተፍ መደብ ኣይነበረንን" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

"ኣዝየ እየ ተሓጒሰ ዘለኹ፡ ሓጎሰይ መግለጺ ክረኽበሉ ኣይክልን'የ"።

ትጽቢት ብዙሓት ኣብቲ ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ዮሚፍ ከጀልቻ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ወዲ 19 ዓመት ሳሙኤል 200 ሜትሮ ምስተረፎም ገዲፍዎ ብምምርቃፍ ብ3፡31፡04 ግዜ ነቲ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ብምስባር፡ ሓድሽ ክብረወሰን ኣመዝጊቡ'ሎ።

"ኣነ'ውን ዮሚፍ ክዕወት'ዩ ዝብል ትጽቢት'ዩ ነይሩኒ" ይብል ሳሙኤል።

ንሱ፡ ነቲ ብሂሻም ኢል ጉሩዥ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ 3፡31.18 ግዜ ብ14 ካልኢታት (ሰከንድስ) ብምስባር'ዩ ክዕወት ኪኢሉ።

ኢትዮጵያ፡ ሓያሎ ክብረወሰን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ዘፍርየት ሃገር'ያ። ካብዚኣቶም ሃይለ ገብረስላሴ፡ ቀነኒሳ በቀለ፡ ጥሩነሽ ድባባን፡ መሰረት ደፋርን ገንዘበ ድባባን ይርከብዎም።

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