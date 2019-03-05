ብሩንዲ፡ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ ተዓጽዩ

  • 5 ማርች 2019
ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕበራት ሃገራት Image copyright TONY KARUMBA
ናይ ምስሊ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕበራት ሃገራት ኣብ ብሩንዲ ኣብ 1995 ድሕሪ ዘጋጠመ ዓሌታዊ ምቅታል እዩ ተኸፊቱ

ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ብሩንዲ ብመንግስቲ ብዝተገብረሉ ጸቕጢ ተዓጽዩ።

ሰብ መዚ ብሩንዲ ምስ'ቲ ካብ 2016 ጀሚሩ ምትሕግጋዝ ብምቁራጽ፡ እታ ሃገር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘመዝገበት፡ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣድላይነት የብሉን ክብሉ ጸኒሖም።

ኮምሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ ሚሸል ባችለት ግና ዝበዝሐ ካብቲ ለውጥታት፡ ኣብ 2015 ፕረዚደንት ፕየር ንኩሩንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ድሕሪ ምውሳኑ፡ ንሓደጋ ተሳጢሑ ምህላው ትገልጽ።

ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕበራት ሃገራት ኣብ ብሩንዲ፡ ኣብ 1995 ድሕሪ ዘጋጠመ ዓሌታዊ ምቅታል እዩ ተኸፊቱ።

ብሩንዲ ጌና ተኣፋፊት ምህላዋ ኣብ 2015 ዘጋጠሙ ፍጻመታት የርእዩ። ሽዑ ፖለቲካውን ዓሌታውን ጎንጽታት ኣንጸላልይዋ ምንባሩ ይዝከር።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ብሩንዲ፡ ሕቡእ መሳቐይ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት