ኣልጄሪያ፡ ሓያል ተቃውሞ ስዒቡ ቦተፍሊካ ለውጢ መንግሥቲ ገይሮም
ካብ ስልጣኖም ንክለዓሉ ሓያል ህዝባዊ ተቓውሞ ዘጓነፎም ፕረዚደንት ኣልጀርያ ኣብዳልኣዚዝ ቦተፍሊካ፡ ዓብዪ ዝበሃል መንግስታዊ ለውጢ ከምዝገበሩ ኣፍሊጦም።
ካቢነኦም'ውን በቲኖም ከምብሓዱሽ ኣዋቒሮም ኣለዉ። ናይታ ሃገር መንግስታዊ ቴለቪዥን ከምዝበሎ፡ ካብ ጠቕላላ 27 ሚኒስትራት እቶም 21 ክልወጡ ተገይሩ።
ኖርዲን ዴዶይን፡ ናይታ ሃገር ቀዳማይ ሚንስትር ኮይኖም ከምዝጸንሑ ድማ ኣፍሊጦም።
ፕሬዚደንት ቦተፍሊካ ቅድሚ ሽድሽተ ዓመት ብሕማም ስትሮክ ምስተጠቕዑ፡ ምዝራብ ኮነ ጠጠው ኢሎም ምኻድ ኣይክእሉን።
እቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣኖም ንክለዓሉ ዝጠልቡ ተቓውምቲ ሓይልታት፡ ምኻድ ኮነ ምዝራብ ዘይክእል ሰብ ብኸመይ ሃገር ይመርሕ ክብሉ ውን ይሓቱ።
እቶም ፕረዚደንት በዚ ሕማም ምስተጠቕዑ ኣብ ኣደባባይ ከርና ኣይረአዩን።
ብኻሊእ ወገን፡ ምስቶም ፕረዚደንት ዝኾነ ርክብ ከምዘለዎም ዝዝረበሎም ኣሊ ሃዳድ ዝተብሃሉ በዓል-ሃብቲ ናብ ጎረቤት ሃገር ቱኒዝያ ክሳገሩ ክብሉ ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓሉ ይዝረብ።
ኣሊ ሃዳድ ንፕረዚደንት ቦተፍሊካ ይድግፉ ተባሂሎም እዮም ዝሕመዩ።
መራኸብቲ ሓፋሽ እታ ዓዲ ከምዝብሉዎ እንተኾይኑ፡ ኣሊ ሃዳድ ብናይ እንግሊዝ ፓስፖርት፡ በዝሒ ዘለዎ ገንዘብ ሒዞም ክወጹ ክብሉ ሰንበት ንጎሆ እዮም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም።
ይኹን'ምበር ኣሊ ሃዳድ ብምንታይ ምኽንያት ከምዝተኣሰሩ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን።