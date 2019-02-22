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ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
"ንምንታይ ከምዝኾነ ኣናህብ ይኽተሉኒ"
22 ፌብሩወሪ 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/news-47328894
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ምስ ኣናህብ ብዘይስኽፍታ ተመሳሲላ እትነብር ስድራ።
ተመሳሳሊ ዛዕባታት
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ምረት ስደት ብክራሩ ዘተሃዳድእ ኤርትራዊ
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"ኣይተኣወየልናን እምበር ሞይትና ኢና"
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