ሕጹይ ሽልማት ግራሚ ኤርትራዊ ራፐር ኒፕሰይ ተቐቲሉ
ብስም ኒፕሴይ ሃስል ዝፍለጥ፡ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ዝተወለድ ራፐር ኤርሚያስ ኣስገዶም፡ ብዝተተኮሶ ጠያይቲ ተቐቲሉ።
እቲ ወዲ 33 ራፐር፡ ኣብ ጥቓ ዝውንኖ ማራቶን መሸጢ ዓለባ ዝተቐተለ እንትኸውን፡ ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ከምዝቖሰሉ ሎስ ኣንጀለስ ታይምስ ገሊጹ።
'ቪክትሪ' ዝብል ኣልበም ኒፕሰይ ሃሰል፡ ኣብዚ ዓመት ብዘፈር ብሉጽ ኣልበም ራፕ፡ ሕጹይ ሽልማት ግራሚ ኮይኑ ቐሪቡ ነይሩ።
ክሳብ ሐዚ መንነት እቶም ቀተልቲ፡ ከምዘይተፈለጠ እዩ ፖሊስ ዝገልጽ።
ካብቶም ሞት እቲ ኣርቲስት ድንጋጸ ዝተሰመዖም ኣርቲስታት ዝኾነት ሪሃና፡ መንፈሳ ከምዘተረበሸ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ገጻ ለጢፋ ኣላ።
ዕግርግር ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎኒያ ዝዓበየ ኒፕሰይ ሃስል፡ ትማሊ ሰንበት ንጉሆ ''ሓያላት ጸላእቲ ክህልዉኻ፡ ዕድሎት እዩ'' ክብል ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፉ ነይሩ።