ናይ ቢቢሲ ትግርኛ ናይ መጀመርታ ናይ ጎደና ምርኢት ኣብ ትግራይ
ኣብዚ ካብ 4 ክሳብ 16 መጋቢት ዝካየድ ሮድ ሾው፡ ቢቢሲ ትግርኛ፡ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ከምኡ'ውን ቢቢሲ ኣፋና ኦሮሞ፡ ኣብ ዝተፈላልያ ክልላት ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ተኸታተልቶም ክራኸቡ እዮም።
እዚ ኣብ ቢቢሲ ብዓይነቱ ሓዲሽ ተመክሮ ኮይኑ፡ እዚ ፍሉይ ናይ ጎደና ምርኢት "ሮድ ሾው" ክትዓትን ልዝብን ብምክያድ፡ ኣብዚ ዞባ ንዘለዉ ተዓዘብቱ፡ ተኸታተልቱን ሰማዕቱን ሓዲሽን ፍሉይን ትሕዝቶ ከቕርብ'ዩ።
እዘን ሰለሰተ ቋንቛታት ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ 2017 ዝፈለማ ኮይነን፡ ኣብዚ ዞባ ንዝተኻየዱ ታሪኻዎ ፍጻሜታት ሰኒደንን ኣቃሊሐንን'የን።
እዚ ሮድ ሾው፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝመልኣሉ ይጋጠም ምስ ምህላዉ፡ ኣብዚ ናይ ዓመት ስርሑ፡ ዘመዝገቦም ዓወታትን ዘጋጥምዎ ብድሆታትን ንኽንትንትን ዕድል ዝፈጥር ኣዩ።
ኣብዚ ሮድ ሾው፡ ዓበይቲ ቃል መሕተት'ውን ክህልዉ እዮም፡ እዚ ምስታ ኣብ ኤትዮጵያ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኮነት መኣዛ ኣሸናፊን፡ ተቃዋሚት ዝነበርት ኣብዚ ሕጆ እዋን ኣደ መንበር ኮምሽን ምርጫ ዘላ ብርቱካን ሚደቕሳ የጠቃልል።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ'ውን ቃለ መሕተት ክግበረሎም'ዩ።
ስለዚ እዘን 11 ምዓልታት ነዚ ኣብ ዘተፋላለየ ኩርናዓት እዛ ሃገር ዘሎ ተኸታታሊ ብዙሕ ፍጻሜታትን ጉዳያትን እነቕርበሉ እዩ ክኸውን።
ኣብ ኣምሓሪኛ፡ ኣብ ትግርኛን ኣፋና ኣሮሞን ፡ ኣብ ራድዮን ሶሻል ሚድያን ሓደሽዮ ትሕስቶታት ክእንገዱ'ዮም።
ናይ መወዳእታ እዚ ምርኢት ጎደና፡ ብዕለት 16 መጋቢት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰለስቲኡ ቋንቋታት ብዝግበር ክትዕን ዘተ ጉዳይ ስኑዕ ዜና ክዛዝም እዩ።
ሓላፊት ቢቢሲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ራቸል ኣኪዲ "ድሌትና፡ ሞያን ስራሕን ጋዜጤኝነት ናብታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ፡ ናይ ለውጢ መንእሰያት ዘለዉዋ ሃገር ኢትዮጵያ ዘለዉ ተዓዘብትና ንምትእትታው'ዩ፡
እዚ ናይ ጎደና ምርኢት፡ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘርኣየቶ ኣገዳሲ ለውጢ ብምስናድ፡ ነቶም ክሳብ ሕጂ ዘጋጥሙ ዘለዉ ብድሆታት በርቢርና ንተዓዘብትና ምሉእ ዛንታ ኢትዮጵያ ንኸነቕርብ ዘኽእል ዕድል ክኸውን ተስፋ እገብር " ኢላ።