ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት፡ ፍርሒ በረራ ኣየር ብኸመይ ንብድሆ?
ናብ ነፋሪት ክትድይቡ ከለኹም ፍርሒ'ዶ ይዓስለኩም? ነፋሪት ክትብገስ ከላ ንመንበርኩም'ዶ ኣትሪርኩም ትሕዙ? ነፋሪት ክትዓልብ እንከላ ትርግታ ልብኻ'ዶ ይውስኽ?
ናይዘን ሕቶታት መልስኹም 'እወ' እንተኾይኑ፡ ፍርሒ በረራ ኣየር ክህልወኩም ይኽእል እዩ።
ቦይንግ ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ፡ 17 ሚኢታዊት ኣሜሪካውያን ፍርሒ በረራ ኣየር ኣለዎም።
ብድሕር'ቲ ኣብ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 737 ዘጋጠመን 157 ሰባት ዝሞቱሉን ሓደጋ ምሕምሻሽ፡ ስግኣታት ወይ ፍርሒ ክውስኽ ባህርያዊ'ዩ። ይኹን ደኣ'ምበር ምሕምሻሽ ነፈርቲ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም።
መርበብ ድሕነት ኣቪየሸን ኣብ 2018 ዝኣከቦ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ፡ ካብ 2,520,000 በራራታት፡ ሓደ ከቢድ ሓደጋ ጥራይ እዩ ዘጋጥም።
- ምርመራ ሓደጋ ነፋሪት ኢትዮጵያ፡ ግዘ ክወስድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ
- ኩባንያ ቦይንግ ንኹለን 737-8 ማክስ ነፈርቲ ካብ በረራ ኣጊዱ
- ሕብረት ኣውሮጳ ቦይንግ 737 ማክስ ኣብ ክሊ ኣየሩ ከይበራ ኣጊዱ
ይኹን ደኣ'ምበር ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ዝበፅሑ ሓደጋታት ዝለዓለ ሽፋን ዜና ስለዝረኽቡ፡ እቲ ፍርሒ ንኽጋደድ ይገብሩ።
ፍርሒ በረራ (ብኣየር ጉዕዞ ምግባር) ግን ምእላይ ከም ዝከኣል ሰብ ሞየያ ጥዕና ኣእምሮ ይሕብሩ። እቶም መገዲታት ከኣ ዝስዕቡ እዮም።
ብዕምቆት ምትንፋስ
ናብ ነፋሪት ደይቦም ኣብ ዘይፈልጡ ሰባት እቲ ፍርሒ ክዘይድ ይኽእል።
"ሰባት ስለምንታይ ነዚ ፍርሒ ከማዕብሉ ይኽእሉ? ንዝብል ንፁር ዝኾነ መግለፂ የለን። ግን ከኣ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ" ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቬርሞንት ሙሁር ስነ-ልቦና ማቲው ፕራይስ።
ፕራይስ፡ ብዕምቆት ምትንፋስ ክንለማመድ ይምዕደና። ቀስ ኣቢልና ዕምቆት ዘለዎ ኣየር ብኣፍና ክኣትው ብምግባር፡ ቀስ ኢሉ ብኣፍንጫና ክወፅእ ንግበሮ።
ሕክምና (ቴራፒ)
ኣብ እዋን በረራ፡ ገሌና መስምዒ ድምፂ (ሄድፎንስ) ንገበር፡ ገሌና ንጭንቀት ወይ ንድቃስ ዝኸውን ኣፋውስ ንጥቀም፡ ገሌና ድማ ኣልኮላዊ መስተ ንመርፅ።
እቲ ፍርሒ እንተሃልዩ፡ ዝገበርና እንተገበርና'ውን ምስ በረራ ክንላመድ ኣየኽእለናን። ክንፈልጦምን ክንጥቀመሎን ዝግባእ ኣማራፅታት ፍወሳ ግን ኣለዉ።
ሃይፕኖቴራፒ (መስተዓዝማዊ ፍወሳ)፣ ሳይኮቴራፒ (ስነ-ኣእምሮኣዊ ፍወሳ) ከምኡ'ውን ኮግኒቲቭ ቢሄቪየራል ቴራፒ (ተገንዝቦኣዊ ፍወሳ) ኣብ ምእላይ ፍርሒ በረራ ኣየር ዝሕግዙ መገድታት እዮም።
ንፍርሕኻ ፊን ንፊት ግጠሞ
ሰብ ሞያ ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ፡ ንዘይምኽንያታዊ ፍርሒ በረራ ኣየር ክንቃለሰ ካብ ዘኽእሉና መገዲታት እቲ ሓደ ክንገጥሞ ምኽኣልና'ዩ። ብሰብ ሞያ እናተሓገዝና ብከይዲ ግዘ ምስቲ ፍርሒ እናገጠምና ክንለማመዶ ይግባእ።
ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ብዘይ ፍርሒ ምብራር ዘኽእል ዓቕሚ ንምፍጣር ዝሕግዙ ስልጠናታት ዝህቡ ትካላት ኣለዉ። ኣብቶም ስልጠናታት፡ ሙኩራት ኣብረርቲ (ፓይለታት) እናተረኸቡ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ክህቡ ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎ።
በዚ ድማ ፍልጠት ይርከብ፤ ግንዛበ ይፍጠር፤ ኣብ መወዳእታ ንፍርሒ ምቁፅፃር ይከኣል። ንሓደ ነገር ክትግንዘቦ እንተኺኢልካ፡ ክትቆፃፀሮ እምበር ንሱ ክቆፃፀረካ ኣይክእልን።
ንሓቅታት ክትፈልጥ ምኽኣል
ሓደጋታት ምሕምሻሽ ነፈርቲ ሰፊሕ ሽፋን ዜና'ዮም ዝረኽቡ። ናይ ቀረባ እንተወሲድና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 737 ማክስ፡ ነዚ ኣብነት ይኸውን።
ካብ ትብገስ ኣብ ውሽጢ 6 ደቓይቕ ብምሕምሻሻ 157 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ።
ሰብ ሞያ ድሕነት ከም ዝብልዎ፡ ብሓደጋ ነፋሪት ካብ ዝሞቱ እቶም ብሓደጋ መኪና ዝሞቱ ይበዝሑ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፈርቲ ብጣዕሚ ውሑድ'ዩ።
ኣብ 2013 ኣ.ኣ ጥራሕ ብሓደጋ መኪና ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ግና 1.25 ሚልዮን ሰባት ከም ዝኾኑ መረዳእታ ትካል ጥዕና ዓለም ይሕብር። ሓደጋ መኪና ካብ ሓደጋ በረራ ኣየር ብ 100 ግዜ ይዛይድ።
ናይ 2018 ኣሃዛዊ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ፡ ካብ 2.5 ሚልዮን በረራታት ሓደ ከቢድ ሓደጋ ጥራሕ ኣጋጢሙ።