ፕረዚደንት ቱርኪ ንምንታይ እዩ ህዝቢ ንመጥቃዕቲ ክሪስትቸርች ክርኢ ዝምዕድ?

  • 19 ማርች 2019
ኢርዶጋን 17 መጋቢት 2019 Image copyright EPA

ኣብ ኒውዝላንደ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ሓደ ውልቀ ሰብ ነቶም ዝሰግዱ ዝነበሩ ምእምናን እናቀተለ ዘርኢ ተንቀሳቃሲ ቪድዮ፡ ብብዙሓት ተኾኒኑን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ'ውን ከም ዝእለ ተገይሩ እዩ።

እንተኾነ ፕረዚደንት ቱርኪ ቅድሚ እዚ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ዞባዊ ምርጫ ከምዚ ዓይነት ተንቀሳቃሲ ስእሊ ንእኩብ ሰብ ምርኣየ ጽቡቕ'ዩ ይብል።

ብሰንበት ኣብ ከተማ ተኪራዳግ ኣብ ዝነበረ ህዝባዊ ደገፍ፡ ኢርዶጋን ዘረብኡ ብምቁራጽ ነቲ ኣብ ኣብ ኒውዝላንድ ዝተኻደ መቅተልቲ ሰባት ኣብ ዓብእ ሞስኮት ቴሌቪዥን ከም ዝርእይዎ ገይሩ።

"ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊስካ፡ ኩሎም ትካላትን መራሕቲ ሃገራትን፡ እዚ ኣብ ኣስላምን ተኸተልቲ እስልምናን ዝተፈጸመ መትቃዕቲ እናርኣዩ፡ ነቲ ቀታሊ ብክሪስትኣን ዝተፈጸመ ግብረ ሽብራ እዩ ክብላ ኣይክኣላን"ኢሉ።

ብምስዓብ "ኣስላማይ እንተ ዝነብር ግን እስላማዊ ግብረሽብራ ኢለን ምጸወዐኦ ነይረን" ኢሉ።

ትሕስቶ እቲ ተንቀሳቃሲ ስእሊ

እቲ ስእሊ እቲ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ናብ ሓደ ኣብ ከተማ ክሪስትቸርቸ ዝርከብ መስጊድ እናኣተወን፡ ነቶም ኣብቲ መስጊድ ዝነበሩ ምእምናን ብኣድራጋ ጠያይት እናቀተሎም ዘርኡ ኮይኑ፡ ኣብቲ ፍጻመ ኣስታት 50 ሰባት ክሞቱ እንከልዉ ብዙሓት ብፎኪስን ብኸቢድን ቆሲሎም።

እቲ ብረት ዝሓዘ ሰብ ኣብ ርእሱ ብዝኣሰራ ካሜራ እናስኣለ፡ ኣብ ፉስቡክ'ዩ ብቀጥታ ነቲ ተግባር ዘርጊሕዎ።

እንተኾነ ፌስቡክን ካልኦት ማህብራዊ ሚድያን ነቲ ቪድዮ ካብ ክብሕታትተን ክኣልየኦ ክኢለን እየን።

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኢርዶጋን እቲ መጥቃዕቲ ናብ ኩሎም ሙስሊም ዘነጻጸረ እዩ ነይሩ ኢሉ

ፌስቡክ፡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣስታ 1.5 ሚልዮን ቅዳሕ ናይዚ ቪድዮ ከም ዝኣለየ ሓቢሩ።

ፕረዚደንት ኢርዶጋን "እስላም ሓድነትና እንድሕር ኣጽኒዕና፡ ከምዚ ሕጂ ዝገበርዎ ከጥቅዑና ኣይክእሉን'ዮም፡ ሓድነትና እንተፎኺሱ ግን ከጥቅዑና እዮም" ኢሉ።

ኢርዶጋን ኣብ መደርኡ፡ ንቀናቃኒኡ ከማል ምስቶም ጸላእቲ እስላም ዝወገነ እዩ ኢልዎ።

ሚኒሰተር ወጻኢ ጉዳያት ኒውዝላንድ ዊንስተን ፐተር፡ ነቲ ኣብ ኒውዝላንድ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ፡ ፕረዚደንት ኢርዶጋን ኣብ ፖሎቲካዊ ምዓላ ክጥቀመሉ ምፍታኑ ከም ዘሁሃዮ ብምሕባር፡ ምስ ሰብ መዚ ቱርኪ ይዘራረብ ምህላዉ ሓቢሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት