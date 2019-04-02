ሱዕዲ ዓረብ፡ ሓንቲ ናይጀርያዊት ብሞት ተቐጺዓ
ንግስነት ሱዕዲ ዓረብ፡ ንሓንቲ ዘደንዝዝ ዕጸ-ፋርስ ኣሰጋጊርኪ ተባሂላ ንሞት ዝተፈርደት ናይጀርያዊት ናይ ሞት ስጉምቲ ከም ዝወሰደትላ፡ ኣገልግሎት ዜና ኤ ኤፍ ፒ ንመግስታዊ ማዕከናት ዜና ብምጥቃስ ሓቢሩ።
እታ ናይጀርያዊት ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ገበናት ዝፈጸሙ ተባሂሎም ዝተፈርዱ ከም ዝተቐትለት'ውን ተፈሊጡ።
ኣብቲ ኣብ ናይ ምስልምና ቅድስቲ ከተማ መካ ዝተወስደ ናይ ሞት ስጉምቲ፡ ክልተ ፓኪስታናውያን ደቂ ታባዕትዮን ሓደ የመናዊን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተቐቲሎም።
መብዛሕትኡ እዋን፡ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ብሴፍ ርእሶም ብምቑራጽ ዝፍጸም ኮይኑ፡ ብዙሕ ነቐፌታ ክወሃቦ ዝጸንሐ'ዩ።
- ቅትለት ካሾጊ፡ ስዑዲ ጥርጡራት ኣሕሊፋ ንኽትህብ ካብ ቱርኪ ንዝቐረበላ ሕቶ ነፂጋ
- ስዑድ ዓረብ ደቀንስትዮ ተጣበቕቲ መሰላት ብምእሳራ ኣብ መጋባእያ ሕቡራት ሃገራት ተገሲጻ
- ስዑዲ ዓረብ ምስ ካናዳ ዘለዋ ናይ ንግዲ ርክብ ጠጠው ኣቢላ፡ ንልኡኻ ድማ ፀዊዓ
ሱዕዲ ዓረብ፡ ኣብዚ ዓመት'ዚ ጥራይ ን53 ሰባት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ከም ዝፈጸመት ኤ ኤፍ ፒ ይሕብር።
እታ ሃገር፡ እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ደው ከተብል ካብ ተጣበቕቲ ጉጅለታት ክግበረላ ዝጸንሐ ጸቕጢ ብቐጻሊ ክትነጽጎ ምንጽንሓ ይፍለጥ።
ናይ ሞት ስጉምቲ ገበናት ኣብ ምግታእ ዓቢ ተራ ኣለዎ ክብሉ ሰብመዚ እታ ሃገር ክከራኸሩ ጸኒሐም'ዮም።