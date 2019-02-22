"ንምንታይ ከምዝኾነ ኣናህብ ይኽተሉኒ?"
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

"ንምንታይ ከምዝኾነ ኣናህብ ይኽተሉኒ"

  • 22 ፌብሩወሪ 2019

ምስ ኣናህብ ብዘይስኽፍታ ተመሳሲላ እትነብር ስድራ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት